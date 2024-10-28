陳駿鴻、趙永佳：渡人、渡己：當中醫藥遇上少數族裔

增進市民理解 減「外群體偏見」

制度上，香港雖然有法律保障本地少數族裔人士，日常生活中他們與本地人也有不少接觸機會，然而卻是「相逢仍如陌路」。提供阿拉伯語資訊和清真食品的餐廳名單等旅遊配套，固然有其作用，惟更重要的可能是提供機會，予雙方在日常生活領域增進理解，慢慢減少社會學中關注的「外群體偏見」（out-group bias）。

談到日常生活，少不了求醫就診。中醫藥是不少香港人常用的醫療服務，但少數族裔往往未能受惠。如果能夠讓少數族裔體驗中醫，當可更進一步令他們融入本地社會。香港還是有不少有心人在為社會共融而努力，香港健康協會早前就主動邀請熊百祥少數族裔服務處（下稱服務處）合作，開展「中醫義診——少數族裔關健行動」（下稱中醫義診），由2022年5月開始，至今已舉辦50多次。本文作者之一的陳駿鴻於早前暑假在就讀課程安排下，在服務處實習，親身體驗計劃的運作。我們也訪談服務處負責人熊百祥先生（Fredie）和香港健康協會負責人朱國棟中醫師，了解他們如何向少數族裔提供中醫診症服務。

起初Fredie還擔心，中醫屬華人的醫療習慣，對少數族裔而言是陌生的體驗，可能沒有太多人有興趣；朱醫師既贈醫又免費施藥，如果到時無人問津義診，擔心醫師失望。幸好事實證明只是過慮，他透過手機通訊應用程式廣播通知第一次登記環節，半小時已經滿額。服務處發揮着「橋接式社會資本」（bridging social capital）的功能，為少數族裔帶來新資訊及機會。蜂擁而至的報名間接說明，不少少數族裔對中醫都有興趣，但其身邊朋友都不知道哪名醫師可信。透過服務處的介紹，不少人接觸了中醫。在起初半年到一年，一個月約兩次義診，每次15名登記者，至今已有好幾百名少數族裔朋友受惠。

現時中醫義診的流程如下：中醫義診開始的約兩個星期前，服務處透過手機廣播，發送簡短報名通知，讓少數族裔會員因應其意願及可行時間報名；當達到15名報名者，服務處便在廣播頻道通知該期義診名額已滿，如有興趣請下一期盡早報名。及後，義工會根據曾否到訪，分別通知已登記的會員；第一次出席的會收到通知，告知是次中醫義診時間和地點，亦會附上由最近港鐵站前往義診診所的影片，協助他們尋找診所。曾經出席過的亦會收到通知，通知信息包括是次中醫義診時間和地點。這一輪通知通常會在報名截止後數天發出，不過在活動開始前兩天，工作人員亦會提醒他們前來中醫義診。若有來診者臨時不能出席而事先通知服務處，其位置會轉讓給名單上其他登記者，確保義診資源得到妥善分配。

簡單英語解釋 令少數族裔了解病徵

義診當天，來診者只需經過簡單程序便可應診。如來診者因宗教原因或文化原因，希望由同樣性別的醫師為其診症，可在登記時提出。起初來診者大多不太認識，或未接觸過中醫診療事宜，他們臉上都流露着帶點懷疑的模樣（可能是有些義診醫師較年輕吧）。隨着持續的義診服務，他們（舊來診者）亦漸漸與醫師多了溝通和互信，其中部分女性來診者更多願意掀起面紗讓醫師看診。

醫師為他們診症，與本地人無異，先以「望聞問切」為他們診症，但會互換中英語溝通，有利來診者從中醫角度了解自己身體和各種病徵。就以中醫的術語「濕熱」為例，中醫會以簡單的英語「wet hot」、「damp and hot」解釋，務求使登記者了解該病徵。

如果來診者需要接受針灸或拔罐，醫師會先徵詢來診者意願才執行。起初有部分來診者不能夠接受異性接觸其身體，不過醫師會向他們解釋，這只是正常的醫療程序，並沒有其他含意，他們大多都理解。現時少數族裔對針灸拔罐的接受程度跟本地人無異；如來診者覺得針灸時暴露皮膚屬不妥當的話，醫師會安排在診所衣帽間內針灸或拔罐。

在針灸拔罐的同時，醫師會為來診者處方藥包。醫師會詢問來診者的飲食習慣，若是素食者，醫師會處方植物草藥，避免使用含動物成分之中藥材。例如阿膠（驢皮煎煮濃縮後的固體動物膠）用於補血、止血時，可以用當歸、茜草或仙鶴草代替。

本港公營醫療系統人手短缺，病人多需長時間輪候，但只有短時間與醫生見面；病人如果能夠跟醫生談上近况和生活習慣，是幸運不過，若沒有也是普遍經驗。而少數族裔在公營醫院的情况說不定更差——先假設他們能夠得到傳譯服務，但在醫生與時間競賽下，加上傳譯的時間延遲，可以交流的時間可說是所剩無幾。另一邊廂，病人與私營診所醫生相處的時間較公營系統長，但少數族裔者也不見得會有好的醫療服務；如果醫生只懂英語，或沒有為少數族裔診治的經驗，有時也難免會有溝通困難。

而義診醫師不但「望聞問切」，更會關心求診者近况和生活習慣，不會予人「醫生好趕時間」的感覺。對病人有全面了解，能夠幫助洞見疾病，採取預防性的治療，減低發病或病情轉變的可能，做到「治未病」。另一方面，義工具備南亞文化知識，給予他們多元文化能力（multicultural competence），有助服務處提供義診時在適當時候充當傳譯員，向醫師進一步說明來診者狀况；亦能夠向來診者進一步說明醫師的診症。義診雖是免費服務，但對少數族裔而言，應不比公私營醫療服務差。

多一個渠道助少數族裔融入社會

有言道「渡人先渡己」。中醫藥要為少數族裔提供更有效服務，需更加完善診症溝通技巧，也要增進對少數族裔文化與習慣的了解。我們期望，不久將來除了有專為少數族裔服務的義診之外，也有更多中醫師及診所能夠廣開門戶，迎接更多不同族裔與背景的患者。

少數族裔是香港社會的重要成員。政府已在教育、就業支援、社會福利和社會共融方面推出支援少數族裔人士的一系列措施。中醫服務能夠為少數族裔融入香港社會，提供多一個渠道，藉着互相理解和交流，令華人及少數族裔群體相處更融洽，共同締造共融社會，亦能夠令中醫藥在本港基層醫療發揮更大影響力，也是渡人渡己的另一層意義。

作者陳駿鴻是香港教育大學社會學及社區研究課程學生，趙永佳是教大社會科學與政策研究學系社會學講座教授

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[陳駿鴻、趙永佳]