梁堯忠：正視業界「真問題」 說好香港旅遊「新故事」

業界團體控煙調查 代表性存疑

為振興本地旅遊業和刺激消費，不少旅遊、酒店、零售和餐飲業界人士均積極向政府提出各種措施。作為旅遊學者，筆者認為各界意見中有許多可取之處，政府應廣泛參考及採納部分措施。然而，最近有業界團體因應一項有關特區政府控煙政策意見的問卷調查結果，而提出政府不應加強控煙措施以保障內地旅客「吸煙自由」的建議，筆者在此希望表達對該調查結果及相關建議的愚見。

首先，該業界團體的問卷調查對象，是現正或曾經安排內地旅行團訪港的內地旅行社，而非內地訪港旅客。受訪旅行社的意見能否反映內地旅客的真實意見，實值得商榷。此外，該業界團體的問卷調查只收到62間受訪內地旅行社的回應，僅佔內地幾千間經營出境遊旅行社的極小部分，調查結果的代表性存疑，也是筆者對該團體建議政府該重新檢討控煙措施優先順序表示不解的主因。

加強控煙打擊旅業 聞所未聞

無可否認，正如有關團體所指，加強控煙措施或會對有吸煙習慣的訪港旅客帶來不便。但會否嚴重影響內地旅客的訪港意欲，甚至削弱旅客對香港作為目的地的吸引力，筆者不敢苟同。作為全球知名的旅遊城市，香港能夠吸引眾多遊客慕名而來，皆因香港是好買、好逛的「購物天堂」，可食遍全球美饌的「美食之都」，以及可欣賞多元藝術文化活動的「藝聚之都」。根據本人在旅遊領域上的研究和知識，筆者從未聽聞允許隨意吸煙是旅客選擇某地方作為旅遊目的地的主要誘因；加強控煙措施會令旅客轉往其他「煙民友善」的地方旅遊，甚至對當地旅遊業帶來一定打擊的說法，更是聞所未聞。反之，新加坡近年逐步擴大禁煙區範圍，包括將著名旅遊商業區烏節路的公共區域定為禁煙區後，該景點依然深受遊客歡迎。該團體建議以寬鬆的控煙政策吸引遊客，似乎有捨本逐末之虞。

復蘇港旅業 關鍵在擴客源拓新景點

筆者認為，促進香港旅遊業進一步復蘇並帶動零售業回升的關鍵，在於政府及業界能否擴展旅客源、發掘新景點、講述「新故事」，以適應當今遊客旅遊習慣的轉變。特首早前發布的施政報告提到，文體旅局將在今年內公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，重點涵蓋推動文化、體育、生態及盛事等方向。筆者對這些方向表示認同，也想提出幾個值得特別關注的細節。

首先，開發文化旅遊必須深入挖掘香港文化資源，找出與遊客興趣交集的部分，打造讓遊客喜聞樂見的「文化深度遊」。港產片和廣東歌素來是不少內地人接觸本地流行文化的重要途徑，筆者相信香港在這方面仍有豐富的資源有待發掘。而香港作為中西文化交匯之地，融合了許多內地無法接觸到的西方元素（例如殖民地時期的建築和文化），這些特質也將吸引內地遊客的青睞。此外，萬眾矚目的啟德體育園快將啟用，特區政府亦應把握良機，為知名的國際甚至本地表演者大開方便之門，以便吸引海外「粉絲」蒞臨香港欣賞表演者的演出，為本地酒店、零售和餐飲業注入新動力。

除了開發新的旅遊資源，筆者認為政府和業界也應在戰略層面重新思考香港旅遊的定位。舉例來說：怎樣加強對外國旅客，特別是東南亞和中亞遊客的宣傳，以避免過度依賴單一客源？是否應該增加對旅遊景點及基礎設施的翻新和改善投資？長遠來看，是否值得探討採取創新金融政策（例如調整匯率）的可能，以提升訪港遊客的購買力？

如何幫助香港旅遊業走出困局，這些才是業界應該重點考慮的真正問題。

作者是香港理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授

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[梁堯忠]