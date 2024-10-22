狄志遠：回應施政報告：政府需深化行政改革 擴大公民參與

重建社會凝聚力

「齊改革，同發展」的理念值得肯定，體現了政府推動社會進步的決心。但是，面對當前香港社會的複雜局面，尤其是基層市民的迫切需求，政府還需要付出更多努力。要實現真正的「齊心」，關鍵在於重建市民對社會的歸屬感、參與感和責任感。

政府官員應更主動走入基層、直接接觸市民，聆聽他們的聲音。只有通過面對面的交流，政府才能夠真正了解市民的需求和期望，從而制定出更貼近民心的政策。當局還應該保障市民的表達權利，包括和平示威的權利。面對不同的聲音，政府需要以開放和包容的態度去傾聽及理解，而不是簡單地拒絕或壓制。

在行政改革方面，今年施政報告提出了一些措施，惟仍有改進空間。目前，問責官員與公務員之間的權責不平衡問題仍然存在。這種不平衡不僅影響了行政效率，也模糊了責任歸屬。筆者建議將問責制度分為兩個部分：政治責任由政治問責官員承擔，而行政責任則由公務員系統負責。

將問責制分兩部分

特首作為特區政府的最高領導人，有責任理順問責團隊與公務員系統之間的關係。只有明確各自的職責和權限，才能夠確保政府各個部門協調一致、高效運作。這不僅有利於提高施政效率，也能夠增強市民對政府的信心。

在公民參與方面，本次施政報告還有進步空間。報告對於如何提升公民參與度、加強與公民社會合作，着墨不多。政府應該擴大「同路人」的定義，放下部分分歧，尋求更廣泛的共識。同時，也應該鼓勵市民善用現有渠道表達意見，理性、持續地參與公共事務。

各個政黨和政策倡議組織長期以來的堅持及努力，值得肯定。在當前的政治環境下，這些團體的工作尤為重要。各團體之間要互相支持，通過真誠對話和深入了解，在現有框架內發揮更大的影響力。

拓展國際聯繫

在國際聯繫方面，施政報告提出了一些積極措施，特別是加強與東盟國家和「一帶一路」沿線國家的聯繫，這些努力值得肯定。然而，與國際社會的溝通不應僅限於政府層面，民間社會也應該積極參與其中。

民間社會應該在不同領域和層次上拓展國際聯繫。這不僅可以豐富香港的國際形象，也能夠為香港帶來更多的發展機遇。同時，政府應該鼓勵和支持民間社會參與這項工作，為他們提供必要的資源和平台。這種官民合作模式，將有助於香港在國際舞台上發揮更大作用。

最新的施政報告嘗試為香港未來發展指明方向，不過在具體實施方面，確實需要進一步深化和完善。無論是在社會共融、行政改革、公民參與還是國際聯繫方面，政府都需要採取更加積極和開放的態度，充分調動社會各界力量。只有政府和市民齊心協力，才能夠真正實現「齊改革，同發展」的目標。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]