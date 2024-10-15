明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
梁敬國

梁敬國：建造業安全 從人出發

【明報文章】建造業一直致力維護行業安全，惟在現今相對複雜及多變的建築工序中，繼續以「懲罰」處理違反安全行為已不合時宜。雖能夠在大多數情况下即時見效，及在一定程度上遏制違規情况，但往往未能處理背後原因，亦無法從根本解決問題。

為此，今年1月香港建造商會聯合多個業界團體成立建造業安全大聯盟（註），並於4月初率先推行全新的「安全表現記分制度」（記分制）先導計劃，旨在從源頭提升前線人員及工友的安全意識，齊心締造「工地安全，人人有責」文化。

實施新制度不僅突破傳統安全管理模式，更深層次重塑行業安全文化。透過將不安全行為量化為具體分數，並與工人日常工作緊密結合，潛移默化，把「時刻緊記工作安全」變成「肌肉記憶」，促使他們在各個複雜和多變的工作環境中時刻保持安全操作，減少發生事故。

推行初期遇困難 整合意見優化制度

推行任何新制度都不能一蹴而就，先導計劃在實施初期同樣遇到不少挑戰，而商會在其後兩個月便着手檢討。據6月初完成的問卷調查結果顯示，部分前線人員和工友表現抗拒，包括對制度內容和理念的不理解、憂慮影響工作和生計，及擔心增加工作量和外泄個人資料等。此外，以紙張記錄的試行方式帶來不便、增加額外資源處理數據等，亦成為推行制度的障礙。

商會已整合業界意見並優化制度，首先是進一步加強宣傳和解說。記分制旨在鼓勵前線人員和工友提升安全意識，而非以懲罰為主；被記分者累計至一定分數，可通過參與安全改進課程「減分」。其次，記分制不會記錄個人資料，只登記工人註冊證號碼；除非使用個別特定系統，否則單靠此號碼難以識別個人身分，所有資料亦只會用於記分制內，因此無所謂「黑名單」在業界流傳。商會現正積極與建造業議會（議會）及其他業界團體討論，以數碼化平台記錄及處理資料，務求減省前線人員工作量，提高效率和準確性。

在「安全改進課程」方面，除建議議會安排更多課程供工友選擇，亦會在數碼化平台記錄課程資料，方便各地盤查閱，避免工友未完成上述課程就轉到其他地盤工作，逃避改善安全表現的責任。

記分制成效顯著 把握時機先行先試

優化後的記分制獲愈來愈多行業持份者認可及支持，因其採取了一套更主動、更人性化的方式，而非單純懲罰。在設計先導計劃的記分項目時已經過多次討論，必須清晰易明才能避免爭拗，因此大部分前線人員、工友對當中所定的記分項目和標準無異議，並逐漸對其目的及運作有更深入認識，不僅能幫助他們了解自身安全表現、主動尋求改進、提高地盤整體安全標準、建立積極的安全文化，更重要的是強化業內各層的責任意識，令每名從業員明瞭安全不僅是承建商責任，更是每個人的義務。只有當大家都把自身及他人安全放在首位，時刻保持警惕，方能真正實現建造業「零意外」的目標。

記分制在業內已討論多時，其間各方仍有太多顧慮，猶豫不決往往錯失時機。議會對改善行業安全投入大量資源，惟在記分制上，礙於法定機構的身分，或有可能「綁手綁腳」。改善安全不容等待；若反應稍慢，可能錯失領導行業提升安全標準的先機。因此，商會連同業界團體率先推行安全記分制先導計劃，以先行先試方式，把蒐集到的寶貴實戰經驗與議會分享，協助其更順暢推行預計於今年第四季出台的「前線人員安全表現紀錄」計劃（計劃）；商會亦會鼓勵會員，積極參與議會於年內推行的計劃數碼化平台測試。

預防為主 教育為先

誠然，不論商會還是議會以至行業各持份者，都為實踐「工地安全，人人有責」而努力。記分制核心在於「預防為主，教育為先」，通過即時記錄從業員在工作過程中的不安全行為，及時發現並糾正自身安全隱患，從源頭減少發生事故。同時，制度還設置相應的獎勵機制，對表現優異的從業員給予表彰和獎勵，改變一貫以嚴懲處理違規行為。這樣才能引領行業達至更理想的安全標準。

註：成員包括香港建造商會、香港註冊承建商商會、香港建築業承建商聯會、註冊專門行業承造商聯會、香港機電工程商聯會、香港機電工程商協會、香港建造業分包商聯會、香港建造業總工會、香港建造業註冊專門工種職工會聯會

作者是香港建造商會執行總監

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁敬國]

上 / 下一篇新聞