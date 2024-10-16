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2024年10月16日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：施政報告要給香港人幸福感 ／文：陳景祥
聞風筆動：河套創科發展對接深圳園區 研採「白名單制」利人員往來 ／文：李先知
劉銳紹：莫待春盡紅顏老 馬蹄催趁月明歸——從岑浩輝當選澳門特首看港澳如何抓好機遇
伊朗駐香港總領事館（公共關係）：伊朗對加沙衝突的立場——準備就緒捍衛主權 抵抗任何外來侵犯
Public Relations of Consulate General of the Islamic Republic of Iran：Iran's position on Gaza conflict
梁焯冠：東西方視角下 愛國情懷的差異
筆陣：施政報告要給香港人幸福感 ／文：陳景祥
【明報文章】行政長官今天會宣讀他的第三份施政報告。我執筆時未悉其內容，故此只能從香港近幾年變化，討論一下施政報告要處理些什麼問題。
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筆陣：施政報告要給香港人幸福感 ／文：陳景祥
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