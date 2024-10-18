周永新：2024施政報告的民生福利改革

改革方案與市民感受有落差

李家超和他的管治團隊對振興經濟的決心及努力，尤其是今年施政報告提出在金融科技和航運所做的改革、大力發展創科產業和集聚人才、加強香港與內地及海外的經貿連繫和合作等，這些市民是看到的。

無奈，香港經濟正值「轉型期」，改革成效並不是兩三年可以看到。難怪在市民心裏，政府振興經濟的努力總是似有若無。這樣，市民怎會對李家超第三份施政報告提出的改革感到興奮？他們只會覺得政府所要建設的未來遙不可及。

取締劏房易 安置住戶難

民生議題方面，李家超用上不少篇幅交代劏房問題，重點在立法逐步取締劣質劏房。評論李家超立法管制劏房之先，先要指出的是：劏房（出租分間單位）的存在，並不是簡單的住屋需要，而是由複雜的社會現象交錯形成，涉及政府的房屋政策、公營房屋資源分配、基層市民住屋需要、繁複的建築條例、不同年齡組別的市民住屋需求等。而在去年施政報告中，劏房戶居民更被列為政府「精準扶貧」的三大對象之一。

因此，今次施政報告所要解決的，是劏房問題中最急需處理的，即就劏房訂立建築標準，每間面積不少於8平方米，有窗有獨立廁所，合乎標準的稱為「簡樸房」，並且規定不符合標準的，若然業主無意改善，就必須被取締。明顯，這是治標不治本的方法。但在出租公屋仍然非常短缺的情况下，政府這樣做，是表明當局有決心解决劏房問題——雖不能在短期內「清零」，惟也不能容忍劣質劏房永久存在。不過，正是「取締劏房易，安置劏房住客難」。現在政府第一步做的，是整頓劏房的雜亂情况；至於如何安置被取締劏房的住客，看來政府將來還要大費周章。

除劏房問題外，討論較多的民生議題，是如何支援照顧者。對照顧者的支援所以引起關注，除了近期接二連三發生與照顧者關連的慘案之外，香港人口急速老化，尤其是「獨老」和「雙老」住戶佔本港老年人口兩成多，顯示長者和他們的照顧者都極之需要外間支援，政府也不能拖延有關政策的制訂。今次李家超推出的支援照顧者措施，雖對公眾有所交代，惟將支援照顧者的責任，放於在全港成立不久的452支關愛隊身上，卻忽略了支援照顧者的任務實非幾次探訪就可以達到。

現在是時候澄清關愛隊功能

政府成立關愛隊只有很短時間。過去有意見指出，關愛隊並非「萬能插蘇」；而街坊遇到的困難和問題，也不都是關愛隊所能夠幫忙和解決。筆者認為，現在是澄清關愛隊功能的時候：關愛隊員是當區居民，對區內情况有認識，他們也多是退休人士或沒有全職工作，服務街坊的誠意毋庸置疑；不過，就算社會福利署安排關愛隊員接受簡短培訓，若然所探訪的居民有較複雜的家庭和情緒問題，是否適宜由關愛隊負責轉介他們的個案到相關部門或福利機構？

轉介工作其實並非如外界看的這麼簡單，很多時需要專業的知識和訓練，而關愛隊員並沒有這方面的訓練。筆者認為關愛隊員能夠做到的，是與居民建立橋樑關係，簡單的事情可以提供幫助，例如陪伴他們到醫院或診所覆診；但一旦居民遇到的是健康和情緒上的困擾，或家人間的糾紛，關愛隊員必須交給專業人士處理，不宜由他們承擔轉介工作。

社區客廳作用 遠超營運成本

李家超在施政報告中，還提及兩項以社區作為規劃的民生服務︰一是社區客廳，二是社區藥房。社區客廳是李家超上任後的嶄新構思，在住屋情况較惡劣地區設立共用的廳房，李家超建議在現有4個之上增加3個。社區客廳雖不是什麼令人觸目的服務，但對於居住在狹窄環境的家庭，這樣的客廳確實為他們提供喘息空間。他們也可在社區客廳完成一些家中必須做的事，例如洗濯衣服、煮食等。另外，對於居住環境惡劣的家庭，孩子能夠有枱櫈做功課、大人可以放鬆和調校自己情緒，社區客廳的作用可說遠超營運成本。

不過，如關愛隊一樣，社區客廳只有紓緩的功能。街坊需要的專業輔導和協助，最終必須由受訓練的人提供；而惡劣住屋環境產生的壓力，也只有適當的安置方能解決。

另一以社區規劃的服務是社區藥房。社區藥房並不是新鮮事物，福利機構早有為長者和殘疾人士集體購買藥物，減輕他們治療疾病的經濟負擔。2014年開始，政府引入普通科門診公私營協作計劃，普通科門診的病人，病情穩定的可選擇到私家診所覆診，病人可得政府資助。現在社區藥房是進一步減低公營醫療機構壓力，也是要配合基層醫療的發展，因為現在病情穩定的病人，覆診目的多為了「攞藥」，而公立醫院和診所的覆診安排多隔一段長時間，病人每次覆診常拿「超多藥」，浪費藥物的個案時有所聞；一些院舍也為院友積存大量藥物。現在有了社區藥房，病人每次拿藥的數量可以減少，避免浪費藥物。

融入大灣區 減本地院舍服務壓力

今次施政報告中，有幾處提到政府將把握香港融入大灣區的機遇，好好利用大灣區的優勢，從而減輕香港醫療和院舍服務所承受的壓力，及進一步推動廣東省養老的可行性。港人可以在大灣區使用醫療券，從港大深圳醫院開始；政府今年初宣布擴大使用地點，增加分佈廣州、南沙、深圳、中山、東莞的5間醫療機構和兩間牙科服務機構。另外，李家超在今年施政報告宣布，將廣東院舍照顧服務計劃的院舍數目增加至11間，並分擔參加計劃的長者部分醫療費用，綜援長者每月更可額外多得5000元資助，相信能夠給需要院舍服務的長者和殘疾人士另一個選擇。

港人在大灣區養老，討論經年，現在是政府大力推動的時候。這方面，筆者想補充的是：政府應明白，老年的時間長達二三十年，所以長者選擇在哪裏「安享晚年」，必須慎重考慮，事情是急不來的。另一要注意的是：長者在香港擁有房屋、醫療、交通、福利等服務的使用權，若然他們決定在廣東省養老，如何保障他們日後仍能夠享有這些權利，是大灣區養老必須正視和解決的問題。

今次施政報告提出的民生改善措施，雖沒有令人驚喜的地方，卻十分貼地。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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