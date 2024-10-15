梁敬國：建造業安全 從人出發

為此，今年1月香港建造商會聯合多個業界團體成立建造業安全大聯盟（註），並於4月初率先推行全新的「安全表現記分制度」（記分制）先導計劃，旨在從源頭提升前線人員及工友的安全意識，齊心締造「工地安全，人人有責」文化。

實施新制度不僅突破傳統安全管理模式，更深層次重塑行業安全文化。透過將不安全行為量化為具體分數，並與工人日常工作緊密結合，潛移默化，把「時刻緊記工作安全」變成「肌肉記憶」，促使他們在各個複雜和多變的工作環境中時刻保持安全操作，減少發生事故。

推行初期遇困難 整合意見優化制度

推行任何新制度都不能一蹴而就，先導計劃在實施初期同樣遇到不少挑戰，而商會在其後兩個月便着手檢討。據6月初完成的問卷調查結果顯示，部分前線人員和工友表現抗拒，包括對制度內容和理念的不理解、憂慮影響工作和生計，及擔心增加工作量和外泄個人資料等。此外，以紙張記錄的試行方式帶來不便、增加額外資源處理數據等，亦成為推行制度的障礙。

商會已整合業界意見並優化制度，首先是進一步加強宣傳和解說。記分制旨在鼓勵前線人員和工友提升安全意識，而非以懲罰為主；被記分者累計至一定分數，可通過參與安全改進課程「減分」。其次，記分制不會記錄個人資料，只登記工人註冊證號碼；除非使用個別特定系統，否則單靠此號碼難以識別個人身分，所有資料亦只會用於記分制內，因此無所謂「黑名單」在業界流傳。商會現正積極與建造業議會（議會）及其他業界團體討論，以數碼化平台記錄及處理資料，務求減省前線人員工作量，提高效率和準確性。

在「安全改進課程」方面，除建議議會安排更多課程供工友選擇，亦會在數碼化平台記錄課程資料，方便各地盤查閱，避免工友未完成上述課程就轉到其他地盤工作，逃避改善安全表現的責任。

記分制成效顯著 把握時機先行先試

優化後的記分制獲愈來愈多行業持份者認可及支持，因其採取了一套更主動、更人性化的方式，而非單純懲罰。在設計先導計劃的記分項目時已經過多次討論，必須清晰易明才能避免爭拗，因此大部分前線人員、工友對當中所定的記分項目和標準無異議，並逐漸對其目的及運作有更深入認識，不僅能幫助他們了解自身安全表現、主動尋求改進、提高地盤整體安全標準、建立積極的安全文化，更重要的是強化業內各層的責任意識，令每名從業員明瞭安全不僅是承建商責任，更是每個人的義務。只有當大家都把自身及他人安全放在首位，時刻保持警惕，方能真正實現建造業「零意外」的目標。

記分制在業內已討論多時，其間各方仍有太多顧慮，猶豫不決往往錯失時機。議會對改善行業安全投入大量資源，惟在記分制上，礙於法定機構的身分，或有可能「綁手綁腳」。改善安全不容等待；若反應稍慢，可能錯失領導行業提升安全標準的先機。因此，商會連同業界團體率先推行安全記分制先導計劃，以先行先試方式，把蒐集到的寶貴實戰經驗與議會分享，協助其更順暢推行預計於今年第四季出台的「前線人員安全表現紀錄」計劃（計劃）；商會亦會鼓勵會員，積極參與議會於年內推行的計劃數碼化平台測試。

預防為主 教育為先

誠然，不論商會還是議會以至行業各持份者，都為實踐「工地安全，人人有責」而努力。記分制核心在於「預防為主，教育為先」，通過即時記錄從業員在工作過程中的不安全行為，及時發現並糾正自身安全隱患，從源頭減少發生事故。同時，制度還設置相應的獎勵機制，對表現優異的從業員給予表彰和獎勵，改變一貫以嚴懲處理違規行為。這樣才能引領行業達至更理想的安全標準。

註：成員包括香港建造商會、香港註冊承建商商會、香港建築業承建商聯會、註冊專門行業承造商聯會、香港機電工程商聯會、香港機電工程商協會、香港建造業分包商聯會、香港建造業總工會、香港建造業註冊專門工種職工會聯會

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]