鄭泳舜：推動香港成為清真友善旅遊城市

據新加坡國際評級機構「新月評級」（Crescent Rating）2024年報告顯示，到了2050年，全球每3人中就有一人是穆斯林；加上來自海灣合作地區國家或中東地區、印尼和馬來西亞的青年旅客及中產人口正在增加，估算2028年全球將有2.3億穆斯林旅客，帶動的經濟效益達到2250億美元。

周邊地區搶穆斯林旅客 香港須加把勁

最重要的是，近期來自中東、「一帶一路」或東南亞地區的訪港旅客，都有穩步上揚趨勢。以海灣地區計算，入境處數字顯示今年1至7月巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯及阿聯酋的旅客人次只有1.6萬，但比去年同期已是增長136%。去年只有5.8萬中東旅客人次，佔總旅客0.2%，惟疫前每年都有近20萬人次，可見這方面可發掘的旅客市場空間頗大。加上今年10月香港將開辦沙特首都利雅得直航航班，政府也預計今年來自中東的旅客會上升。再者香港位置優越，直航往返穆斯林聚居的城市只需3至5小時不等。

當全球都在搶穆斯林旅客，並吸引他們到當地投資，香港周邊地區如澳門、台日韓泰等地都在發力之際，香港不得不加把勁，在餐飲、酒店及旅遊產品上必須盡快做好配套。委員會早前與總會聯繫，並接觸過餐廳、酒店業界，與團體會晤，及到訪清真餐廳、快餐店等，了解他們的食肆食物認證、酒店爭取國際穆斯林團體評級等工作。

民以食為天 增清真食肆數量

如何吸引更多穆斯林旅客訪港，民以食為天，我們第一個建議是增加清真食肆數量，包括在酒店內可提供高檔餐飲體驗，因為清真食物都可以很多樣化——中式點心、和牛都可以「清真」，最近有酒店更推廣中式清真fine dining菜式。

我們建議參考境外做法，由政府推出食肆認證資助計劃，提供誘因讓食肆考慮自身條件申請資助。我們跟不同級別的食肆談過，要推出清真餐飲會增加成本，除非餐廳全做清真食物，否則需有兩個雪櫃、兩個工作枱、兩份廚具等；處理過豬肉的枱面不能做清真食物，食材也要清真認證等。其中一個全港有80間食店的快餐集團，只有21間提供清真餐單，集中在旅遊區及有穆斯林聚居的地區，屬第三類別即「清真友善餐廳」。

從他們身上，我們了解現有食肆要開拓清真餐單，小本經營食店不用想；只有規模較大、集團式經營或在酒店內，才有條件去做。

當然食肆負責人也會問：有那麼多穆斯林旅客光顧嗎？目前總會有認證食肆及食品服務，有140多間食肆得其認證，有所增加是必要的。連同14萬印傭，香港有30萬穆斯林聚居，本身有一定市場需求。總會透露近期多了食肆申請認證，估計短期內有達200間清真食肆。我們倡議推出資助認證計劃，冀增加相關食肆選擇之餘，當局也可撥出資源推廣清真食物和食肆認證服務；另可舉辦清真美食節、清真美食廚神等比賽，加強本港的穆斯林友善氛圍。

集思廣益 盡早部署

酒店方面，我們建議更多酒店成為清真友善酒店，並有較高評級。目前一般準則是：房間內有禮拜地氈或祈禱室、房內可提供朝向麥加的指南針及《可蘭經》，甚至有一日五拜的時間提示；洗手間內有特定的洗濯設施。另外，酒店內有清真食品供應，酒店也應向員工給予特定培訓，讓他們了解穆斯林旅客文化及習慣。

旅遊方面，須鼓勵業界推出更多適合穆斯林旅客的產品與套餐，例如多辦不同檔次的旅行團，或指定1至3日團行程，包括前往有逾百年歷史的古蹟——些利街清真寺與九龍清真寺；顧及旅客禮拜需要，再加上高檔次清真餐廳及fusion菜式，或針對家庭客推出帆船休閒之旅、迪士尼私人之旅，相信也有一定吸引力。

旅發局或政府多到東南亞、一帶一路地區作針對性的旅遊推廣，也很重要。特別一提：香港機場現有的祈禱室設置，也應考慮穆斯林旅客需要。進一步開拓穆斯林旅客市場，正需要集思廣益及盡早部署。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄭泳舜]