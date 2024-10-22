林緻茵：IP創造與「摘星」之旅：《黑白大廚》給香港的啟示

疫後很多人形容香港餐飲業低迷，事實上韓國餐飲業同樣面對經營成本上漲和消費降級問題，市道從疫情開始就未有反彈。當地的「外食產業景氣動向指數預測值」，自2022年第三季（95.23）起持續下滑，今年第三季更跌至83.12。

《黑白大廚》爆紅，某程度點燃了當地人對「高級料理、精緻餐飲」的興趣。不少人亦渴望購買節目出現過的韓國食材，以及在家複製節目中的料理。節目裏各主廚冷靜專業的表現，甚至改變了「學廚」予人的負面印象，或令更多年輕人願意投身餐飲業。除了在韓國大受歡迎，《黑白大廚》自今年9月中旬在Netflix上線至今，一直佔據香港、台灣和新加坡熱播排行榜第一位，間接帶動韓國的美食旅遊。這節目為何能夠帶來實質的經濟收益？反觀被譽為「美食天堂」的香港，何以吸引力減退？

創作團隊的企劃能力

《黑白大廚》的設定非常有趣——節目邀來20名已經成名的廚師，以及80個未揚名的廚師競賽，兩組人分別名為「白湯匙」和「黑湯匙」；決賽之前，「黑湯匙」廚師都只能以代號稱呼；最終勝出比賽的一個冠軍，獨得3億韓圜獎金（約170萬港元）。單是這設定本身，就已經成功引發了社群效應：早在初賽期間，觀眾已關注和搜尋這些名不經傳的「黑湯匙」的真正身分；加上韓國本身是一個階級觀念極強的社會，以「料理階級大戰」包裝，自然會令一般民眾（尤其年輕人）產生代入感。

除了抓準韓國社會的心理因素，這種在串流平台的節目，也必須準確拿揑其他文化背景觀眾的觀看習慣和心理。串流平台的操作跟電影不一樣：電影票房是當觀眾買票進場後就成立了，當觀眾坐下後多半不會離場；串流平台卻有很多選擇，若不能引人入勝，觀眾隨時都可能中途放棄劇集。

為吸引觀眾追看，《黑白大廚》的節奏比起一般料理競賽節目快：廚師料理過程如切菜、烹煮等，基本上被省略至兩三分鐘；每集停頓的位置，亦會令人忍不住想繼續看下一集。

即使它的節奏如此明快，節目要表達的信息卻毫不含糊——推廣韓國料理和文化。以其中一集的黑白湯匙對決為例，不少食材都是來自韓國，如陳年泡菜、韓豚帶皮五花肉、韓國地道食材鰩魚等。參賽者的任務，就是以各種方法演繹這些「土生土長」的韓國食材；就連韓國便利店會出現的食材（如辛辣麵），也被這個節目充分利用。除了食材外，觀眾會留下印象的，還有對決中出現的20組LG冰箱。

這種高度的企劃能力，很大部分源自韓國文化資產的累積。《黑白大廚》的設定與另一爆紅節目《體能之巔：百人大挑戰》很相似；而在過去的經驗加乘下，創作團隊能夠持續製作可以在串流平台大賣的作品。

事實上，大家對韓國食物的印象，早在韓劇當道之時已有改變——「雞啤（CHIMAC）」，即炸雞加啤酒，就是一個例子。由此可見，任何可以熱賣的文化產品，都不可能是在沒有任何鋪墊和經驗累積的情况下，一時三刻就能夠被創作出來。

新的面孔 新的IP

《黑白大廚》的經濟價值，在於其延伸消費、關注度和知識轉移：很多參賽廚師的「粉絲」數目、關注度和預約數目都大大提高。參賽者擅長的菜系各有不同，部分人亦有較多高級餐飲經營經驗，故比賽可說是一種知識轉移。而賽後，節目評判和參加者被邀請到綜藝節目，連帶提高了這些節目的收視。

《黑白大廚》的評判和參賽者，其實跟香港也有淵源：其中一名被稱為「中華料理女神」的女主廚的工作地點是香港，社交媒體上有不少港人和台灣人都表示要跟她「打卡」；亦有人說要到評判安成宰主理的餐廳的香港分店「摘星」，一嘗這家韓國唯一的米芝蓮三星品牌。這種以文化帶動的消費，不就是香港特區政府一直夢寐以求的「文化與旅遊」協同效應嗎？

剛發表的施政報告，提出了大量與旅遊相關的倡議，例如「熊貓旅遊」、「賽馬旅遊」、「遊艇旅遊」，又提到要吸引中東旅客。雖然施政報告未提到這些倡議會如何落實，但「熊貓旅遊」這類構思，如要像韓國文化產品，或筆者上一篇文章所提的「熊本熊」一樣產生較大經濟效益（刊2024年10月8日《明報》），關鍵就在於創造有價值的IP（智慧財產權）。熊貓非香港所獨有，而現階段與熊貓相關的創作，仍無法形成有價值的IP。相比起來，經過節目包裝的主廚，卻是獨一無二。《黑白大廚》雖不可能「一人救全村」，但卻能做到「流量變現」，帶動了一些消費和旅遊欲望，亦成功提升了韓國餐飲的知名度和形象。

香港引以為傲的 如何發揚光大

自疫情結束而遊客沒有回來後，香港對自身定位產生了迷思——到底我們應走平價路線，還是高端路線。當要道出香港仍有哪些優勢之時，有人就提到香港有7間餐廳獲米芝蓮三星，數目遠比韓國多。事實上，香港的確有很多出色廚師、餐廳和特色美食。從《黑白大廚》的成功可見，廚師不必在米芝蓮餐廳工作才能夠獲得關注。香港當前面對的問題在於：到底要以現有優勢為本，用新方法把它發揚光大；還是推一些跟過去優勢完全不同的東西，如熊貓經濟。這兩個方向各自有成功的條件，惟成功卻不會是一朝一夕，更不可能是在「什麼都要插一腳」的情况下，就能夠做好某件事。

韓國的事例也正好說明了兩點：在發展文化旅遊上，香港面對相當強大且早已起步的對手。這些文化產品沒有刻意硬銷，卻又令人心嚮往之。其次，韓國流行文化成功的背後，政府雖有重要角色和政策配合，政府以外的力量同樣居功至偉。

特區政府施政報告提到成立「發展旅遊熱點工作組」，由政府帶頭發掘旅遊熱點。在發掘和發展旅遊熱點上，由政府牽頭是否最有效方法？以我們目前的條件，發展哪些旅遊產品最具效益？過分強調轉型，又會否令香港流失了原本的吸引力？筆者期望工作組高調開工後，能夠早日找到答案。

作者是公共政策顧問

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[林緻茵]