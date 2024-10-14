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邱勇

邱勇：需要幸福的 豈止公屋居民

【明報文章】行政長官李家超在2022年發表任內首份施政報告，當中提出了以「提量」、「提速」、「提效」和「提質」為建屋目標的策略。因應「提質」這個目標，房屋局長自2022年起主持專責小組，為新公營房屋項目制訂「幸福設計」指引，旨在為公營房屋居民打造更舒適的屋邨環境、公共空間和設施，從而提升他們的幸福感。施政報告建議房屋委員會挑選5個現有公屋屋邨作為先導計劃，在5年內分階段研究和落實進一步改善措施，締造更有幸福感的居住環境。

兩年時間轉眼過去，李家超將於本周三（10月16日）發表任內第三份施政報告。究竟特區政府在實現「提質」目標方面，做了多少？走了多遠？

「幸福設計」指引出爐 只屬起步點

房屋局長何永賢和副局長戴尚誠本身都是建築師，對如何改善公營房屋設計、提升硬件配套、打造更舒適的屋邨環境，似乎駕輕就熟。因此，由局長領軍的專責小組自2022年起已很迅速地展開工作，透過與跨專業顧問團隊（建築、規劃、園境、管理、護理及社工等）合作，走訪了26個屋邨（包括25個公共屋邨和1個大型過渡房屋項目），更透過小組活動、工作坊及深入訪談等，蒐集各界別、不同持份者的意見。

今年9月初，房屋局和房委會推出了一套「幸福設計」指引，作為日後新建公營房屋及翻新現有屋邨時提供參考和設計依據。這套指引共包含8冊，涵蓋八大幸福概念，包括「活力健康」、「綠色生活」、「樂齡安居」、「跨代共融」、「家社互聯」、「城市連結」、「增值上流」和「地方形象」；此外還有一本空間指南。設計指引詳細解釋了這8個幸福概念，並衍生出超過50個幸福策略和170多個設計建議，以便房屋署職員在日後設計公營房屋時，不論專業領域，都能夠融會、實踐並持續優化這些設計要素。

筆者認為房屋局及房委會在短短兩年之內制定相關指引，效率之高實在值得稱讚。依局長所言，要實現指引內的設計建議，毋須大規模工程，推展起來相對容易。這套以居民為本的設計指引，對於面對人口高齡化的香港十分重要，它有助支持特區政府推動「居家安老」、「跨代共融」等意念或目標。根據2021年人口普查，全港約有一半65歲及以上長者居住在公屋或資助自置居所房屋（包括房屋協會的出租及資助房屋單位）。所以落實幸福設計，由公營房屋先試先行，合情合理。

不過，要居家安老、要住得幸福的，不止是住在公營房屋的長者。政府需要有長遠部署，計劃如何把有關設計進一步推廣至私樓，惠及更多長者。

設計固然重要 也要兼顧施工管理

即使指引出爐、設計有了依據，興建出來的房屋也不一定令人幸福，因為施工質素也十分重要。鑽石山綠置居啟鑽苑入伙不到一年，已先後發生多宗因喉管漏水以致外牆滲漏或水浸升降機的事故；「啟德．東寓」過渡房屋入伙不足兩個月，即出現嚴重漏水問題（註1）。鑑於這些事件，市民對可負擔房屋的建造施工質素之信心有所動搖，實在是無可厚非。另外，不少公屋居民因為維修無期，需長期飽受單位失修之苦。試問那些受單位漏水、失修問題困擾的居民，怎會感到幸福呢？

有見及此，政府在美化公營房屋的同時，也要好好監管工程質素，並須確保現有屋邨得到妥善保護及適時維修，免得公營房屋被人揶揄為「金玉其外，敗絮其中」。

此外，公營房屋設計得如何美輪美奐、興建得如何盡善盡美，亦只屬硬件達標；居民是否住得舒適、幸福，還要看其他因素，屋邨管理是其中不可忽略的一環。從社會角度來看，居民的居住滿意度受多方面因素影響，包括鄰里關係、居民行為等。屋邨管理扣分制實施超過20年（註2），房委會去年「加辣」，調高9項不當行為的扣分分數，亦擴大針對喉管或衛生設備保養，以及非法擺賣熟食兩項不當行為的適用範圍；今年再新增3項不當行為，及擴大兩項不當行為的適用範圍。不過，不少市民認為即使公屋扣分制「加辣」，對改善居民生活環境的成效依然成疑。由扣分制自2003年8月開始實施，至2023年底的20年間，累計被扣滿16分或以上的租戶只有127戶，當中少於一半單位被房委會收回。

筆者的研究發現，加強居民的社區意識（sense of community），或能夠更有效減少居民對屋邨內不當行為的投訴。故此，政府除了依賴扣分制外，也要致力促進社區和諧與發展，例如通過鼓勵社區互助，增強居民對社區的歸屬感；以及多組織文化、體育等活動，增強居民之間的聯繫和互動。

營造幸福居所 莫忽略私樓居民

不過，需要更好的居住環境，豈止是公營房屋的居民。正如本文所談及，要居家安老的還有居住於私樓的長者。同樣，居民的不當行為（如在單位內堆積雜物或製造噪音），或漠視單位保護維修（如喉管滲漏或防水層失效），因而對其他居民造成滋擾，這種情况既在公屋，也在私樓出現。因此，政府也應該研究如何在私樓營造和諧社區，減少居民的滋擾行為。

此外，要讓低收入者住得幸福，除了針對公屋居民，住在私樓的劏房居民也不容忽視。最新調查顯示，全港約有20萬人居住在劏房、約10.7萬個劏房戶，他們分佈在全港各區，當中九龍城、深水埗及油尖旺三區，合共有約6萬戶；全港劏房住戶每月收入中位數約1.5萬元。

究竟特區政府在新一份施政報告會推出怎樣的解決劏房問題方案？如何有序地實現「劏房清零」目標？香港各界都拭目以待。筆者對新一份施政報告充滿期盼，希望行政長官能夠在房屋政策方面提出切實可行的措施，緩解香港住房困境，真正為市民帶來福祉，改善他們的居住條件，將香港打造成一個更宜居的城市，推動香港可持續發展。

註1：「啟德．東寓」並非由房屋署監管興建

註2：扣分制在2003年推出時，名為屋邨清潔扣分制，主要針對有損屋邨環境衛生的不當行為；該制度於2006年擴展至更大的屋邨管理範疇，易名為屋邨管理扣分制

作者是嶺南大學研究生院副院長、社會學及社會政策系教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[邱勇]

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