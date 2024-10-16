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梁焯冠

梁焯冠：東西方視角下 愛國情懷的差異

【明報文章】今年是中華人民共和國成立75周年，在香港特區政府推動下，社會各界都積極參與。這段期間看見市面上有不同慶祝活動與佈置，氣氛較往年更熱烈。

據資料顯示，香港舉辦逾400項慶祝活動，展現「多元化」、「全城慶祝」、「與眾同樂」三大特色。許多商場、食肆皆自發推出各項優惠。在國慶假期，可見到不少內地旅客齊集香港，參與一系列國慶活動。

內地各省各市共同歡賀國慶，而西方有些人對中國人這一具優越感的「愛國情懷」感到奇怪；「酸」文說辭在網絡上不斷湧現，指民間熱烈參與國慶活動是刻意「堆砌」。不過筆者想指出，社會大眾參與國慶活動的真實愉悅感，絕非「酸民」能夠說事的。

由於文化差異，西方視角認為中國人的愛國情懷是「刻意培養」出來。這論調帶有意識形態、生活文化偏見，但香港仍有小部分人不甚理解。筆者生活、成長在香港這地方，香港商業經濟發展已久，稱港人為「世界仔」未必是貶義，意思是商業認知高、企業嗅覺敏銳、腦筋轉得快。或許讓我用港人能懂易明的商業視角，淺談何謂中國的愛國情懷。

對「國家」這個概念，中西文化有所差異。中國人的家國情懷，時刻在人民骨子裏。以「山姆大叔」（Uncle Sam）為主導的美國／西方價值觀，發展歷史不到300年，是無法理解的。把「國」和「家」並列，而且以「國」為先、以「家」為後，大概就只有中國。常常聽老一輩說：國家國家，沒有國哪有家。中國人認為「皮之不存，毛將焉附」，此文化世界僅此一家。

「家庭」與「公司」

在筆者眼中，中國就似「表面是公司的國家」，美國就似「表面是國家的公司」。中國在家國觀念當中，世世代代扎根於此，家裏有家長、有家人。美國則是有不同膚色、來自四方八面的人，目的是要在這間公司打工掙錢，公司有老闆、有同事下屬。

以上的區別在於，你的生活是會為家拚命，還是為公司拚命？答案是肯定的。例如許多華僑遊子見到祖國有難而「八方支援」，就是這道理，因為他們視中國為家。另一方面，若公司經營不善、沒工資發了，你會無償為它打拼嗎？

再舉例說，倘公司有升職加薪機會，你會讓給同事嗎？肯定絕大部分「打工仔」都不會，肯定會與同事爭一爭，爭不到就拉倒。這就是東西方對於「國家」概念的差異。

「國家」維繫的是家庭血脈、是共生利益、是保家衛國；而「公司」維繫的是企業逐利、是功利，企業內個人利益要最大化。再推深一層思考：為了國家繁榮穩定，先烈們可以連命都不要；即使是當代的今天，依舊有許多無名英雄默默守護這片土地與人民的安全。所以，國慶日除了慶祝，同時也是緬懷許多默默無名者的付出。

作者是香港青年時事評論員協會成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁焯冠]

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