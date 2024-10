Emil Avdaliani：伊朗與俄羅斯建立更緊密聯繫

9月30日,俄國總理米舒斯京(Mikhail Mishustin)抵達德黑蘭,討論兩國政府間的事務。此行正值將於10月底俄國城市喀山舉行的「金磚國家」峰會之前,而莫斯科與德黑蘭之間正就簽署重大的政府間協議磋商。

在俄羅斯入侵烏克蘭後,俄伊兩國推進了它們的合作,政治以至軍事上的聯繫達到了前所未有的水平——最近西方媒體發布報道,據稱伊朗向俄運送短程彈道導彈(Fath-360型號)。由此導致美國和部分歐洲國家向伊朗實施額外制裁。

該武器不被視為有能力改變烏克蘭當地的力量平衡(balance of power),但如西方官員所認為的,這種射程約120公里的導彈仍然可以很好地服務於俄國的戰爭投入。

俄國把與伊朗關係「武器化」

德黑蘭否認了有關報道,而莫斯科保持沉默,但自2023年尾類似報道一再出現,突顯了雙方的合作強度(intensity of cooperation)。顯然,俄羅斯將其與伊朗不斷擴大的連繫「武器化」(weaponize),從而向西方施壓。其計算相當簡單——烏克蘭仍然是俄羅斯試圖壓倒西方的中心地區,而伊朗被莫斯科視為實現這個目標的工具之一。正是出於此目的,俄國在伊朗核問題上以傾斜的立場來威脅西方。

烏克蘭長期以來被認為是抵制伊朗計劃的團隊成員,惟它改變了俄國的計算。現在,不批評伊朗或公開反對其核野心,已經成為俄羅斯取態的藍圖。

根據報道(註;編者按:伊朗據報安排俄羅斯與胡塞武裝組織秘密會談,以轉讓俄國反艦導彈予後者),俄國與也門什葉派軍事組織胡塞武裝的連繫日趨活躍,這也證明了「武器化」的情况(後者已成為伊朗「抵抗軸心」(Axis of Resistance)內的強大一員,並威脅到紅海的全球航運)。向阿拉伯半島輸送先進導彈,莫斯科現在面臨激怒沙特阿拉伯和阿聯酋的風險——該兩個阿拉伯國家參與了打擊胡塞武裝的軍事行動,並且視後者為伊朗影響力的前哨基地。

兩國關係非一切順利

然而,俄伊關係並不全是良性的(benign)。伊朗新任總統及其同伙計劃引領該國的外交政策進入新時代(迄今為止,伊朗外交政策的特徵一直是重點關注跟中國和俄羅斯的更緊密關係)。不過如今,「與西方接觸」重新出現在德黑蘭的議程裏,新班子推動(至少在言辭上)與美國就核問題協議達成諒解,這將可能解除對伊朗經濟的嚴厲制裁。

鑑於伊朗與莫斯科的伙伴關係不斷擴大,以及後者自身與西方關係的惡化,這顯然也關涉俄羅斯。克里姆林宮憂慮伊朗外交政策即使不會經歷重大轉變,也肯定會有細微的變化(if not dramatic then certainly nuanced shifts),即可能以德黑蘭與莫斯科的更緊密關係去換取跟美國實現正常化。伊朗外長阿拉格齊(Abbas Araghchi)在一個訪問裏主張:「我們從新的角度、新的視角去處理與歐洲的關係。」

伊朗很明白俄羅斯需要它這個伊斯蘭共和國;但前者也看到,莫斯科願意擴大聯繫,很大程度上是出於向西方施壓。莫斯科常常站在伊朗的競爭對手一邊,就如與海灣阿拉伯國家合作委員會(Gulf Cooperation Council)的國家發表聯合聲明,當中提出了有關伊朗所管轄的3個波斯灣島嶼的問題,而俄方公開地選擇了阿聯酋的立場。

即使在軍事領域,也並非一切順利——伊朗仍未得到Su-35S戰機。德黑蘭也注視着俄國其他科技,惟俄方似乎持謹慎態度,或是因為它自身與沙特和阿聯酋的密切連繫。後兩者與伊朗的關係已經正常化,但地緣政治競爭並無消失。俄羅斯亦可能情願避免其與以色列本已緊張的關係陷入完全破裂。

雙方互不信任 連繫僅屬交易性質

俄國在南高加索地區的立場——阿塞拜疆尋求推進打造一條穿過亞美尼亞最南端區域蘇尼克州(Syunik)的走廊——也引起了德黑蘭的不安(anxiety)。伊朗擔憂該連接土耳其和阿塞拜疆及裏海的走廊,將改變力量平衡,並且剝奪其與亞美尼亞和格魯吉亞黑海港口的實體連結(physical connection)。

現在雙方的不信任(distrust)達到了新高度,因為彼此都明白,對方被用作向西方索取讓步的工具。然而俄國與伊朗之間的關係,不大可能會惡化到它們的合作變得支離破碎(fragmented)的地步。事實上,伊朗總統確認他將出席「金磚國家」峰會,而俄伊雙方將簽署重大協議。兩國也將因對抗西方而保持活躍(animated)。不過,它們的連繫也變得僅僅屬交易性質(exclusively transactional),幾乎沒有建立正式同盟的空間。

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

[Emil Avdaliani]