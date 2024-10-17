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陳帆川

陳帆川：新聞媒體有什麼勝過社交媒體

【明報文章】人們寧願在社交媒體上看新聞，都不願點開新聞手機程式，因為前者的演算法送上源源不絕的精彩內容，後者則顯得沉悶。新聞媒體在什麼方面有機會勝過科技企業的演算法？

新聞媒體不用演算法，第一是編輯室瞧不起由電腦推薦文章，認為新聞排版應該由經驗豐富的編輯決定；第二是沒錢，無法處理演算法背後動用的大數據；第三點較少人談及，就是新聞媒體的盈利模式跟社交媒體南轅北轍。

資深媒體人Thomas Baekdal在其個人電子報撰文，分析新聞媒體為何不能硬套社交媒體的演算法。YouTube創作人常常呼籲觀眾訂閱他們的頻道，但Baekdal指出，每條YouTube片近九成的流量都來自非訂閱者；即使一個頻道的訂戶人數上百萬，每條片都僅得一成流量來自粉絲，其餘流量全部來自沒有訂閱的人。

這是因為科技公司發現，由演算法所推薦的內容，比起用戶自己所追蹤的頻道，更加切合用戶興趣，即是演算法比起我們自己更加了解我們喜歡看什麼。我們沉迷於社交媒體動態消息上所推薦的內容，卻沒有發現很多內容都出自我們聞所未聞的頻道。

但Baekdal指出，這做法在新聞媒體上行不通，因為社交媒體創造內容的成本是零，平台僅利用用戶所創作的東西發送出去。新聞機構恰恰相反，拍攝和撰文佔最大開支，因此不能像社交平台一樣，向用戶瘋狂推送100條短片；反而是要考慮如何用10條片做到100條片的效果，令讀者滿意。

內容需令讀者有得着

社交媒體搶去傳統媒體的廣告收入，新聞機構不能再以流量賺錢，紛紛轉攻訂閱制，用最少的文章帶來最大收入。因此新聞機構不能像社交媒體一樣，狂推沒頭沒腦的短片為讀者「殺時間」，而是要發布言之有物、令讀者有所得着的深度內容，才能有效將讀者轉化為付費訂戶。

Baekdal建議，新聞機構推薦內容時應該「想像未來」。舉個例：社交媒體會為愛看單車的用戶推送更多單車內容；惟新聞讀者看了一宗單車意外的新聞後，下一步想看的不一定是更多意外新聞，而是單車安全資訊、全港最安全與危險的單車地段，甚至相關保險。讀者看新聞不止是想燒時間，而是想有所獲益，如此一來他們才願意付錢買資訊。不然他們何不繼續留在社交媒體打發時間？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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