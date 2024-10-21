姚志勝：對施政報告與三中全會的分析

其一，習近平主席2022年七一重要講話是指導新時代一國兩制實踐行穩致遠的綱領性文獻，也體現在三中全會《決定》之中；施政報告強調貫徹落實其中的「四點希望」，可以說是準確把握了規劃香港施政的指導思想和基本遵循，起到綱舉目張的重要作用。

其二，施政報告以改革為主旋律，清楚回答了「為何改、如何改、改什麼、誰來改」的問題，全面回應了夏寶龍主任傳達的中央殷切希望，可以說是一份落實三中全會改革要求的完整答卷，這是施政報告最大亮點。

其三，中央始終把推動一國兩制行穩致遠擺在治國理政的重要位置，相信一定非常重視支持特區的改革大計；同時也極為尊重特區的高度自治，鼓勵特區政府「主動識變、應變、求變」的開拓精神。

七一重要講話是綱領文獻

有朋友問施政報告為何特別強調繼續貫徹習主席七一重要講話的「四點希望」？這是一個好問題。我們都知道，中央最重要的「兩個確立」之一，就是「確立習近平新時代中國特色社會主義思想的指導地位」。這就是說，新時代的中國發展包括香港特區的一國兩制實踐，都要以習近平思想為指導；習主席關於一國兩制的論述，是這個思想體系的重要組成部分。其中，習主席七一重要講話具特別重要的意義。

2022年7月18日，中央港澳工作領導小組常務副組長、港澳辦主任夏寶龍在學習貫徹習主席七一重要講話精神的專題研討會致辭時強調，習主席重要講話「貫通歷史、現實和未來，揭示規律、方向和大勢，科學回答了全面準確貫徹一國兩制方針的重大理論和實踐問題，為推進新時代一國兩制實踐行穩致遠指明了方向，提供了根本遵循」。事實上三中全會有關香港工作的論述，包括發揮一國兩制制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位等，都是習主席七一重要講話關於「必須保持香港的獨特地位和優勢」要求的具體體現。香港落實三中全會精神，當然要以習主席七一重要講話為引領。

習主席提出的「四點希望」，一是着力提高治理水平，二是不斷增強發展動能，三是切實排解民生憂難，四是共同維護和諧穩定。這裏不僅包括政府治理、經濟民生、社會穩定等各方面問題，而且清楚表明中央全力支持香港積極穩妥推進改革。夏主任對「四點希望」的重要性作出了權威解讀：習主席提出的「四點希望」，根植新時代一國兩制實踐，具鮮明的問題導向、目標導向和結果導向，為香港實現長治久安和長期繁榮穩定提供了行動指南。顯然，李特首按照「四點希望」的要求部署特區施政，可謂思路正確、方向明確、心中有底、措施有力。

為何改、如何改、改什麼、誰來改

落實三中全會的改革要求，是今年施政報告重中之重，「為何改、如何改、改什麼、誰來改」是李特首的必答題。夏主任分別會見李特首及財政司長的兩次談話，全面表達了中央的指導意見。李特首的施政報告作出全面回應。

為何改：改革只是手段，目的是「通過改革實現更好發展」，是「以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生」，這是中央的要求，也是李特首在施政報告確定的目標。

如何改：夏主任提出「把事情一件件做起來」、「抓具體，重實效」；李特首闡述的改革理念與此呼應，「體系中欠缺但有需要建立的，要建立；有嚴重缺失的，要撥亂反正；有瓶頸、短板或阻礙的，要突破瓶頸、清除障礙；有需要鞏固的，要強化和完善」。

改什麼：施政報告緊扣三中全會對港工作要求，重點圍繞鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，因地制宜發展新質生產力，打造國際高端人才集聚高地，明確提出建立國際黃金交易市場、大力推動航運高增值部分的海運服務業發展、建設大宗商品交易圈、建立國際認可金屬倉庫、制訂「河套港深創科園區發展綱領」、開闢政策和制度創新試驗田等。

誰來改：夏主任提出兩個主體——特區政府和社會各界；李特首不僅強調特區政府擔負主體責任，強化領導和跨政策統籌機制，而且攜手社會各界「齊改革同發展，惠民生建未來」。

顯然，施政報告是一幅貫穿改革精神、展現決心意志、彰顯責任擔當、有心有力更有行的改革藍圖。

中央既重視支持又尊重高度自治

還有朋友問施政報告發表後，看不到中央有關機構及領導表態，不知道中央是否重視支持？筆者認為這可從習主席七一重要講話、三中全會《決定》及港澳辦發布的「港澳平」文章做基本分析，得出應有結論。

一方面，這份施政報告以改革為主軸，對於國家新時代改革開放和香港由治及興都具重要意義，中央一定非常重視，並會在有需要且現實可行的政策層面給予大力支持。習主席在七一重要講話強調，中央處理港澳事務從來都從戰略和全局高度加以考量，從來都以國家和港澳根本利益、長遠利益為出發點和落腳點。今年施政報告重頭戲就是落實三中全會改革要求，中央當然非常重視支持。正因如此，直接反映港澳辦態度的「港澳平」署名文章，對李特首施政報告給予很高評價。李特首也透露中央提供渠道讓他反映意見，中央多部委也認真推進措施，以「攻堅克難」精神解決香港需求。

另一方面，中央非常尊重特區高度自治，在一般情况下不會具體評論特區政府日常施政的政策措施。對保障特區高度自治權，習主席七一重要講話中用了「充分尊重」和「堅定維護」兩個極具分量的詞。對此，香港社會可看到中央堅持一國兩制的誠意和決心，更應進一步增強對一國兩制行穩致遠的信心。

作者是全國政協常委

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[姚志勝]