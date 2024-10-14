胡汶軒：海納百川解放思維 成就香港人才高地

然而在人才爭奪戰的白熱化階段，司長提到「繼續完善便利人才發展的政策和生活配套」的做法，肯定不能與其他國家和地區的進取措施相抗衡。香港必須廣張耳目，廣泛研究其他地區的人才政策，方知道他們能「做到幾盡」，從而收穫更大的危機感，並深入探索怎樣解放思維，爭取早日成就「人才高地」這一規劃。

澳洲加國吸納技術難民

澳洲政府數年前與非政府組織Talent Beyond Boundaries合作，共同設計了「技術難民勞工試點計劃」（skilled refugee labour agreement pilot）。該計劃容許獲認可的澳洲企業在簽署勞工協議後，擔保難民在澳洲得到長期工作機會，從事包括航空工程師、冷氣技工、園藝師等不同技術層級的職業。值得注意的是，當地政府並無為計劃設定任何技能評估或最少工作經驗的限制，而是全權由擔保企業負責確定申請者是否具備相關技能和資格，徹底打開就業市場大門。

此外，加拿大政府推出的「經濟流動試點計劃」（Economic Mobility Pathways Pilot），除了同樣不設經驗和技能評估限制，當地政府更設立相應的定居和安家服務。僱主可能被要求為難民員工安排臨時住屋，政府亦呼籲僱主提供交通、衣服、靈活工作時間等不同配套，盡可能打通落戶的每一里路。

歐洲創設就業配對系統

除了敞開大門，在人才與企業之間建立更精細化的配對，同樣重要。歐盟近年推出「技能個人概覽工具」（EU Skills Profile Tool），讓域外民眾填寫教育和工作經驗之外，還增加資訊科技應用技能、駕駛技巧、工作場所以外獲得的技能（包括銷售和照顧年長者）等不同欄目，令僱主能夠更全方位了解對方的技能配套。而行政機關更會聯繫其他非政府組織，向申請人提供個人化的職業支援建議，例如善用已有技能接駁到認可文憑的機會、獲取更多技能驗證等。

此外，歐盟亦設立「人才庫試點」（EU Talent Pool Pilot），集合了超過300萬個工作崗位及5000個僱主或企業。透過EURES（European employment services）這一跨界別合作網絡所招聘的人力資源顧問，求職者的個人資料會被針對推送到私人和公共機構，求職者亦可以獲推送其相關技能的空缺崗位，避免了雙方在海量資訊中費時失事的瀏覽過程。

香港小修小補 已不合時宜

無論是引進難民也好，就業配對系統也罷，政策的設計從來都考驗因地制宜。筆者並不是說海外經驗就能夠搬字過紙；我之所以鋪陳這些例子，旨在讓特區政府和各界感受到，各地政府為了充實人力資源確實是不遺餘力。若我們永遠只考慮優化現行措施，而不積極部署更突破的做法，就如逆水行舟，難免不進則退，逐步被其他地區追上和超越。

正值香港在國際管理發展學院的《2024年世界人才排名》躍升之際，我並非要潑冷水，而是呼籲社會居安思危，時刻擁抱「利劍在懸」的危機感，於動盪時局裏解放思維、革新政策。

我建議特區政府需要構思更整全的人才政策綱領，是時候探討編製「人才政策藍圖」，瞄準「打造國際高端人才集聚高地」的目的地，圍繞如何招攬更多更精銳的外地人才、推動本地人才升級轉型、逐步建立大灣區一體化的人才市場這三方面，推出全方位、全鏈條的人才措施。

作者是中西區區議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[胡汶軒]