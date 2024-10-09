明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉銳紹

劉銳紹：冤家宜解不宜結 各自回頭看後頭——施政報告如何創造寬鬆融和氣氛

【明報文章】香港政府正準備新一份施政報告，不少人提了意見，多以經濟和民生為主；涉及政治和社會不暢的較少。雖各種問題可分開處理，但現代化社會已是政治、經濟、社會、民生不可分割。若施政不講民間的政通人和，而只側重在施政安全，只會官民之間情不通、意不達。

忽然記起明代唐寅《嘆世之二》：「冤家宜解不宜結，各自回頭看後頭。」尤其是擁有公權力的一方，不妨嘗試拿出廣闊的氣魄，重啟舒暢民意的系統工程。

（1）先理順融和氣氛的思路

──近日一些現象，有人解讀為「寬鬆」的苗頭。例如：外交部駐港公署官員較多出席外國團體主辦的活動，講述中國政策，解答外界疑問；有關方面邀請駐港使節參觀大灣區和香港文化活動，增加相互了解；外交部駐港公署官員與民主派劉慧卿在公開場合握手，唱好者視為有可能「融冰」；有學者提出包括恢復容許集會的建議；有政黨建議日後立法會選舉增加直選議席……諸如此類，各家各說，或多或少可積累一些寬鬆氣氛，樂見其成。

──但必須看到上述現象只是表層，有些屬於外交層面的「感情投資」和工作需要；握手只是一種社交活動；聽取溫和派意見，不一定會實現，是無傷大雅的包裝。所以必須在這基礎上進一步向縱深發展，弄清楚上述行動到底只是策略性的調整（strategic adjustment）？還是政策性的改變（policy change）？前者是皮，不到肉；後者是肉，但是否有骨架支撐，或變成強化骨質的骨髓，甚至是可以承受震動、柔軟和有彈性的骨膠原？這才是首要理順的思路，也是決定日後路向的最重要一環。

──要創造「政治融和的骨膠原」，必須講求大氣候和小氣候。眼前，融和的大氣候不存在，那就不妨從小氣候入手，而且要認識中國政治大小氣候的鬆緊特色，概括為4點：（按反應）易緊難鬆；（按速度）快緊慢鬆；（按程度）多緊少鬆；（按時間）長緊短鬆。所以，官方須有足夠的寬鬆意識和穩定思路，跟着努力嘗試創造小氣候，才可引出融和的大氣候。

（2）政治大小氣候鬆緊的實例

──不妨從近代中國政治事件裏發現令人慨嘆的實例。也許人們已忘記145年前的今天（即1879年10月9日），正是中國共產黨第一名中央領導人陳獨秀的誕辰。陳獨秀後來被認為有「十宗罪」，還被開除出黨，死後多年仍被貶斥。改革開放後，不少專家、學者、資深黨員（包括元老）從當年原始材料（包括前蘇聯解密檔案）找到陳獨秀被誣陷的事實，努力為他平反，中共高層才像擠牙膏一般，逐步除去「反蘇、反黨、反革命、漢奸、叛徒」等罪名（上述事實詳見中國社科院近代史研究所研究員唐寶林的《陳獨秀全傳》，其作品在內地和香港均有出版）。

近年，中共雖然在文藝作品中讓「陳獨秀復活」，看似「恢復名譽」或「間接平反」，但到2021年總結中共百年的時候，仍認為「以陳獨秀為代表的右傾思想發展為右傾機會主義錯誤」。中共認為這已「說明黨中央的認識正在不斷向前發展」，其實與歷史真相和黨內外的要求仍有距離。

對本黨創始人尚且如此，皆因中共有其顧慮。內地有黨史專家質疑，不能為陳獨秀翻案，一是因為翻案等於間接否定毛澤東；二是因為陳獨秀反斯大林，為他翻案可能傷及現時的中俄關係。可見，不同年代的中共領導人也被現實需要駕馭，而不能客觀對待歷史。連為老祖宗平反的小氣候也若斷若續，令人在陳獨秀145周年誕辰之際，更感創造大氣候之難。

──再看近代事件。建政初期，奮進融和的氣氛轉眼即逝，其後「反右」和「文革」維持了大約20年的左傾路線。1980年代改革開放，有「第二次解放」之譽，惟1983年就出現「反對精神污染」，胡耀邦等人頂住；然而1986年又出現「反對資產階級自由化」，胡翌年也要下台。接任的趙紫陽轉移左風，可惜他在1989年「六四事件」後同樣下台。真正開放（包括政治氣候）的時間只有大約10年，此後一直政治收緊至今。

香港特區有《基本法》的特殊條件，在1997至2003年享受了真正的一國兩制，但2004年開始反覆。2010年討論2012年政改方案時曾出現曙光，惟2014年政治矛盾觸發「雨傘運動」，2019年再有「反修例事件」，逐步形成不協調的大氣候，上述實例均證明政治氣候鬆緊的四大特點。

──回顧過去，人們願意一起放下歷史傷痛，但必須先行撫順歷史傷痕，內地如是，香港如是。值得注意的是：現實從來如此，官方主動比民間主動更重要。對於歷史問題（包括錯誤），官方為了維護尊嚴，只會按自己的需要決定改與不改，或小改漸改，惟不會讓外界動搖官方方向。

所以，擁有公權力的官方更要加大力度創造融和的小氣候，才能逐步推動大氣候。否則民間難以推動，只能無感覺地聽着「由治及興」的鈴聲。

（3）施政報告如何創造寬鬆

──若上述思路問題得以解決，那就有很多可為之處。例如言路要一視同仁，不能只向建制派開放，其他人則要在壓力陰影下隱言。官方美其言歡迎意見和批評，但市民自會判斷虛實。進一步說，其實高明的方法是容許甚至鼓勵「敵人」說話，毋須聽到不如意的內容就馬上反駁，這樣更能顯示自己的信心。

對於不受歡迎的外來人士，可以先讓其入境；如有不軌和犯法行為，再以法律處理。總之，「依法懲處」（如果有實據）比「依法拒絕」更高明；按事實後發制人，又比按政策先發制人更有說服力。

對於涉台問題，眼前又有一個創造寬鬆小氣候的契機。由於移到台灣的港人也不少，已出現一些生活和實務性的需要，例如續辦證件之類。大可趁此機會，恢復香港與台灣兩地辦事處的某些功能性的接觸；退一步說，倘半官方機構的接觸也不方便，大可發揮民間性的「協進會」和「策進會」的作用，強調這是方便港人的民生服務。總之，思路通了，辦法陸續有來。

──儘管上述建議眼前未有操作性，但可以醞釀氣氛。稍後公布的施政報告，也可減少強硬和鬥爭語言，甚至承認官方某些不足之處或失誤。這種語言包裝，最近內地官員也學懂了，以退為進、以軟替硬、以柔代剛，方能給人成竹在胸的感覺。

其實，早前的施政報告諮詢活動都是邀請出席的，那時候無邀請「異見人士」出席，已錯過了創造融和小氣候的時機。此話不是「馬後炮」，而是未來仍有很多機會，惟關鍵是「做不做、願不願、敢不敢」的問題。如不抓緊，更難開創日後的氣氛。須知2025年將醞釀2027年政改方案，難道又來一次「臥馬搖鈴空自響」嗎？

──最後，還是要把唐寅的《嘆世之二》全首奉上，各方努力尋求事物的原點和解結方法，放開胸懷，日後的施政報告就容易撰寫了。

萬事由天莫強求，何須苦苦用機謀？

飽三餐飯常知足，得一帆風便可收。

生事事生何日了，害人人害幾時休？

冤家宜解不宜結，各自回頭看後頭！

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

上 / 下一篇新聞