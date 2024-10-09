劉銳紹：冤家宜解不宜結 各自回頭看後頭——施政報告如何創造寬鬆融和氣氛

忽然記起明代唐寅《嘆世之二》：「冤家宜解不宜結，各自回頭看後頭。」尤其是擁有公權力的一方，不妨嘗試拿出廣闊的氣魄，重啟舒暢民意的系統工程。

（1）先理順融和氣氛的思路

──近日一些現象，有人解讀為「寬鬆」的苗頭。例如：外交部駐港公署官員較多出席外國團體主辦的活動，講述中國政策，解答外界疑問；有關方面邀請駐港使節參觀大灣區和香港文化活動，增加相互了解；外交部駐港公署官員與民主派劉慧卿在公開場合握手，唱好者視為有可能「融冰」；有學者提出包括恢復容許集會的建議；有政黨建議日後立法會選舉增加直選議席……諸如此類，各家各說，或多或少可積累一些寬鬆氣氛，樂見其成。

──但必須看到上述現象只是表層，有些屬於外交層面的「感情投資」和工作需要；握手只是一種社交活動；聽取溫和派意見，不一定會實現，是無傷大雅的包裝。所以必須在這基礎上進一步向縱深發展，弄清楚上述行動到底只是策略性的調整（strategic adjustment）？還是政策性的改變（policy change）？前者是皮，不到肉；後者是肉，但是否有骨架支撐，或變成強化骨質的骨髓，甚至是可以承受震動、柔軟和有彈性的骨膠原？這才是首要理順的思路，也是決定日後路向的最重要一環。

──要創造「政治融和的骨膠原」，必須講求大氣候和小氣候。眼前，融和的大氣候不存在，那就不妨從小氣候入手，而且要認識中國政治大小氣候的鬆緊特色，概括為4點：（按反應）易緊難鬆；（按速度）快緊慢鬆；（按程度）多緊少鬆；（按時間）長緊短鬆。所以，官方須有足夠的寬鬆意識和穩定思路，跟着努力嘗試創造小氣候，才可引出融和的大氣候。

（2）政治大小氣候鬆緊的實例

──不妨從近代中國政治事件裏發現令人慨嘆的實例。也許人們已忘記145年前的今天（即1879年10月9日），正是中國共產黨第一名中央領導人陳獨秀的誕辰。陳獨秀後來被認為有「十宗罪」，還被開除出黨，死後多年仍被貶斥。改革開放後，不少專家、學者、資深黨員（包括元老）從當年原始材料（包括前蘇聯解密檔案）找到陳獨秀被誣陷的事實，努力為他平反，中共高層才像擠牙膏一般，逐步除去「反蘇、反黨、反革命、漢奸、叛徒」等罪名（上述事實詳見中國社科院近代史研究所研究員唐寶林的《陳獨秀全傳》，其作品在內地和香港均有出版）。

近年，中共雖然在文藝作品中讓「陳獨秀復活」，看似「恢復名譽」或「間接平反」，但到2021年總結中共百年的時候，仍認為「以陳獨秀為代表的右傾思想發展為右傾機會主義錯誤」。中共認為這已「說明黨中央的認識正在不斷向前發展」，其實與歷史真相和黨內外的要求仍有距離。

對本黨創始人尚且如此，皆因中共有其顧慮。內地有黨史專家質疑，不能為陳獨秀翻案，一是因為翻案等於間接否定毛澤東；二是因為陳獨秀反斯大林，為他翻案可能傷及現時的中俄關係。可見，不同年代的中共領導人也被現實需要駕馭，而不能客觀對待歷史。連為老祖宗平反的小氣候也若斷若續，令人在陳獨秀145周年誕辰之際，更感創造大氣候之難。

──再看近代事件。建政初期，奮進融和的氣氛轉眼即逝，其後「反右」和「文革」維持了大約20年的左傾路線。1980年代改革開放，有「第二次解放」之譽，惟1983年就出現「反對精神污染」，胡耀邦等人頂住；然而1986年又出現「反對資產階級自由化」，胡翌年也要下台。接任的趙紫陽轉移左風，可惜他在1989年「六四事件」後同樣下台。真正開放（包括政治氣候）的時間只有大約10年，此後一直政治收緊至今。

香港特區有《基本法》的特殊條件，在1997至2003年享受了真正的一國兩制，但2004年開始反覆。2010年討論2012年政改方案時曾出現曙光，惟2014年政治矛盾觸發「雨傘運動」，2019年再有「反修例事件」，逐步形成不協調的大氣候，上述實例均證明政治氣候鬆緊的四大特點。

──回顧過去，人們願意一起放下歷史傷痛，但必須先行撫順歷史傷痕，內地如是，香港如是。值得注意的是：現實從來如此，官方主動比民間主動更重要。對於歷史問題（包括錯誤），官方為了維護尊嚴，只會按自己的需要決定改與不改，或小改漸改，惟不會讓外界動搖官方方向。

所以，擁有公權力的官方更要加大力度創造融和的小氣候，才能逐步推動大氣候。否則民間難以推動，只能無感覺地聽着「由治及興」的鈴聲。

（3）施政報告如何創造寬鬆

──若上述思路問題得以解決，那就有很多可為之處。例如言路要一視同仁，不能只向建制派開放，其他人則要在壓力陰影下隱言。官方美其言歡迎意見和批評，但市民自會判斷虛實。進一步說，其實高明的方法是容許甚至鼓勵「敵人」說話，毋須聽到不如意的內容就馬上反駁，這樣更能顯示自己的信心。

對於不受歡迎的外來人士，可以先讓其入境；如有不軌和犯法行為，再以法律處理。總之，「依法懲處」（如果有實據）比「依法拒絕」更高明；按事實後發制人，又比按政策先發制人更有說服力。

對於涉台問題，眼前又有一個創造寬鬆小氣候的契機。由於移到台灣的港人也不少，已出現一些生活和實務性的需要，例如續辦證件之類。大可趁此機會，恢復香港與台灣兩地辦事處的某些功能性的接觸；退一步說，倘半官方機構的接觸也不方便，大可發揮民間性的「協進會」和「策進會」的作用，強調這是方便港人的民生服務。總之，思路通了，辦法陸續有來。

──儘管上述建議眼前未有操作性，但可以醞釀氣氛。稍後公布的施政報告，也可減少強硬和鬥爭語言，甚至承認官方某些不足之處或失誤。這種語言包裝，最近內地官員也學懂了，以退為進、以軟替硬、以柔代剛，方能給人成竹在胸的感覺。

其實，早前的施政報告諮詢活動都是邀請出席的，那時候無邀請「異見人士」出席，已錯過了創造融和小氣候的時機。此話不是「馬後炮」，而是未來仍有很多機會，惟關鍵是「做不做、願不願、敢不敢」的問題。如不抓緊，更難開創日後的氣氛。須知2025年將醞釀2027年政改方案，難道又來一次「臥馬搖鈴空自響」嗎？

──最後，還是要把唐寅的《嘆世之二》全首奉上，各方努力尋求事物的原點和解結方法，放開胸懷，日後的施政報告就容易撰寫了。

萬事由天莫強求，何須苦苦用機謀？

飽三餐飯常知足，得一帆風便可收。

生事事生何日了，害人人害幾時休？

冤家宜解不宜結，各自回頭看後頭！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]