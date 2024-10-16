伊朗駐香港總領事館（公共關係）：伊朗對加沙衝突的立場——準備就緒捍衛主權 抵抗任何外來侵犯

聯國未能有效回應以色列侵犯

他重點提到伊朗近期對以色列的軍事行動，解釋有關行動符合《聯合國憲章》第51條下的合法自衛（legitimate self-defense），特別是針對巴勒斯坦領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）在德黑蘭被暗殺的回應。他批評聯合國安理會在美國的壓力下，未能有效回應以色列的侵犯（aggression），並抱怨安理會對於向以色列為其恐怖主義行為和違反國際法的問責上無能為力（inability to hold Israel accountable），及呼籲對以色列軍事行動採取更強力的國際介入。

當以色列以平民及他們的基建設施為目標，伊朗則遵守國際人道主義原則，僅僅聚焦於軍事目標。伊朗保持準備好捍衛其主權，抵抗外來侵犯。

上述講話提到以色列在黎巴嫩之軍事行動的嚴重人道主義影響，即造成平民死亡和廣泛受傷，包括人道主義工作參與者。他譴責使用地堡炸彈（bunker-buster bombs）等禁用武器，強調以色列行動的持續野蠻行徑（ongoing barbarity）導致黎巴嫩平民的重大生命損失和痛苦。受害者當中，有一名是來自伊朗的重要領袖和軍事顧問，反映了地區衝突的相互關聯性質（interconnected nature）。

系統性的暴力

以色列政權對加沙和黎巴嫩手無寸鐵（defenseless）民眾持續犯下的殘暴行為（ongoing atrocities），對國際和平及穩定構成嚴重威脅。加沙的悲劇性傷亡人數，已達到逾4.3萬名烈士（martyrs；編者按：即死者）、10萬名傷者的程度，黎巴嫩則有2000名烈士和1萬名傷者，大部分是婦孺；還有超過200萬平民流離失所，關鍵基建包括住宅、醫療、教育設施被毁。這種系統性的暴力（systematic violence），因殺害聯合國人員和人道主義工作者而加劇，構成了對巴勒斯坦人民的戰爭罪行、反人類罪、種族清洗和種族滅絕。

以色列政權的免於懲罰（impunity），導致了進一步的侵犯行徑，包括使用美國供應的地堡炸彈廣泛空襲黎巴嫩平民區。這些行動預示着在加沙所目睹之種族滅絕的重演。聯合國安理會缺乏果斷回應，使以色列領袖膽敢繼續他們的暴力行動。

鑑於當前情况，沉默和不作為只會加劇人道主義危機，及令區域面對進一步的衝突風險。伊朗政府呼籲國際社會作出外交努力，從而停止戰爭行為、保護無辜生命、促進向黎巴嫩和加沙給予人道援助。要令這個暴力肆虐的地區回復和平及穩定，迅速的行動是必不可少。

伊朗近期軍事回應結束 仍保持警惕

Takhtravanchi在強調真主黨的角色時，捍衛對以色列佔領的抵抗，將之定性為對侵犯一方的合法防衛；而考慮到黎巴嫩主權持續受到威脅，也加強了「繼續抵抗是必要的」這一立場。他清楚表達了伊朗對真主黨和黎巴嫩人民自衛權利的堅定支持（unwavering support）。

總結而言，副外長重申伊朗對地區和平與穩定的承諾（commitment），表明儘管近期的軍事回應已經結束（concluded），伊朗仍會保持警惕，並準備好對以色列的任何進一步侵犯行為做出果斷反應。這一堅定立場突顯了區域安全的複雜動態，闡明伊朗準備就緒捍衛其主權免受任何威脅。該講話最後重申，伊朗致力於促進區域和全球的穩定。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文，原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面；標題為本報編輯所擬，原題為「Iran's position on Gaza conflict」；文內分題為本報編輯所加）

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[伊朗駐香港總領事館（公共關係）]