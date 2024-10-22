明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
胡汶軒

胡汶軒：人才政策「有改無革」？ 政府須建立「一人一策」思維

【明報文章】政府新一份施政報告主題是「齊改革同發展，惠民生建未來」，高舉了改革大旗，充分響應了中共第二十屆三中全會的主旋律。特首李家超在立法會施政報告答問會上再次強調「改革是為了治理的提升、結果的提升，不是為改而改」，亦展現了政府對改革精神的精準把握。然而綜觀多個政策領域，政府在人才政策上的取態相對保守，並未展現令人眼前一亮的新猷，讓筆者有「有改無革」之感。

早在2021年，習近平總書記已提出「人才強國」戰略，在今年三中全會《決定》亦有進一步深化。習近平指出：「綜合國力競爭說到底是人才競爭。人才是衡量一個國家綜合國力的重要指標。國家發展靠人才，民族振興靠人才。我們必須增強憂患意識。」

「搶人才」措施 小修小補

回顧今年施政報告第106段所陳述的政府五大「搶人才」措施，當中提及的「人才清單」、「高才通」計劃、「一般就業政策」等一系列政策，都並不是什麼新事物，整體內容亦偏向小修小補，沒有明顯亮點。

例如，特區政府提出擴大高才通計劃大學名單，加入13間海內外頂尖大學至198間，這只是擴大合資格申請的潛在人數，與人才吸引力的提升並不直接掛鈎。

在國際人才爭奪日益激烈的重要時刻，繼續走過去的老路，似乎反映了政府的憂患意識仍待提升；如何貫徹落實特首的「改革」大方針，也留有疑問。

特區政府至今對引進人才的態度，仍是傾向塑造招攬人才的有利條件，然後「等人才上門」。惟綜觀內地省市政府的人才政策，體現主動出擊、大力招攬精神的「一人一策」，已形成明顯的新趨勢。

內地政府「一人一策」 加大招才力度

3年前湖北省已出台「16條措施」激勵科技創新人才，政府對擁有關鍵核心技術的頂尖人才及團隊，堅持「即來即議」、「一人一策」，在科研立項、經費資助、薪酬待遇、服務保障等方面提供個性化支援。當地政府甚至突破地提出「完善高層次人才子女入學聯席會議機制」等創新機制，聚焦處理子女上學、住房保障、看病就醫、創新創業的四方面難題，幾乎可以做到讓人才「拎包入住」。

此外，去年浙江省就「加強創新型文旅人才培養」的相關文件，亦提及要「用好緊缺急需和拔尖人才引進『一事一議』『一人一策』制度」，力爭到2027年引進100名以上文旅高層次人才與緊缺人才。由此可見，「一人一策」並不局限於個別省市或個別產業領域，而是加大「搶人才」力度的當然之舉。

筆者建議，特區政府應優先從「人才清單」着手，對於推動「八大中心」的所需人才，優先採取「一人一策」措施來提升人才吸引力。具體而言，各政策局應主動聯繫業界，就他們所需的人力資源，編製一份所屬領域的「人才採購清單」，明確列出潛在目標的資格，然後由人才服務辦公室與相關機構合作對外發布。

對於潛在應聘人才，人才服務辦公室將擔當橋樑角色，了解該申請人的薪酬、福利待遇、家庭生活配套等各方面需求後，由政府各相關部門研究如何滿足，整理出一個客製化的招攬方案。對於難以達成或難以梳理的項目，則仿效「1823」電話服務的做法，交由政務司副司長最終定奪。

作者是中西區區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[胡汶軒]

上 / 下一篇新聞