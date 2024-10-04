納扎爾拜．葉爾肯：俄西「新烏克蘭」vs.烏東「新俄羅斯」

不僅如此，美國製戰機、土耳其製無人機、英國製導彈、德國製坦克和法國製裝甲車等北約軍事裝備的相繼湧入，如同一記重錘砸在莫斯科權力核心的胸口上—— 一方面驚恐於自身戰略弱點的暴露，另一方面擔憂基輔會否「以其人之道還治其人之身」，通過複製烏東「新俄羅斯」佔領模式，永久駐守俄西「新烏克蘭」交戰區，以達到「以毒攻毒」的對等效果。

意想不到的烏國反攻

烏國今年8月開啟的庫爾斯克州（Kursk）戰役，令人不禁想起1943年使德意志第三帝國國防軍喪失東線軍事戰略主導權的「堡壘行動」（Unternehmen Zitadelle），即極具消耗性的蘇德庫爾斯克平原大會戰。但具諷刺意義的是，時隔80年在此再度對峙的交戰雙方，並非過去不共戴天的歐陸兩強，而是曾視彼此為「兄弟國家」的俄羅斯與烏克蘭。其中，前者將後者定性為「新納粹」；後者則譴責前者為「紅場病夫」。可見歐亞大陸核心區的地緣格局，已今非昔比。

同時，庫爾斯克戰線的突然開闢，令白俄羅斯總統盧卡申科的政權危機感倍增。明斯克擔憂自身在戰初的援俄之舉終將引火燒身之同時，也生怕莫斯科會以此為由，單方面施壓並強制推行「俄白軍事安全一體化」，順勢開啟「俄白合併」進程。

對盧卡申科而言，無論是誰贏得俄烏戰爭，白俄都將是戰略層面上的唯一大輸家。任何一方的絕對勝利，無一例外均會令明斯克葬送自身民族國家建構之主導權——不是在歐亞經濟聯盟（EEU）庇護下主動「抗烏援俄」，就是在北約及歐盟壓力下被動「抗俄援烏」。唯有「俄退烏停」，一切回歸原點，方可實現兩全其美。

暴露無遺的俄國脆弱

二戰結束以來，令克宮萬萬沒想到的是，時隔80年再度攻入俄國本土的並非歐洲陸權軍事強國法蘭西或德意志，而是百年前被聖彼得堡精英視之為邊緣人的「小羅斯」，即曾被布爾什維克中央親手拱讓給德國的烏克蘭。正因如此，庫爾斯克反擊戰的成功打響，不僅暴露了俄國「特別軍事行動」的底線思維與戰略邏輯，且還揭破了俄國想掩飾的國防最大致命弱點，以及眾所周知但尚未公開化的俄國國防部派系矛盾。

在俄烏戰爭問題上，普京所犯之最大戰略錯誤，就是沿用冷戰邏輯預判美中俄三角博弈的未來走勢，錯誤認為華府會在日益尖銳的美中新冷戰裏被動地選擇「聯俄制中」，嚴重高估了自己在美中俄博弈裏的實際分量，未能意識俄國自始至終都是一個持續衰弱的跨板塊區域大國，而非能夠與美中抗衡的軍事強國或經濟大國。

俄國尚未完成的任務

歸根結柢，普京任命經濟學家出身的別洛烏索夫（Andrey Belousov）為俄國防長，本身就已表明國防部內「融歐派」與「歐亞派」之間的裂痕已擴大至必須分隔的地步。「你的東歐」與「我的遠東」，是不斷激化矛盾的主要思想根源。

有鑑於此，別洛烏索夫必須在《中俄睦鄰友好合作條約》2026年到期之前，快馬加鞭地完成國防軍工體系東移重組這一歷史重任；並通過實施「東部大開發戰略」，激活振興西伯利亞板塊經濟發展潛能與產業基礎設施，加快俄國中東部內陸與東部沿海地區發展，強化俄版「印太戰略」所需之地緣根基。

為此，今年9月中普京簽署武裝力量擴編令，以便最大限度地降低源自邊境地帶的潛在地緣風險與戰略威脅，其中確保國防軍工體系絕對安全乃重中之重，而非絕對堅守烏東「新俄羅斯」或反攻俄西「新烏克蘭」。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是哈薩克歐亞國際關係學者

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