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劉銳紹

劉銳紹：孤芳自賞皆冰雪 此時無聲勝有聲——從施政報告反應看政策與宣傳生態

【明報文章】新一份施政報告發表後，反應平平。據香港民意研究所調查顯示，市民對這份施政報告的滿意率是27%，比去年的施政報告低7個百分點；滿意率淨值（滿意比率減不滿意比率）是負13，比去年的施政報告跌7點。兩者均為2021年10月以來新低。至於不滿意率，今年則是40%，與去年相比無起跌，同是2021年10月以來最高。不過特首李家超在發表施政報告後的支持率淨值（支持率減反對率）則有所提升，由今年9月的16點增至21點。

有意見認為，為什麼政府官員已努力工作，但市民反應仍不如理想？我看除了政策內容的自身問題外，還有社會氣氛和宣傳生態的原因。忽然想起宋代張孝祥《念奴嬌》「孤芳自賞，肝膽皆冰雪」，及唐代白居易《琵琶行》「別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲」，恰好反映市民的心情和選擇，故引為今天標題。

（1）一些值得思考的宣傳生態

──施政報告其實與市民息息相關，但市民只關心與自己有關的部分，對整體施政報告卻不大了了；有些市民更是全然漠不關心。由此拉闊視角，還會發現一個普遍現象，就是市民對政府的新聞（以至其他新聞）已由偶爾看看，發展到不想看甚至不看的地步。有些官員抱怨過去是「努力沒回報」，現在則是「努力沒回應」。到底是什麼原因？

──近年出現的另一種現象，就是新聞逐漸變成宣傳。為政府政策宣傳，不是問題；但若成為單向和任務式的宣傳，那就是問題了。此外，還有一個「復古現象」，就是某些新聞報道變成宣傳稿，甚至有點像數十年前的「繕稿」（又稱「鱔稿」，為商業活動宣傳而用新聞形式表達的報道，界線較模糊），唱好的目的性十分明顯。

當然，不同傳媒有權各自選擇，市民也會看不同傳媒的整體表現。但當新聞變成宣傳時，這類「新聞」（官方要宣傳的內容）的吸引力和可信性就會減退，大打折扣；如果嚴重的話，更會影響傳媒自身形象（除非已是它的選擇）。這也是市民對政府政策和其他新聞失去興趣的原因之一。我這個從事新聞業51年的老朽看見眼前現象，只能無限感慨！

──近年還有一種非常值得思考的宣傳生態，就是在無人（或甚少人）「唱衰」的情况下，官方政策和措施也無法唱好。按理，被視為「雜音」、「反調」、「嘩眾取寵」的內容已被清洗得差不多；「對手」消失，沒有競爭，已是可以唱「獨腳戲」的時候。但為什麼很多東西還不能得到預期的「唱好」結果？相反，市民對官方想唱好的東西並不關心，形成一個無人想見的「收縮循環」。即使市民參與官方唱好和大力推動的活動，也是按自己的需要自娛，而不是對官方政策的由衷讚賞，不能成為官民齊心的紐帶。這又是什麼原因呢？

── 一個簡單解釋，就是市民感到眼前很多政策和宣傳已經失衡；既然無法改變，就用自己的方法平衡，把自己享有、應有和自我選擇的權利及利益最大化，從而鞏固自己的存在方式。也許官方感到這種表面的「此時無聲勝有聲」很好，「無眼屎乾淨盲」，可順暢推行它的政策；但如果忽略了市民心中「別有幽愁暗恨生」，實際效果卻是增加了自己推動政策的阻力，減少有利於己的「政策潤滑劑」。

──從現代化發展的角度看，各界更關注：香港是一個只聽到宣傳的地方？還是繼續可聽到不同聲音的地方？包括官方或同一陣營內的不同聲音，以及建設性的聲音。以前事例有：鍾沛璋（中共中央宣傳部新聞局前局長）來港出版《與江澤民一席談》（鍾、江兩人是上海交通大學同學），把不能在內地發表的建言公開。李鵬和陳希同（北京市前市長）的作品也在港出版，講述他們的「六四」版本。即使是被視為「左王」的鄧力群，也在港出版他的《十二個春秋》，講述他的「不平」。但如今，無論建言還是一家之言，都幾乎成為絕唱，只能聽官方的「一家之言」。相信這也是「官話官聽，官刊官看」的原因。

（2）微觀操作的宣傳技巧

──上述說的是宏觀的施政和宣傳政策，但微觀的操作技巧也可提升，關鍵是能否發揮得當而已。舉例說，近年在不同界別裏出現的「表態文化」，延伸至新聞和宣傳領域：言必引中央高官，語必及權力來源，口必頌政策英明。沒問題，各人有各人的選擇和言論自由，但這種政治氛圍卻控制不了民眾的感覺：既不能增加市民認同感，相反還會增加疏離感，甚至不是討厭也反彈。所以，如能減少硬銷語言，更可增加宣傳效果。否則，市民選擇「孤芳自賞，肝膽皆冰雪」，官方也無可奈何。

──其實，即使一味唱好，上級也不一定欣賞。遠的有劉少奇痛斥《人民日報》的「大躍進宣傳禍國殃民」，近的有朱鎔基指中央電視台「胡說八道」；還有鄧小平感到「在北京說話困難」，才展開1992年大南巡，吸引境外傳媒報道。可見，中央也明白過分的宣傳只會適得其反，透明的宣傳才能得到民心。這些都涉及宣傳的微觀技巧，特區政府可以結合本地實際，提出建議。過去的經驗說明：只要敢於建言、懂得推銷，也是有效果的。

──使用和善用宣傳機器，更要注意細緻的微觀操作，不要令宣傳機器走到民眾的對立面，外國也有這類慘痛經驗的事件。例如1980年代初，英國越洋跟阿根廷發生福克蘭群島戰爭，英國時任首相戴卓爾夫人強硬要求英國廣播公司（BBC）不要播出反戰言論；結果她的民望下跌，到戰事勝利後才恢復民望。更要警惕的例子是美國前防長拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld），任內製造「伊拉克有大殺傷力武器」的假消息，藉此出兵；即使獲勝，但事後也受國民和世人指摘。

（3）貼地政策遠勝宣傳包裝

──無論怎樣完美的宣傳，也要講求具體內容是否貼地、能否得到民眾接納和贊同。施政報告的一些措施有利民生，例如「聯廈聯管」。而其他問題雖未能馬上解決，但不宜給予市民敷衍的感覺。例如劏房問題，必須落實官方提出的中長期目標。在香港民意研究所的調查中，市民關注經濟民生遠高於政治，這是眼前現實。惟調查也發現，市民對政府解決問題的能力缺乏信心；要求政府有透明度和問責性；普遍憂慮政府干預日常生活和政治壓迫。這些問題都不能「策略性忽視」。

──最後值得一提的是，李家超的支持率淨值回升，其中一個原因是，市民一般會拿最近期的同級人物比較。所以，在林鄭月娥時期的政治矛盾衝擊對比之下，李家超自然少了壓力，主要精力都放在經濟民生之上。加上他努力營造勤政印象，都有利於他日後的工作。

總之，市民心情是平靜的，但不是熱烈的。遇到政治困境，市民選擇「孤芳自賞皆冰雪」；對未能解決的問題，選擇「別有幽愁暗恨生，此時無聲勝有聲」，此乃權宜之計。如何根治各種問題？且待各方努力了！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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