陳智傑：財經和政治新聞的民意解讀

選民和股民的反應，不時都會跟官員、政治人物、大股東和專家們「捉迷藏」。如何捕捉大眾所思所想、分析社會大勢，同樣是政治民意研究和金融市場分析的重點課題。然而兩者對如何理解民意，似乎有不同結論。

金融市場的「相反理論」

20世紀德國著名金融投機者科斯托蘭尼（André Kostolany），曾描述自己起初踏入股票市場時，便有前輩教曉他一件事：「這裏的一切（股票市場走勢）都取決於一件事，就是這裏的傻瓜比股票多，還是股票比傻瓜多。」（《一個投機者的告白》，台北：商智文化事業股份有限公司，2007年，四版五刷，第92頁）

科斯托蘭尼以「股票」和「傻瓜」來比喻金融市場資產的供求關係。以「傻瓜」兩字來形容股民，雖然聽起來不甚悅耳，但卻脗合在金融市場中頗為流行甚至街知巷聞的「相反理論」——當人人談論股市，連平時甚少投資的朋友都關心股價，便要小心；相反，若人人聞「股」色變、避之則吉，那可能便是「入市」良機。

人棄我取、人有我走的故事，大家有所耳聞。姑勿論人心是否難以捉摸，在投資界和財經新聞的「相反理論」中，「大多數人」一般而言通常都並不聰明。投資者若要成功，便要跟「大多數人」有所不同。在財經新聞和評述中，「散戶」——泛指「大多數」股民——通常都會賠本；而「大戶」或「聰明錢」（smart money），大都是在這些財經故事中成功運用「相反理論」的人。

然而，具規模的機構投資者（institutional investor）似乎亦未必一定是贏家。2007年由美國次按風暴掀起的金融海嘯，着着實實地告誡大家，機構投資者及它們的優秀交易員，也可有機會如「散戶」般做出錯誤決定。

大眾是否「傻瓜」？

「大多數人」是否「傻瓜」的問題，同樣出現在政治民意研究的爭論。一人一票的民主選舉，究竟能否選任賢能？還是所謂的「大選」，不過是政治公關工程和選舉資源的較勁？這個研究問題的關鍵是，選民在做政治投票時是審慎理智行事，還是隨意按個人喜好投下神聖一票？

20世紀初美國政論家李普曼（Walter Lippmann）便批評所謂「民眾眼睛是雪亮」的講法。他認為大多數人都主要關心自己生活圈子的人和事，而對於國際和軍政大事則主要源自新聞給予的印象；但新聞傳媒所呈現的世界，實則是由全國的政治及經濟精英圈子所左右。其後在上世紀60年代，美國政治學者康弗斯（Philip E. Converse）也從研究數據中提出佐證，點出選民在政策及政治議題的任意選擇，以及有悖於政治事實基礎的個人認知。

跟財經界中「相反理論」不同的是，選舉政治的民意研究學者嘗試提出異議，反駁指「選民是傻瓜」的說法。首先，我們無理由要求選民在政治知識上「全知全能」，亦不應因為民眾誤解公共事務而指稱他們「不理性」投票。一個人就算再不關心時事，但當在大選這關鍵時刻中對選舉「上心」，按自己的政治意願，尋找關鍵的政治資訊去做決定，亦是一種理性的政治表態。

「不理性」民意 或是集體智慧

此外，正因選舉結果和民意走勢不時都出乎意料，方能令行政當局和議會謹慎行事，時刻留意民情變化，不會自以為十分掌握民意。有時一些所謂「不理性」的投票結果和民意走勢，換個角度看，可能正是民間社會的一種集體智慧或情緒變化。

倘以選舉政治的民意研究來看金融市場，資產格價、指數波動也算是一種集體情緒和反應。不同的是，在金融市場幾乎每一天都是選舉天，境內和境外的集體情緒及反應往往更強烈，更容易令官員、政治人物、大股東和專家們感到難以捉摸。因此，財經新聞也有較大空間去詮釋金融市場的「民意」。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]