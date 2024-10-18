陳紹雄：冀體育園暢順啟用 為港帶來經濟效益

而早前Coldplay演唱會門票發售，首日開售的優先票迅速售罄，網上亦有「黃牛飛」出現。若以今年美國歌手Taylor Swift在新加坡舉行演唱會，為當地帶來約4億新加坡元（約23億港元）收入為參考，可見國際著名歌手舉辦的演唱會，往往能夠吸引數以萬計觀眾參與，促進當地票務、酒店、餐飲、交通等經濟活動，帶來的產值是不容忽視。因此，香港當局應積極推動宣傳啟德體育園，吸引更多團體舉辦體育盛事或著名歌手舉行演唱會，為本港帶來經濟效益。

人流管制屬大學問

不過，除了吸引表演活動到啟德體育園舉辦，參與活動的人流管制也是一門大學問。啟德體育園主場館可容納5萬人，室內體育館可容納1萬人，公眾運動場也有5000個座位。若主場館與室內體育館在相若時間各有活動舉行，那麼體育園區需要疏導的人流，可能不止5萬人之數，當局需要有秩序地安排人流集散。而數萬名觀眾出入場館的暢順和便利度，就成為公眾關注焦點。

當局指啟德體育園內各項軟硬件設施陸續就緒，並已成立跨部門工作小組，在體育園開幕前舉行不同演練，以確保各環節運作暢順。不過，體育園外的交通配套是否已完備呢？體育園位處港鐵啟德站與宋皇臺站之間，步行往港鐵站約需10數分鐘。觀眾前往或離開體育園場館，港鐵很多時會是主要交通工具。但啟德站與宋皇臺站均屬屯馬線，人潮湧入同一條鐵路線，即使乘客分南北走向，相信港鐵也要加密列車班次，始能疏導人流。

除了港鐵，體育園現時只有小量巴士線途經承啟道；而最近的公共交通交匯處，亦要徒步10多分鐘才到啟德站或九龍城碼頭附近。一些從其他地區到啟德體育園的巿民或旅客，要到該處參加活動，如何順利從這些公共交通交匯處步行往返體育園，取決於充足及清晰的指示牌；尤其是現時啟德體育園一帶地方仍有很多建築地盤，圍板、臨時路段、水馬處處，令道路暢達度頗為不足。筆者相信此情况到體育園開幕時仍會持續。

此外，現時由九龍城碼頭往北角的渡輪服務時間，是由早上7時許，至晚上7時17分（由北角開出）或晚上7時35分（由九龍城開出），基本上是服務上下班的巿民。若當局日後打算透過渡輪疏導體育園的巿民往港島區，便要考慮延長渡輪服務時間，或是在體育園有活動的日子加開特別渡輪服務。若然是後者，便須盡早讓市民知悉特別渡輪服務安排，以免出現「有船無人搭」或「搭不了船」的情况。

帶動九龍城區經濟 締造多贏

最後，昔日機場仍在啟德的年代，九龍城區一帶商舖食肆得到地利之便，人流暢旺；但當機場搬遷到赤鱲角後，九龍城區人流大減，食肆商店生意大不如前。因此有商戶希望啟德體育園開幕後，有一些人流會到九龍城區消費，能夠帶動該區經濟。筆者認為，因着體育園啟用，倘能夠因利乘便帶動附近地區商舖同時受惠，亦是多贏局面。當局不妨考慮利用電影《九龍城寨》的熱潮，配合一些宣傳優惠，吸引巿民、遊客到該區遊覽消費。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]