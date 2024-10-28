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尹瑞麟

尹瑞麟：從高市早苗看日本的安全保障觀

【明報文章】在與中國的博弈裏，美國和日本國內相類似的「國情」是，各自國家內的政黨、派別以至國民的普遍「反中」情緒，可說已普遍取得「共識」。舉例而言，過去數周由美國共和黨與民主黨攜手在國會制訂、通過或在立法最後階段的如《台灣衝突阻遏法》、《脫離外國敵對電池依賴法》，以至限制與中國特定生物科技公司往來的《生物安全法案》、《香港經濟貿易辦事處認證法案》等，勢如破竹，主導着美國對華關係。

因此，對於研判中日關係，新首相石破茂的舉措固然重要，但同時日本內部包括自民黨其他主要派系的取態，以及日本國民情緒，也不能忽視。在牽制中國的議題上，無論誰當選日本首相，都必須順應民意。

當前最為牽動中日關係敏感神經的，無疑是石破茂新內閣及自民黨中央新領導人裏，有5人是前防衛大臣或前防務官員，以及石破茂建議成立的「亞洲版北約」。這5人除了包括石破茂，其他分別是新任防衛大臣中谷元、新任外務大臣岩屋毅、新任首相輔佐官（安保擔當）長島昭久，以及自民黨新任政務調查會長小野寺五典。

在當選首相前，石破茂應美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）邀請為文，表示建議成立「亞洲版北約」，目的是遏制中國、俄羅斯和朝鮮的「核聯盟」。他在文中強調，由於亞洲各國沒有像北約的集體自衛體制，也沒有相互防衛義務，因而處於容易爆發戰爭的狀態。石破茂上台後，隨即以首相身分警告：日本「周圍的安全環境是二戰結束以來最嚴峻」，要在日美同盟基礎上「擴大友好志同道合國家的圈子，利用外交及防衛實現日本與地區的和平」，因為「今天的烏克蘭可能是明天的亞洲」。

高市雖敗選 惟儼然自民黨內重要政治力量

必須指出，石破茂建議的「亞洲版北約」短期內能否實現，尚存疑問；但由於自民黨內部在對華關係上已取得不同程度的共識，在倡議「亞洲版北約」的同時或其後，日本政府甚有可能做其他部署。事實上，在早前結束的自民黨總裁選舉中，無論是石破茂或其對手高市早苗，均對中國取態強硬。最終經過激烈競爭，石破茂取得215票，以21票之差勝過194票的時任經濟安全保障大臣高市早苗。儘管高市早苗敗選，但她儼然成為自民黨內另一重要政治力量，故此了解其安全保障觀，對掌握日本的相關政策思維，或也有一定參考價值。

今年高市早苗在日本出版了兩本榮登暢銷列的新書，集合起來，系統地闡述了她對當前時局的分析和日本的應策之道。首先是由日本產經新聞出版的《國力研究：讓日本列島變得更強大、豐盛》（暫譯），由她擔任編者、作者，並集合前駐中國大使垂秀夫、國家安全保障局前次長兼原信克等人就不同主題的文章。

高市的4點分析

序章文章由高市早苗撰寫，題目是「國際社會的現實和日本要強化『總合國力』的必要」。她表示，綜觀過去數年國際情勢急劇變化，日本人「必須認清的現實」是，在外交方面，日本受制於在聯合國安理會中擁有否決權的大國；軍事方面，受制於擁有核武器的大國；經濟方面，受制於擁有資源的大國。基於此，她的分析和建議包括：

（1）目前聯合國安理會常任理事國成員，實為眾多紛爭事件的當事國，令安理會失去功能。因此日本必須聯同有相同理念的國家，主導推動改革安理會，致力強化聯合國的功能。

（2）軍事方面，日本當前的導彈防衛系統不足以應對新的軍事局面。反之，應在強化現有系統的同時，部署對攻擊方的「領域」施以實質反擊；以及即使在受到導彈攻擊後，仍可保留足夠實力抑制對方。

（3）2022年日本內閣通過的《國家安全保障戰略》、《國家防衛戰略》及《防衛力整備計劃》，明確日本將持續堅守「無核三原則」，即不擁有、不生產、不引進核武器。高市表示在通過上述文件前，她於內閣會議曾表示不認同，且要求刪除；但由於內閣中不少人相信「美國會將抑制（核）威懾的範圍延伸到日本」，「無核三原則」最終獲通過。

（4）日本必須不斷考慮強化自身防衛能力，不應「過分依賴其他人」。日本的安全保障環境因為中俄朝的情况而變得嚴峻，有需要做根本性的轉變；須無懼面對各種政治風險，大增軍費，在設想日本受到最嚴重威脅的基礎上，設計出切實可行的應對。

高市早苗強調，日本極須強化其「總合國力」，指的是「外交力」（包括致力創構一個更能夠對重大威脅防患於未然的國際環境）、「防衛力」、「經濟力」、「技術力」及「情報力」（在急速變化和複雜的安全保障環境下，能夠及時、高質量地蒐集和分析情報）。

高市早苗另一新書是《日本之經濟安全保障：保護國家及其公民的黃金法則》（暫譯）。在書中，她再度提到日本要大增軍費，將日本安全保障範圍擴大到太空領域。高市強調，在人工智能、生物科技、情報通訊、衛星、量子、半導體、素材、先進製造技術等方面的投資，是軍民兩用，通過將日本企業和研究機構擁有的優秀技術，培育成多種商業活動來實現經濟增長，可確保增加軍費所需的財政收入。

更值得重視的日本整體民意

日本對華立場的轉向，不僅是自民黨，而是有廣泛民意基礎。日本內閣府最新年度「外交輿論調查」顯示，去年9至10月受訪日本人對中國抱「親近感」的佔比為12.7%，較2022年下降5.1個百分點，也是自1978年開始該等調查以來最低水平。早前分別發生了在中國蘇州和深圳的日本學童被襲、中國在無提前知會日本下向太平洋試射洲際導彈，以至中國軍機、軍艦和中俄軍艦在東北亞出現，日本國民對華的負面情緒相信將進一步升溫。

將目光再擴闊點而言，除美日兩國內部的「抗中共識」，歐盟早前決定對中國電動車徵收45%關稅，新的共識在地球另一側成形。這種陣營式的對立，是百年大變局的象徵？其出現屬歷史偶然還是必然？

作者是前策略發展委員會成員，曾長期任職國際政府組織、國際會計師事務所

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[尹瑞麟]

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