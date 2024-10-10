明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林筱魯

林筱魯：取締劣質劏房 應以數據與安全網先行

【明報文章】若說房屋問題長年困擾香港，是政府重中之重的政策課題，那麼劏房可說是重中之極。

行政長官在去年施政報告提出成立「解決劏房問題」工作組，為劏房居住環境設定最低標準，並要求工作組在10個月內按4個目標提出建議。此舉瞬即得到社會各界熱烈支持，並積極提出意見。今年8月收到報告時，行政長官提出新元素，報告延期公布，預計配合今年施政報告一併出爐，令社會大眾更加殷切期待。

涉10餘萬劏房戶福祉 牽一髮動全身

劏房究竟是房屋問題、社會福利問題，抑或是經濟與就業問題？真要討論的話，便是極度複雜的學術問題。然而，面對10餘萬劏房戶的福祉，牽一髮而動全身，無論從哪「開刀」都牽連甚廣，社會要面對的是現實問題。哪怕只是1%的誤差，隨時可置過千劏房戶於流離失所的境地。這亦是主流意見為何強調針對「劣質劏房」，以及需要有序施行的原因。故此政府在推行前，有必要先想好如何處理幾個重點。

要減少誤差可能引致的不幸情况，首要充分掌握不同標準的具體影響數據；其次是確保安全網穩妥有效，兼能迅速應變。

居住環境的安全、空間大小、衛生情况要符合一定標準，當然合理。那麼就這些目標訂定標準，也需要知道劏房在哪裏、有多少現存的劏房不合標準、什麼人住在這些劏房，及他們往後有什麼居住選擇。

《2021年業主與租客（綜合）（修訂）條例》規定業主在法定時間內，就其出租劏房提交租賃通知書。但10餘萬個劏房，至今只有約七成業主交表格。若然取締「劣質劏房」和控制其增長的第一步是要求劏房業主登記，那便需要特殊誘因或阻嚇性的罰則，令今時拒絕登記的業主往後會服從。

執管需有客觀尺度

同理，現在居住於不符法例的劏房住戶不計其數。天台、廠房、僭建物內有劏房戶，是眾所周知的事。打擊非法僭建和擅改用途，是政府多年仍在「努力進行中」的工作，成果卻未如人意。取締「劣質劏房」第一步，必然是先取締所有違法居所——因為違反的是《建築物條例》、《消防安全條例》、《城市規劃條例》和土地契約，這些法規的相關規管，正是為合適保障居住環境而設。故此如何加強現行法例的執管，正是為取締「劣質劏房」而立新規的「前傳」。否則在劏房業主眼中，任何新訂法例都只是「廢紙一張」，更遑論往後立新規的「正傳」、「後傳」。

不論標準高低嚴寬，執管都需要可供客觀衡量的尺度，亦需要訓練有素的專業人手，便利整改之餘，也減少爭議及相關時間和成本。然而，面對樓宇老化及多層大廈業戶權益分散難管的問題，公營或私營機構中的相關專業人員，早已被驗樓宇結構、驗消防、查僭建、查違規使用等恒常工作塞滿日程。就算新訂標準的尺度很清晰，要有足夠專業人員在短時間認真檢查10餘萬個劏房是否合規，並非單憑信心或一紙文書便能夠確保。

以上問題都可在慎思謹行下制訂細節和調節步伐；最難估計的是劏房市場對政策的反應。劏房業主不是經營福利事業，改裝住宅作劏房是取租金呎價差距之利。當一般住宅市場租金上升，而整裝及經營劏房的成本也上升時，只有放棄改裝或加租兩個選擇。對於只能負擔某個租金水平的劏房租戶而言，業主的兩個選擇都會減少他們的選擇。但在取締「劣質劏房」的軌道上，他們已沒有住「細些」、「環境差些」的「彈性」，剩下的可能只有住「遠些」或靠「政府恩恤」兩條出路，否則便得「瞓街」。

這便回到準確掌握數據及保證安全網有效的課題上。

維持足夠過渡屋量 屬必要短中期措施

在未來出租公屋供應量仍需面對「頭輕尾重」的現象時，維持足夠的過渡房屋數量，是必要的短、中期穩定措施。政府亦需要理順過渡房屋及簡約公屋的客源與「市場」重疊問題，充分利用過渡房屋的「政策彈性」，為未合資格申請出租公屋的劏房住戶開一個「逃生門」，確保沒有人因取締「劣質劏房」的良好政策意願，變成連唯一可選擇的「瓦遮頭」都被掀掉。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

上 / 下一篇新聞