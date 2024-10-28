明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
李華明

李華明：從郵輪乘客體驗 看啟德碼頭問題

【明報文章】最近社會上沸沸揚揚討論郵輪問題。我不算是有太多乘坐郵輪的經歷，但從兩次乘搭長程郵輪中總結了一些經驗。我乘搭的航線包括歐洲、美洲和日本。

剛巧得悉10月24日停泊尖沙嘴海運碼頭的「銀海新星號」，該6星級郵輪是首次踏足香港。本人在今年9月剛好乘坐這艘郵輪由溫哥華出發往東京，親身見證各景點上岸的安排。

首先，郵輪不外乎有兩種方法上岸觀光。第一種是直接把郵輪泊在碼頭，然後讓乘客上岸乘搭已經安排的旅遊巴士，往不同景點遊玩。如果碼頭已是位於市中心，好像我們的海運大廈一樣，可以讓乘客直接上岸自由地吃喝玩樂。另一種方式是，郵輪要透過駁艇接載乘客往細小的碼頭上岸觀光。當然，旅客們都喜歡直接泊岸的。再看看我們香港的郵輪設施，難怪我曾乘坐的6星級「新星號」郵輪也泊在海運大廈，因為船長曾向我表示，泊在尖沙嘴鬧市的海運碼頭，遠勝偏僻的啟德郵輪碼頭！

而多年前特區政府鑑於郵輪的噸位以倍數增加，很快會出現超過20萬噸的大型郵輪，而海運大廈只能夠最多泊兩艘5萬噸的中小型郵輪，因此希望透過投標，由商界負責興建新的啟德郵輪碼頭。可惜，當時政府不滿意投標者的投資計劃，直接向立法會申請近60億元，由政府自己興建啟德郵輪碼頭。

若缺接駁交通 旅客無動機上岸飲食

當時我有份投票支持這個撥款申請，可是政府一直未能夠扭轉啟德郵輪碼頭的惡劣經營狀况，造成惡性循環，大部分郵輪公司不願意來香港使用啟德碼頭，或以香港作為母港。我自己作為郵輪的旅客，完全明白如果上岸缺乏接駁交通工具，附近亦沒什麼可以參觀，正如立法會旅遊界姚柏良議員指出，郵輪上已經供應所有餐飲，旅客根本沒有動機上岸自掏腰包吃午餐或晚餐，除非是很有特色的美食及有足夠宣傳。否則，郵輪碼頭的飲食設施根本作用不大！

啟德郵輪碼頭存在10多年的問題，特區政府至今仍未提出有效解決方法，包括吸引更多高端消費的郵輪旅客來港。我們並不需要以賭吸引人的郵輪；我們真正需要是乘載更多有高消費能力旅客的郵輪來港。特區政府亦要研究，有什麼原因比我們細小的新加坡竟然可以搶去不少郵輪生意，不少郵輪亦設定新加坡為母港。我相信，香港的旅遊景點絕對優勝及多元化過新加坡，關鍵是要徹底解決啟德郵輪碼頭的各類問題。否則，我們納稅人投放的資源，便真的拋落大海了！

作者是立法會前議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[李華明]

上 / 下一篇新聞