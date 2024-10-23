田方澤：不止是「旅客需要」——談施政報告的穆斯林措施

「迪拜王子來港會餓死」

區區欣賞特區政府終於看見穆斯林旅客的需要，但又有所感：一是香港素來有不少穆斯林群體，其文化習俗過去一向未得到正視，如今卻因為經濟效益才突然由政府提出配套；二是除了硬件，我們對多元文化有足夠的認識嗎？

早前在網上有一個小風波：一名巴裔港人網友與其他華裔港人網友就公眾對穆斯林的歧見爭執，其中一點是本地清真食品供應不足，穆斯林只可以吃「清真」食物，即符合伊斯蘭教規的食品，如指定的屠宰方法、禁食豬肉和酒精等。巴裔網友接受網台訪問時笑指，因為香港清真餐廳不多，「迪拜王子不來港投資，係因為會餓死」。

民以食為天。接待旅客也好，服務本地穆斯林社群也好，今年施政報告建議「整合提供清真食品的餐廳名單」，民間也會做，不需等政府處理。反而具體的硬件和措施，例如政府能否協助食肆採購清真肉類？如何擴充貨源和減低成本？能否要求本地食肆和小食店增加食物標籤，列明是否有豬肉成分？在狹窄的本地餐廳，如何設計廚房和安排廚具，以烹製清真食品？同時，在公營機構和一些場所，比如大學、酒店、商務和展覽場地等，是否有素食餐廳和清真餐廳，或至少有純素或清真菜單選擇？

除了食之外，施政報告建議酒店提供禮拜設施。這能否擴及旅客在日間出入的地方，例如商廈、商場、旅遊景點等？有沒有其他設施需要增加？政府應該趁此機會，全面檢視和更新。

推動對多元族群的認識

不幸地，公眾談到穆斯林群體，時常與恐怖主義掛鈎；或總有「口痕」網友形容穆斯林為「炸彈人」、凡有色人種就是「假難民」、以粗口代稱巴基斯坦等，常有歧視。去年法庭就有一宗案件：一名印傭被僱主禁止穿著罩袍外出，又指其在僱主家中祈禱「嚇死」八旬僱主；外傭入禀區域法院指僱主違反《種族歧視條例》，案件尚待審訊。

根據2021年人口普查，本地人口中有91.6%為華人，其餘屬其他族裔。不少華裔港人一向較少與少數族裔接觸，大家自成一角。一些華裔港人不止對穆斯林社群，對華人以外的其他族群也不太認識。回想我們的日常生活，除了偶爾去重慶大廈吃咖喱，或向外賣員領取外賣之外，可能都傾向避免與白人以外的少數族裔接觸；不少僱主更傾向不聘請南亞裔港人，亦不理解穆斯林僱員的宗教需要。

施政報告中提及要做好旅遊業人員培訓，但更重要的，其實是提高整個社會對多元族群的認識。在學校教育方面，我們有做好對穆斯林和不同族群文化的認識嗎？有沒有鼓勵學生認識不同宗教、接觸不同族裔？特別在近年國家強調發展與東盟、「一帶一路」等國家的關係時，教育如何讓我們更了解我們的亞非拉兄弟，及以穆斯林為主的新疆同胞？課程是否要進一步改革？職場上，各行業的人事政策是否要更新？公司有沒有需要增設其他硬件配套？更多事情值得討論。

我們不應只是談旅客需要。認識穆斯林群體、認識多元族群、改善各種配套等，可以是為了本地的少數族裔市民服務，也是香港作為國際城市的責任。經濟可以作為契機，但思維要有更根本的改變。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]