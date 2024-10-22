胡汶軒：人才政策「有改無革」？ 政府須建立「一人一策」思維

早在2021年，習近平總書記已提出「人才強國」戰略，在今年三中全會《決定》亦有進一步深化。習近平指出：「綜合國力競爭說到底是人才競爭。人才是衡量一個國家綜合國力的重要指標。國家發展靠人才，民族振興靠人才。我們必須增強憂患意識。」

「搶人才」措施 小修小補

回顧今年施政報告第106段所陳述的政府五大「搶人才」措施，當中提及的「人才清單」、「高才通」計劃、「一般就業政策」等一系列政策，都並不是什麼新事物，整體內容亦偏向小修小補，沒有明顯亮點。

例如，特區政府提出擴大高才通計劃大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，這只是擴大合資格申請的潛在人數，與人才吸引力的提升並不直接掛鈎。

在國際人才爭奪日益激烈的重要時刻，繼續走過去的老路，似乎反映了政府的憂患意識仍待提升；如何貫徹落實特首的「改革」大方針，也留有疑問。

特區政府至今對引進人才的態度，仍是傾向塑造招攬人才的有利條件，然後「等人才上門」。惟綜觀內地省市政府的人才政策，體現主動出擊、大力招攬精神的「一人一策」，已形成明顯的新趨勢。

內地政府「一人一策」 加大招才力度

3年前湖北省已出台「16條措施」激勵科技創新人才，政府對擁有關鍵核心技術的頂尖人才及團隊，堅持「即來即議」、「一人一策」，在科研立項、經費資助、薪酬待遇、服務保障等方面提供個性化支援。當地政府甚至突破地提出「完善高層次人才子女入學聯席會議機制」等創新機制，聚焦處理子女上學、住房保障、看病就醫、創新創業的四方面難題，幾乎可以做到讓人才「拎包入住」。

此外，去年浙江省就「加強創新型文旅人才培養」的相關文件，亦提及要「用好緊缺急需和拔尖人才引進『一事一議』『一人一策』制度」，力爭到2027年引進100名以上文旅高層次人才與緊缺人才。由此可見，「一人一策」並不局限於個別省市或個別產業領域，而是加大「搶人才」力度的當然之舉。

筆者建議，特區政府應優先從「人才清單」着手，對於推動「八大中心」的所需人才，優先採取「一人一策」措施來提升人才吸引力。具體而言，各政策局應主動聯繫業界，就他們所需的人力資源，編製一份所屬領域的「人才採購清單」，明確列出潛在目標的資格，然後由人才服務辦公室與相關機構合作對外發布。

對於潛在應聘人才，人才服務辦公室將擔當橋樑角色，了解該申請人的薪酬、福利待遇、家庭生活配套等各方面需求後，由政府各相關部門研究如何滿足，整理出一個客製化的招攬方案。對於難以達成或難以梳理的項目，則仿效「1823」電話服務的做法，交由政務司副司長最終定奪。

作者是中西區區議員

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[胡汶軒]