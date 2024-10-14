王鉦皓、李冠儒：韓國民間外交的基礎：淺談「韓流」戰略興衰

民間外交法案推出時間並不算長，不過相關戰略並非近年所做的規劃。上世紀以來的「韓流」（「Korean Wave」或「Hallyu」），素來是韓國推進民間交流的主要媒介。韓國外交部就屢次強調，民間外交離不開「促進對韓國的理解」、「加深與外部交流」、「建立文化外交」等重點。箇中邏輯，是要以文化輸出為民間外交的戰略基礎，與日本的「酷日本」（Cool Japan）有幾分相似。可見，「韓流」戰略的興衰歷程十分值得我們回顧、探討。

借台港日勢頭 以女受眾為主

「韓流」於1990年代才在台港地區、日本及許多東南亞國家掀起浪潮，彼時韓流並未在北美及歐洲站穩腳跟。在21世紀初，《冬季戀歌》（Winter Sonata）、《大長今》（Dae Jang Geum）等電視劇風靡東北亞及東南亞；隨後《來自星星的你》及一系列流行音樂、選秀節目等，受東亞年輕一代熱烈追捧。「韓流」由輸出韓國傳統宮廷文化及介紹其家庭倫理，轉向吸引年輕一代的過程，其實反映了韓國民間外交、文化外交重點的改變，其背後戰略佈局值得思考。

由時間線發展來看，「韓流」實際上是台港日文化潮流的延續。在Korea's Changing Roles in Southeast Asia: Expanding Influence and Relations一書中，作者David I. Steinberg採訪不少東南亞相關人士對「韓流」的具體看法。不少受訪者就提及日本潮流盛極一時，不過其電視劇、歌曲文化總給人一種悲愴和奇異感，較難讓人深刻理解；而彼時台港的文化產品則多數為武打片、青春熱血的歌曲（筆者按：香港亦有不少「自虐式」情歌，下啟本地的「非情歌運動」）。

韓國所推之「韓流」與三地有着本質不同——「韓流」更易理解、接受，即便主角在劇情推進時飽受各種考驗乃至折磨，與日劇一樣善於調動觀眾情緒，但其作品常有「大團圓結局」，不強調日式的「無常」觀，與日本潮流相映成趣之餘，也借鑑了台港潮流處處映射青春氣息等優秀之處，可以說是通過借鑑及改良，殺出了一條新血路。

從早期韓流產品來看，其戰略目標更着重女性群體。這裏我們不是要討論女性主義，也不是要了解不平等的本質在性別、權力關係等深刻問題，而是說「韓流」確實強調了許多女性通過競爭、抗爭的方式，最後得到成功（錢、權、愛情）的各種勵志故事。

對於中年女性觀眾而言，21世紀的韓國電視劇常能夠勾起其年輕回憶。《冬季戀歌》中的男主角，當時就曾被大量日本女性熱烈追捧；在新加坡，《冬季戀歌》男主角訪問當地植物園時，許多人都能看到一張名為「蘭花家族」的巨幅海報，海報上可見到男主角手捧粉色蘭花的照片，並且還有伊利沙伯女王、明仁天皇等世界名人的面孔，反映了「韓流」的國際影響力。當然，更為近期的「韓流」產品會傾向突出愛情糾葛、成長矛盾、家庭糾紛、職場升遷等話題，畢竟它們更容易引起當代年輕人共鳴。而隨着電視劇、電影製作手段日益精良，這些產品在東亞各國熱度愈發高漲、市場愈來愈大。

隨相關海外資本湧入，韓娛公司賺得盆滿缽滿。不僅是影視產品，化妝護膚品、衣服、韓餐等「韓流」配套，亦隨同影視作品及有關代言廣告，在海外女性群體裏風靡。不得不說，「韓流」戰略取得相當可觀的成果。

千篇一律的韓流套路 不可估量的國際政治

步入21世紀10年代，許多人會評價「韓流」逐漸走下坡。儘管今日走在東亞大街小巷，人們對於「韓流」仍有諸多強烈的印象，但其勢頭並無往日般欣欣向榮。按照《國富論》的說法，當一個機會被認為能夠帶來可觀利益時，往往會形成龐大競爭，其價值便被逐漸壓縮——「韓流」產業自然不是例外。韓國電視劇、電影及流行音樂公司在21世紀初如雨後春筍般成長，大大小小企業都想從中分一杯羹。即便有着日益精良的製作手段及先進設備，但已無人細心鑽研、雕磨好的作品。

大量制度化、低質量的文娛產品投入市場，一來講求時效，意在短時間內收穫可觀利益；二來講求數量，通過抄襲或模仿來推出作品。韓娛公司之間競爭及對產品質量的拙劣把控，確實逐漸令優質韓流成為過去式。

但另一方面，在筆者拜訪集英社等日本傳統動漫公司之際，其代表表示，依然將韓國同行視為可敬的競爭對手——因為韓國漫畫雖也有模仿、參差不齊、千篇一律等弊端，惟在適合手機閱讀的漫畫分鏡等層面又充分照顧到讀者需要，所以韓漫在世界漫畫市場佔有率呈上升趨勢。

同時，部分東亞國家有因政治原因而對「韓流」施加壓力，因為它們不願接受過於強大的韓國文化影響力，擔心過於「火爆」的「韓流」會逐漸改變本國及鄰近地區的社會生態。例如韓國在2016年因「薩德反導彈系統」問題，導致其與中國關係降至冰點；「韓流」曾在中國內地颳起「小鮮肉」之風，不少中國年輕男生開始學習梳妝打扮，也在2015年被中國官媒公開批評無陽剛之氣，也就有了2016年「限韓令」，使「韓流」逐步退出中國內地市場。其實，台灣早在2005年已針對韓國電視劇等加以限制，部分台灣媒體彼時就開始蔑稱韓國為「整容大國」，批評「韓流」對台灣青年而言或許有負面教育作用。

期待韓國民間外交找到新定位

總括而言，韓國民間外交的一系列戰略裏，「韓流」是重中之重；而「韓流」的成功，很大程度上是基於其找到了獨特定位，目前也依然具備一定優勢。不過，其民間外交戰略較難像日本一樣持續依靠文化輸出取得更多成就。所以，我們可以期待韓國民間外交在不久將來如同當初的「韓流」，再次找到新的特色、定位。

作者王鉦皓是思哲研究所亞太區域青年研究員，李冠儒是思哲研究所青年事務教育總監

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[王鉦皓、李冠儒]