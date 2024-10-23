郭瑛琦、葉兆輝、林子美：香港貧窮分佈的時空變化——從2016到2021年

自2013年香港政府公布貧窮線以來，本港貧窮情况受到社會各界廣泛關注。今年政府的施政報告對怎樣有效解決貧窮問題，着墨不多。然而在制訂解決貧窮問題的政策過程中，涉及的幾個重要問題是：貧窮人口分佈於何處？是否聚焦於特定區域？與貧窮相關的因素，是否在不同地區有所不同？這些都是制訂減貧政策時需要考慮的重要議題。筆者在此提出相應的減貧策略，而為了最有效率地分配和利用社會資源，深入了解貧窮的時空分佈變化是必要的。

由於本港18個區議會分區的地理範圍過於廣闊，並不能很好地體現貧窮的空間分佈狀况，因此我們應用2016年和2021年人口普查數據，以更小的地理分區研究貧窮之地理分佈。

2016年的普查數據包含1622個街段，2021年的普查數據包含了1721個街段。由於兩年的街段數量不同，為了比較兩年數據的時空變化，我們將兩年空間數據疊加，創建了可將兩年空間街段邊界一致化的新邊界，共覆蓋2084個街段。我們以家庭住戶每月收入低於中位數一半定義為貧窮住戶，作為推算標準。雖然本地政府對這定義有保留，但對於我們追蹤貧窮的轉變，用同一個定義去檢測改變，已能夠滿足研究課題的要求。何况，任何標準都有局限。

2016年和2021年的貧窮空間分佈如附圖所示，全港街段平均貧窮率為18.22%（2016年）及18.42%（2021年）。由於普查資料中，對住戶收入的定義與官方制定貧窮線的住戶收入定義有些許差異，除了就業及其他現金收入，還包含了福利收入，所以計算出的整體貧窮率應比實際政府定義下的為低。官方的貧窮率（政策介入前）是19.9%（2016年）和23.6%（2020年）。

貧窮聚集的時空分佈變化

我們首先對2016和2021年的貧窮空間分佈作「探索性空間數據分析」（exploratory spatial data analysis），發現莫蘭指數（Moran's I）在5年間有降低趨勢——從2016年的0.149降至2021年的0.121，即貧窮的空間聚焦性變小，呈現空間擴散趨勢。以往貧窮的地區，例如新界西北呈現改善的情况；但九龍的深水埗和觀塘舊區，則出現惡化。並且隨着人口增長，各區都面對不同程度的人口老化和住戶人數減少，貧窮呈現的地域分佈也擴散到不同地區。

我們將香港街段的5年貧窮率變化， 與街段的社會經濟相關因子的變化，做空間相關性分析時發現，貧窮率變化與街段內低教育程度人口比例、低技術工作人口比例、單親家庭比例、長者比例、失業人口比例及內地新移民家庭比例的變化，是高度相關。可見貧窮率的變化，同時也伴隨多維度的社會經濟弱勢因子變化。因此，要扶助貧窮社區，在有整體之關照和策略的同時，也需針對特定人群及特定地區的不同精準扶貧策略。

貧窮聚集的時空分佈變化因子

我們應用「地理加權迴歸模型」，分析5年間貧窮率變化的空間相關因子；因子包括5年內街段低教育程度人口比例、低技術工作人口比例、長者比例、單親家庭比例、失業人口比例、內地新移民比例的變化。

我們發現，「單親家庭」、「內地新移民」、「失業」、「長者」是某一些特定地區的貧窮變化因子。例如，單親家庭是屯門區貧窮變化的主要相關因子；與內地新移民相關的貧窮變化率主要聚集在北區；失業在新界較南部及沙田周圍地區是貧窮變化率的顯著相關因子；在屯門區的貧窮變化率，與長者顯著相關；而低教育程度人口比例、低技術工作人口比例因子，在全港貧窮率變化中都是較顯著的普遍相關因子。

制訂針對性的減貧策略

針對不同地區的貧窮聚集變化特徵，採取不同減貧策略，可以優化資源配置。例如，對於伴隨長者增加為顯著因子的地區，長者津貼的助益較大，更應探討如何利用和釋放社區資源，提高該區的長者健康年齡、勞動參與等。本地長者的勞動參與率，跟其他國家／地區相比為低；發揮長者的能動性和「活動老齡」，都是重要課題。

對於新移民為主要貧窮增加率相關因子的地區，應創建更多的社會融合輔助服務，提供更多諮詢和職業培訓，協助新移民融入社區與就業。對於失業為主要貧窮因子的地區，則可以考慮創造更多本區的工作職缺，推動就業；同時也可採取交通津貼方式，促進當區居民外出就業。

對於單親家庭為主要貧窮增長因子的地區，較適合以津貼形式給予扶助。另外，由於考慮到單親家庭的父或母外出工作較困難，也可通過創造更多兼職工作機會增加他們的就業，或透過提升社區的兒童看護服務，促進單親家庭的父或母外出就業。

整體而言，我們發現本港貧窮分佈在2016到2021年的5年間，呈現出空間分散趨勢：在一些原來非典型貧窮聚集區的地段，出現零散的小範圍貧窮聚集；且貧窮率的時空變化亦伴隨着顯著的經濟社會因子特徵，在不同街段呈現出不同特徵。

探索貧窮的時空分佈及相關因子，對於制訂切合社區特性的減貧策略及有效分配資源，有重要意義。地理空間分析技術可以具體呈現貧窮的地理分佈，以及深入探究貧窮分佈的成因，是我們開展香港貧窮研究與政策分析的重要工具。我們在此感謝政府統計處和地政總署提供數據，及香港賽馬會慈善基金資助有關研究。

作者郭瑛琦是香港浸會大學社會工作系助理教授，葉兆輝是香港大學社會工作及社會行政學系講座教授，林子美是香港大學賽馬會防止自殺研究中心數據分析員

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[郭瑛琦、葉兆輝、林子美]