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黃俊恒

黃俊恒：「三無」施政報告 遺棄殘疾者

【明報文章】新一份施政報告出爐。特首高舉改革旗幟，觸及不少社會關注的政策課題，例如振興經濟、匯集人才、改善居住環境等。

特首在不同政策範疇下，均提出多個新的政策方向和措施，可謂雨露均霑。可是綜觀海量的政策建議，實予人缺乏長遠理念或整體系統規劃之感覺。表面上政府提出了大量工作計劃，但社會似乎難以預期這些工作完成之後，會把香港社會帶到何種境地。此等狀况，實在令人有點無奈。

資源有限 須釐清政策目標優次

舉個例子：施政報告提出多項有關振興旅遊業的建議，遍及舉辦盛事，推動生態旅遊、傳統文化遊、社區旅遊等；但整份報告並無提及完成這些工作後，會將香港旅遊業打造為何種形態。究竟我們要把香港打造為高端旅遊目的地？家庭旅遊首選？消閒旅遊地區？還是什麼呢？在有限的資源下，釐清政策目標和優次實屬重要。可惜，這份施政報告似乎答不上這個問題。

在缺乏政策理念和規劃下的施政報告，更使殘疾人士成為被特區政府遺棄的一群。今年施政報告明言，推行改革的其中一個重要方向乃「清除障礙」；可是當局似乎完全無視殘疾人士在生活上不同層面的障礙。

對殘疾者「無意志、無規劃、無遠景」

早前我們向特首提交「三改六掃除」建議書，儼如對牛彈琴，令人感到施政報告對殘疾人士而言乃「無意志、無規劃、無遠景」的「三無報告」。

誠然，特區政府完全沒有把殘疾人士的需要納入政策考慮之中。施政報告提出多項有關文體旅遊的政策，惟對無障礙旅遊或締造平等的體育口述影像服務舉措，卻是隻字不提。報告中有關教育的着墨已然不多，但對於殘疾學生，特別是視障學生的支援，竟然是一片空白。此等對殘疾人士支援的「零意志」態度，根本昭然若揭。

今年施政報告觸及的殘疾人士政策，一如以往羅列新的服務項目和資源投放，卻隻字不提政府是否理解殘疾人士所面對的困難。而在沒有任何具體處境判斷的基礎下，一切政策建議根本是「零規劃」，對消除殘疾人士面對的障礙，顯然是無濟於事。

談到政策遠景，特首交出一份對殘疾人士而言屬於「零遠景」的報告，着實令人懊惱不已。當特首口口聲聲要推進殘疾人士就業時，動用的板斧仍然是僱主嘉許，協助社會企業、庇護工場和展能中心營運等。試問一眾有能力、有學歷、有經驗的殘疾人士，將何以在公開就業市場發光發熱？究竟一眾有志貢獻社會的殘疾人士，還要等多久？

聯合國《殘疾人權利公約》及國家的《無障礙環境建設法》，已經為香港殘疾人士政策的改革樹立標竿。若特首真的有意志、有規劃、有遠景地改革本港殘疾人士政策，相信值得載入施政報告的絕不是現在的寥寥數言。筆者還望特區政府深思，盡快補充。

作者是香港失明人協進會會長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃俊恒]

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