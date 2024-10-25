聞正聲：郵輪碼頭初心為供停泊 善用場地忌損旅客體驗

郵輪碼頭是為停泊郵輪而建

啟德郵輪碼頭的主要功能，由始至終都是專為停泊郵輪而興建的大型基建設施，最主要用途是供總噸位達220,000噸的大型郵輪使用，當中必須設有足夠的空間和設施，應付郵輪靠岸時的大量出入境旅客，讓動輒超過6000名以上的郵輪乘客可以在短時間內登船或離船。

文化體育及旅遊局長楊潤雄近日在立法會上表示，在政府和業界的努力下，今年共有30間郵輪公司派船來港，較去年增加12間，表現已跟疫情前看齊。此外，政府預計2024全年的非本地郵輪旅客將會增加至33萬人次，較去年的22萬增加五成；展望明年，郵輪碼頭將會迎來首度來港的郵輪公司，部分郵輪公司亦會推出新的航程吸引客源。從以上的統計數據看，啟德郵輪碼頭就其主要功能的表現似乎一點都不差。

啟德郵輪和蛇口郵輪中心沒可比性

至於在媒體報道中，被用作與啟德郵輪碼頭作比較的深圳蛇口郵輪中心，當大家了解後者的運作模式後，就會發現兩者其實並無可比性。蛇口郵輪中心現時除了停泊郵輪，日常亦提供往來珠江三角洲的高速客輪服務（例如到香港、珠海、澳門等），另外亦有提供觀光船服務。在香港，高速客輪服務已分別由港澳碼頭和中港碼頭處理，市內不同的維港遊上落點，則照顧觀光船的乘客。因此，啟德郵輪碼頭和深圳蛇口郵輪中心兩者不管是功能定位還是運作模式，都是完全不同，將兩者的航次數目和營運情况直接比較，實有混淆視聽之嫌。

雖然如此，筆者亦認同，特區政府在沒有郵輪到訪的日子，確實可以更充分利用啟德郵輪碼頭的不同設施，為碼頭注入新活力。舉一例子，除附屬商業區的商舖外，郵輪碼頭亦設有一個佔地23,000平方米的天台公園，當中設有多項靜態設施，包括中央草坪、觀景平台、水景花園及噴泉廣場等，環境非常優美，不失為舉辦社區活動和鼓勵市民多去的「打卡點」。

推動郵輪旅遊業發展至為重要

事實上，現時在沒有郵輪停泊時，郵輪碼頭的營運商亦會出租部分碼頭範圍作舉辦會議展覽或其他活動之用，如汽車品牌活動、大型歌迷見面會、國際金融科技及文化活動、體育運動嘉年華，以及用作電影拍攝場地等。資料顯示，2023年至本月中旬，已共有21場、共70日的活動舉行。對於有立法會議員建議，政府應考慮將郵輪碼頭設施「升級改造」，利用郵輪碼頭發展直升機遊覽，甚至是「低空經濟」的運輸點等。筆者同意不同建議都可以考慮，但十分認同楊潤雄的看法，就是前提是不能本末倒置，不可以影響郵輪停泊和訪港旅客體驗。

啟德郵輪碼頭是香港重要的基建設施，其初心是爭取大型載客郵輪來港，以及為數以十萬計的高增值旅客提供貼心的入境和清關體驗；啟德郵輪碼頭同時也是整體啟德發展區的重要部分。筆者深信，隨着區內交通網絡、商業設施和啟德體育園陸續落成，啟德郵輪碼頭的「人氣」大有機會愈來愈旺盛；然而郵輪碼頭始終是以照顧旅客為先的基建，期望上址日日都其門若市，明顯是不切實際。特區政府在考慮善用啟德郵輪碼頭相關設施的同時，亦要確保不影響郵輪碼頭的運作，以配合政府全力推展郵輪旅遊業發展的目標。

作者是時事評論員

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