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狄志遠

狄志遠：對新施政報告的期望：復和、規劃、民主

【明報文章】香港特區政府即將發表新一份施政報告，這是社會各界高度關注的焦點。在經歷了社會動盪、新冠疫情衝擊，以及《港區國安法》實施後的調整期，香港正處於關鍵的轉型階段。

這份報告承載着市民對未來的期盼，希望能夠為香港的經濟復蘇、社會和解及長遠發展指明方向；特別是在改善民生福利、提升國際競爭力、推動民主進程等方面，提出切實可行的政策方案。

最迫切任務是推動社會復和

首先，推動社會復和是當前最迫切的任務。近年來香港社會經歷了諸多動盪，港區國安法及《基本法》第23條立法後，社會秩序逐步恢復穩定。但要真正實現長治久安，還需要政府和社會各界共同努力，重建社會的凝聚力；特別是要重視年輕人對社會的歸屬感和承擔感，畢竟他們是香港的未來。

要達成這一目標，首要的是放下鬥爭思維，求同存異。香港社會長期以來存在不同聲音和訴求，這本是正常現象，關鍵是如何在差異中尋求共識、在分歧中找到平衡點。政府應該以更開放的態度聆聽各方意見，鼓勵市民共同參與社會事務。只有政府與市民之間建立互信，社會才能夠真正和諧穩定。

需制訂中長期福利規劃

其次，社會福利的規劃亟需重視。當前香港經濟發展前景不容樂觀，基層市民面臨巨大生活壓力；特別是殘疾人士、照顧者、精神健康病患者、獨居和雙老家庭等弱勢群體，更需要社會的關愛和支持。與此同時，貧富懸殊問題日益嚴重，貧窮人口不斷增加，這些都是政府必須正視和解決的問題。

面對這些挑戰，政府不能再採取見步行步的短視做法，而是要制訂中長期的福利規劃，及配備合理資源和人力。只有通過系統性、前瞻性的政策，才能夠真正滿足社會需求。儘管政府的收入可能面對壓力，惟不應該削減福利開支。相反，當局應該重新審視資源配置，使資源合理分配，確保有限的資源「用在刀刃上」，真正惠及最需要幫助的群體。

更民主開放的香港

有利吸引人才資本

第三，是香港的民主發展。作為一個國際大都市，香港的民主進程不僅關乎其自身利益，更具有重要的戰略意義。作為連接內地與國際社會的橋樑，一個更加民主、開放的香港特區，將更有利於吸引國際人才和資本，促進中國與世界的交流。

香港作為特別行政區，既不同於內地，也不同於西方國家。在「一國兩制」、「港人治港」和「高度自治」的原則下，香港需要探索一條適合自身特點的民主發展道路。議會增加民主元素，可以促進立法會內多元及理性辯論，幫助政府更全面了解和回應民意，有助於提高政府的施政效能、減少政策失誤。垃圾徵費等爭議政策所引發的社會反彈，如果在政策制訂過程中有更多的民主參與，或許可以避免這樣的問題。

民主的意義和價值是多方面的——它可以促進社會公正，實踐更加透明和負責任的治理。民主制度通常能夠更好地反映民意、提高政策的適應性和有效性，從而增強政府效能。此外，民主強調政府行為的公開透明和對公民負責，這有利於建立一個廉潔高效的政府。

民主發展與社會發展密不可分。提高社會的自由度，例如保障言論和集會自由，將為香港各方面的發展創造有利環境。一個更加開放、包容的社會氛圍，能夠激發創新活力、吸引國際人才、提升香港的競爭力。

香港特區在維護國家安全的同時，也要保障公民權利。只有通過逐步重建一個更加開放、包容的政治環境，鼓勵多元聲音，才能夠確保香港作為國際大都市的活力和競爭力。在符合香港實際情况的前提下穩步推進民主進程，不僅是市民的期望，更是香港保持長期繁榮穩定的必要條件。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]

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