黃民興：新一輪巴以衝突爆發周年：從雙邊走向全面地區衝突

改變中東乃至世界局勢

以國在此後開展的代號「鐵劍」軍事行動中，動用海空力量對加沙狂轟濫炸，造成大量平民、醫護人員、聯合國工作人員和記者死傷，許多平民設施包括學校、醫院、住宅、難民營、國際救援機構均遭受轟炸。10月7日發生的事件已過去一年，它改變了——甚至是永久地改變了——中東乃至世界的局勢。

今年8月16日以國媒體報道說，以軍在加沙地帶的作戰已基本結束。根據以軍公布的數據，過去一年中，以軍對加沙的哈馬斯人員和設施給予了毁滅性的打擊、破壞。以國也完全控制了加沙通往埃及的陸上通道。儘管如此，哈馬斯依然保留了數量可觀的有生力量，繼續扣留近百名人質。

此外，以軍濫殺無辜和西方國家對以國的支持，引發了伊朗領導下的地區「抵抗之弧」的激烈反應——黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝和伊拉克地方武裝，先後對以國軍事設施、港口及美軍在伊拉克和敘利亞的基地開展打擊。尤其是真主黨的打擊，迫使以色列北部6萬至8萬居民外逃避難；胡塞武裝對途經紅海、往以色列的外國商船和前來護航的美國艦隊的襲擊，對以國經濟產生了巨大衝擊，例如埃拉特港口（Port of Eilat）業務停頓、進出口下降、物價上漲。

加沙行動步向終結 以國轉移打擊重點

因此，在加沙行動走向終結的以色列，逐步把打擊重點轉向上述組織：先後與伊朗發生兩輪衝突；空襲也門；對黎巴嫩發動傳呼機和對講機爆炸襲擊，大規模轟炸貝魯特，對黎國南部發動地面進攻；攻擊約旦河西岸的反以武裝。由此，以國與整個「抵抗之弧」都發生了大規模正面衝突，巴以衝突演變為中東的地區衝突。

以色列是一個小國，其依賴後備役的國防體制、有限的人口和經濟規模，難以承受長期戰爭，而目前的衝突已經對以國經濟產生了嚴重負面影響。同時，對以國政府在衝突初期暴露出來的無能和人質遲遲無法回歸表示憤怒的民眾，多次走上街頭，要求總理內塔尼亞胡下台。根據以媒去年10月的民意調查結果，只有29%受訪者認為內氏應該留任總理。

以方在如此困難情况下拒絕與哈馬斯達成和平協議，卻選擇繼續擴大戰爭，其原因一是內氏擔心戰事結束遭到清算；二是對外強硬的極右翼黨派閣員，以退出執政聯盟要挾政府；三是美國的支持縱容，特別是以方利用美國大選時機獲得美國兩黨支持。

從目前形勢看，陷入僵局的哈以談判難以取得突破；談判也不是當前以國關注的焦點。而國際社會普遍關心的另外兩個問題是：以色列對黎巴嫩已經開始的地面入侵，是否會演變為與真主黨的正面對決，與伊朗是否會爆發持續的正面衝突。

以國更可能針對真主黨而非伊朗

筆者認為，與真主黨的大規模地面戰不可避免，以國試圖藉此保障北部居民的回歸和邊境「長治久安」；而傳呼機和對講機襲擊事件及隨後多個領導人被殺，對真主黨中上層的沉重打擊，為以色列提供了千載難逢的機會。但與伊朗的衝突如果涉及核設施和石油設施，將會嚴重影響地區和世界形勢，包括美國民主黨的大選形勢，因而伊朗的報復和美國的壓力是以方必須考慮。以國的地區軍事打擊更可能是針對真主黨，而非伊朗。

中東的地區衝突已影響整個世界。近在咫尺的歐洲迎來了新難民，其境內爆發了持續不斷的反以示威及更多的襲擊猶太人事件，恐怖襲擊的危險也增加了。而且，嚴重依賴蘇伊士運河航線的歐洲進出口貿易、產品供應鏈受到衝擊，物價上升，加重了俄烏戰爭已經造成的負擔。國際油價上升，對世界其他地區的經濟和政治同樣產生影響，包括美國即將來臨的大選。對俄烏戰爭和巴以衝突的明顯「雙標」，沉重打擊了西方世界的國際威望，遑論以國的戰爭需求令他們被迫減少對烏克蘭的物資供應和財政支持，使美國在亞洲圍堵中國的努力受挫。

冀巴人生存權建國權早日實現

聯合國大會已經表決通過了巴勒斯坦的會員國資格，這有助「兩國方案」的最終實施；但美國在聯合國安理會的一票否決，使有關決議難以生效。儘管如此，國際社會的態度日益明確——中東的衝突必須結束，巴勒斯坦人的生存權和建國權必須實現。我們期盼這一天早日到來。

作者是中國西北大學中東研究所前所長、巴勒斯坦研究中心主任

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[黃民興]