周棨洭：施政報告將發表 拼經濟是關鍵

經濟轉型及調整時期的長與短、成與敗，關鍵在於香港未來是否能夠在全球不明朗態勢下迅速找到適合出路，加大發展。香港在完善選舉制度及落實《港區國安法》後，成功穩住本港政治局勢，對於香港政治穩定長遠發展是一件好事。

但同時，前行政長官林鄭月娥早前出席中大（深圳）的活動致辭指出，「香港經過國安法（立法），現在國際形象及國際聯繫受到一些影響，你看西方傳媒都沒什麼好的說法、非常負面，所以我們必須加強重新鞏固提升香港的國際形象」。林太一番話，反映香港依然受到美國等西方國家的政治壓力，本港在國際舞台上的經濟活動存有暗湧。

逐步有序減烈酒稅 推動行業革新求變

施政報告發表前，各政團皆積極倡議削減或全面取消烈酒稅。烈酒作為其中一種較高價值的商品，減烈酒稅有助提振本港酒類貿易及零售行業，同時可帶起烈酒相關行業，例如酒吧業及飲食業等。與鄰近地區相比，減稅後可提升本港烈酒貿易的競爭力，加上內地烈酒巿場具潛力，有助本港成為亞太區以至國際的烈酒交易集中地。

同時筆者認為政府減烈酒稅時，應循序漸進訂立減稅時間表，避免出現「做爛市」，尤其在批發及零售業正處於水深火熱之時。筆者曾聽取部分烈酒批發及零售相關業界人士對於減烈酒稅的意見，結論是業界參考過往取消葡萄酒稅的經驗，認為如果在經濟疲弱時「一刀」削減烈酒稅，有機會出現惡性市場競爭或寡頭壟斷情况，導致「做爛市」，令中小企難以競爭，不利於提振行業發展。

此外，筆者亦建議政府應循序漸進在新時代下大膽求變，一改過往政府不干預市場的做法，制訂政策保護行業生態。烈酒文化產業在內地相當盛行，例如內地知名咖啡店推出的「醬香咖啡」。香港應迎合國際及內地市場變化，可以撥出部分烈酒稅設立基金，在本港推行和宣傳健康飲酒文化，及推動其產業在不同行業開展「聯乘」，有利促進飲料行業整體發展，形成協同效應。

締造高價值貨物貿易中心

近年本港轉口貿易數字並不理想，因此高價值貨物稅務調整，是能夠推動本港轉口貿易改革的方向。高價值貨物貿易可以促進本港進出口界、航空物流界等行業。筆者建議積極研究烈酒以外的高價值貨物（例如雪茄、空運新鮮食品等）可在本港得到稅務優惠，及優化免稅倉等儲存服務。

雪茄現時是受本港煙草稅管制的商品類別。筆者建議政府考慮將雪茄分拆為另外一個類別，類近葡萄酒，分出為葡萄酒稅類別，促進這些高價值貨物在本港市場活躍起來，集中高質量發展。

同時，雪茄運輸及儲存需要特定的恒溫恒濕環境，若本港能夠對雪茄等高價值貨物締造利好的稅務環境及配套設施，香港便可成為高價值貨物貿易中心。

香港是中西文化匯萃、享負盛名的美酒佳餚之都，生活品味享受一直與國際接軌，我們有能力成為高價值貨物貿易中心。只要透過稅務優惠推動行業發展，便能夠從企業為香港進一步帶來更多稅收。

儘管本港正面對美國等西方的政治壓迫，遏制本港經濟發展，但筆者認為只要「換位思考」，站在企業及商人角度出發，說得庸俗一點——「哪裏有錢賺，商人就會在哪裏發展」。說到底在商言商，商人始終不會跟金錢「談不過去」。反而特區政府要多花心機，研判美國等西方國家對香港的進一步壓迫，並且參考國家的反擊手段。

香港經濟做得愈好，美國、西方自然便會愈花心機搞壞香港經濟，進一步增加商人來港發展的成本。特區政府有必要想好如何再走下一步棋，充分利用「背靠祖國，聯通世界」優勢，反客為主，避免陷入「捱打」狀態。

作者是香港青年時事評論員協會成員、東區青年發展及公民教育委員會委員

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[周棨洭]