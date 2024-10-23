明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
田方澤

田方澤：不止是「旅客需要」——談施政報告的穆斯林措施

【明報文章】政府消息稱預計2028年全球有2.5億穆斯林旅客，今年施政報告提出希望「開拓中東和東盟旅客客源」，推動社會各界提升相關旅遊配套，例如於機場和鼓勵的士車隊提供阿拉伯語服務、整合清真食品餐廳名單、鼓勵商業機構如酒店提供禮拜設施等。

「迪拜王子來港會餓死」

區區欣賞特區政府終於看見穆斯林旅客的需要，但又有所感：一是香港素來有不少穆斯林群體，其文化習俗過去一向未得到正視，如今卻因為經濟效益才突然由政府提出配套；二是除了硬件，我們對多元文化有足夠的認識嗎？

早前在網上有一個小風波：一名巴裔港人網友與其他華裔港人網友就公眾對穆斯林的歧見爭執，其中一點是本地清真食品供應不足，穆斯林只可以吃「清真」食物，即符合伊斯蘭教規的食品，如指定的屠宰方法、禁食豬肉和酒精等。巴裔網友接受網台訪問時笑指，因為香港清真餐廳不多，「迪拜王子不來港投資，係因為會餓死」。

民以食為天。接待旅客也好，服務本地穆斯林社群也好，今年施政報告建議「整合提供清真食品的餐廳名單」，民間也會做，不需等政府處理。反而具體的硬件和措施，例如政府能否協助食肆採購清真肉類？如何擴充貨源和減低成本？能否要求本地食肆和小食店增加食物標籤，列明是否有豬肉成分？在狹窄的本地餐廳，如何設計廚房和安排廚具，以烹製清真食品？同時，在公營機構和一些場所，比如大學、酒店、商務和展覽場地等，是否有素食餐廳和清真餐廳，或至少有純素或清真菜單選擇？

除了食之外，施政報告建議酒店提供禮拜設施。這能否擴及旅客在日間出入的地方，例如商廈、商場、旅遊景點等？有沒有其他設施需要增加？政府應該趁此機會，全面檢視和更新。

推動對多元族群的認識

不幸地，公眾談到穆斯林群體，時常與恐怖主義掛鈎；或總有「口痕」網友形容穆斯林為「炸彈人」、凡有色人種就是「假難民」、以粗口代稱巴基斯坦等，常有歧視。去年法庭就有一宗案件：一名印傭被僱主禁止穿著罩袍外出，又指其在僱主家中祈禱「嚇死」八旬僱主；外傭入禀區域法院指僱主違反《種族歧視條例》，案件尚待審訊。

根據2021年人口普查，本地人口中有91.6%為華人，其餘屬其他族裔。不少華裔港人一向較少與少數族裔接觸，大家自成一角。一些華裔港人不止對穆斯林社群，對華人以外的其他族群也不太認識。回想我們的日常生活，除了偶爾去重慶大廈吃咖喱，或向外賣員領取外賣之外，可能都傾向避免與白人以外的少數族裔接觸；不少僱主更傾向不聘請南亞裔港人，亦不理解穆斯林僱員的宗教需要。

施政報告中提及要做好旅遊業人員培訓，但更重要的，其實是提高整個社會對多元族群的認識。在學校教育方面，我們有做好對穆斯林和不同族群文化的認識嗎？有沒有鼓勵學生認識不同宗教、接觸不同族裔？特別在近年國家強調發展與東盟、「一帶一路」等國家的關係時，教育如何讓我們更了解我們的亞非拉兄弟，及以穆斯林為主的新疆同胞？課程是否要進一步改革？職場上，各行業的人事政策是否要更新？公司有沒有需要增設其他硬件配套？更多事情值得討論。

我們不應只是談旅客需要。認識穆斯林群體、認識多元族群、改善各種配套等，可以是為了本地的少數族裔市民服務，也是香港作為國際城市的責任。經濟可以作為契機，但思維要有更根本的改變。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

上 / 下一篇新聞