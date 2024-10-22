明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
狄志遠

狄志遠：回應施政報告：政府需深化行政改革 擴大公民參與

【明報文章】上周，政府發布了最新的施政報告，提出了「齊改革，同發展」的理念。這份報告勾勒出香港未來發展藍圖，涵蓋了經濟、民生、管治等多個領域。然而，在肯定政府努力的同時，我們也看到一些需要進一步完善和深化的地方。

重建社會凝聚力

「齊改革，同發展」的理念值得肯定，體現了政府推動社會進步的決心。但是，面對當前香港社會的複雜局面，尤其是基層市民的迫切需求，政府還需要付出更多努力。要實現真正的「齊心」，關鍵在於重建市民對社會的歸屬感、參與感和責任感。

政府官員應更主動走入基層、直接接觸市民，聆聽他們的聲音。只有通過面對面的交流，政府才能夠真正了解市民的需求和期望，從而制定出更貼近民心的政策。當局還應該保障市民的表達權利，包括和平示威的權利。面對不同的聲音，政府需要以開放和包容的態度去傾聽及理解，而不是簡單地拒絕或壓制。

在行政改革方面，今年施政報告提出了一些措施，惟仍有改進空間。目前，問責官員與公務員之間的權責不平衡問題仍然存在。這種不平衡不僅影響了行政效率，也模糊了責任歸屬。筆者建議將問責制度分為兩個部分：政治責任由政治問責官員承擔，而行政責任則由公務員系統負責。

將問責制分兩部分

特首作為特區政府的最高領導人，有責任理順問責團隊與公務員系統之間的關係。只有明確各自的職責和權限，才能夠確保政府各個部門協調一致、高效運作。這不僅有利於提高施政效率，也能夠增強市民對政府的信心。

在公民參與方面，本次施政報告還有進步空間。報告對於如何提升公民參與度、加強與公民社會合作，着墨不多。政府應該擴大「同路人」的定義，放下部分分歧，尋求更廣泛的共識。同時，也應該鼓勵市民善用現有渠道表達意見，理性、持續地參與公共事務。

各個政黨和政策倡議組織長期以來的堅持及努力，值得肯定。在當前的政治環境下，這些團體的工作尤為重要。各團體之間要互相支持，通過真誠對話和深入了解，在現有框架內發揮更大的影響力。

拓展國際聯繫

在國際聯繫方面，施政報告提出了一些積極措施，特別是加強與東盟國家和「一帶一路」沿線國家的聯繫，這些努力值得肯定。然而，與國際社會的溝通不應僅限於政府層面，民間社會也應該積極參與其中。

民間社會應該在不同領域和層次上拓展國際聯繫。這不僅可以豐富香港的國際形象，也能夠為香港帶來更多的發展機遇。同時，政府應該鼓勵和支持民間社會參與這項工作，為他們提供必要的資源和平台。這種官民合作模式，將有助於香港在國際舞台上發揮更大作用。

最新的施政報告嘗試為香港未來發展指明方向，不過在具體實施方面，確實需要進一步深化和完善。無論是在社會共融、行政改革、公民參與還是國際聯繫方面，政府都需要採取更加積極和開放的態度，充分調動社會各界力量。只有政府和市民齊心協力，才能夠真正實現「齊改革，同發展」的目標。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

上 / 下一篇新聞