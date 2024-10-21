黃偉豪：諾獎得主與科技狂人：「AI＋機械人」勢必顛覆世界

AI是今屆諾獎大贏家

今屆諾貝爾獎的大贏家無疑是AI，它幾乎囊括了諾獎的3個獎項。當中名正言順頒給對AI有相關貢獻的學者或科學家，便有物理學獎和化學獎。今屆諾貝爾物理學獎的得主之一，便是有「AI之父」之稱的Geoffrey Hinton；而來自Google DeepMind的兩位AI科學家Demis Hassabis和John M. Jumper，就得到化學獎。

在諾貝爾經濟學獎結果尚未公布時，很多人已預計Acemoglu會獲獎，因為他的研究範圍之一，便是AI對經濟（特別是勞動市場）的影響。但最終這個預期只應驗了一半——他雖然獲獎，但獲獎原因並非基於他在AI上的研究和貢獻，而是他和另外兩位得獎經濟學家Simon Johnson和James Robinson對國家制度與繁榮之關係的研究。雖然Acemoglu未能因他在AI上的研究而獲獎，惟這可能是一個更好的結果，因這意味着他有機會在日後透過AI的研究再度獲諾貝爾經濟學獎，可能成為歷史上首位可以兩奪這個殊榮的人。

雖然Acemoglu對AI的研究是走在最尖端，但在AI對經濟和社會的影響的立場上，他卻屬保守派。他認為目前市場上對於AI的追捧並不理性，純屬炒作（hype；註1），只是一個泡沫，隨時有爆破風險，存在導致經濟衰退的危機。例如當國際貨幣基金組織估計全球有40%的工作會被AI顛覆甚至取代，但據Acemoglu的最新研究（註2），他卻認為受到AI影響的工作僅有5%。他是基於一個名為「任務模型」（task-based model）的方法推算，把一個職位負責的工作，分成各個微小而具體的任務或操作，然後分析究竟是人類還是AI較有優勢，從而決定這個工作及最終的職位會否被AI威脅和取代。

AI影響 不局限於單一科技

Acemoglu的計算雖然穩健、精密和謹慎，但卻存在兩個盲點或假設：第一是假設了目前企業的工作及職位，不會再於由AI帶動的數碼轉型（digital transformation）下被重組或重新設計；第二是他主要集中於「生成式AI」（generative AI），例如ChatGPT對勞動力市場的影響，因此他估計的5%受影響職位，主要是集中在「知識勞動者」（knowledge worker）的工作，而非在市場上佔大多數的「體力勞動者」（physical labor）。

可是在現實環境下，以上兩點假設似乎太過狹窄，不能完全反映現實世界的複雜情况和急劇轉變。首先，企業往往需要一段較長時間才能真正了解AI潛力，從而學懂如何把AI科技融入商業模式（business model），實行數碼轉型。因此，一旦企業運用AI改革的時候，很多現有工作可能不再存在。換句話說，分析AI對企業影響的基本單位，未必是工作，而是整個企業的營運模式。

第二和更加重要的是，AI所影響的並不局限於生成式AI這單一科技——AI的進步也加速了機械人發展，當中包括無人車技術，使新一代機械人和無人車的學習能力更強、適應能力更快，工作能力終於可以與人類匹敵。亦即是說，AI對勞動市場的影響絕對不止衝擊知識勞動者，更加影響了大部分體力勞動者，令他們面對減薪和裁員威脅。

「科技狂人」帶來無窮可能

與諾獎得主Acemoglu相比，「科技狂人」馬斯克絕對是另一個極端——他的存在及天才橫溢，就是要衝擊極限、改變世界；他的每一項發明均是顛覆現有秩序，透過「創造性破壞」（creative destruction）為人類社會帶來進步。他的SpaceX公司最近成功原位回收巨大的發射火箭，大大減低人類探索宇宙的成本，使人類移民到火星再不是一個完全無可能的幻想。

就AI方面，在他的另一間公司Tesla最近一個發布會上，馬斯克便一次過介紹了3個新發明，分別是能與人類對答如流、負責一般工作的機械人Optimus，無人駕駛的士Cybercab，及無人駕駛小巴Cybervan。每一個發明都在顛覆人類社會、衝擊勞動力市場，對人類未來帶來無窮的可能性，當中有喜亦有悲：在企業生產成本有望大幅降低的喜訊同時，也帶來了人類大規模失業的可能、增加社會內部經濟不平等，甚至在某些國家引發政局動盪，改寫政治及國際秩序。

多地未準備好「AI＋機械人」衝擊

大家不難想像：若有朝一日所有職業司機都被無人車取代，將會對社會帶來什麼震盪？而一些依賴「出口」家庭傭工的國家，在家居機械人普遍的年代，失去了重要和可觀的外匯收入時，它們的國內經濟和政治穩定又面對多大影響呢？這些問題未必在明天出現，惟馬斯克告訴我們的是，這一天真的會來臨！

雖然諾貝爾經濟學獎得主Acemoglu和「科技狂人」馬斯克，對AI為世界帶來的影響仍有分歧，但某程度上也只是發展快與慢的問題。問題的真正核心在於：很多人以至國家和政府均未對「AI＋機械人」這股革命性的力量將會造成的衝擊做好準備。到頭來，不是措手不及，便是面對被淘汰或邊緣化的壓力，國家由繁榮走向衰落。

註1：Acemoglu, D. (May 21, 2024). Don't Believe the AI Hype. Project Syndicate.

註2：Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI (No. w32487). National Bureau of Economic Research.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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[黃偉豪]