周永新：重拾自信心 重建信任 重整價值觀

因轉型而必須探討的3個問題

不過，今次香港經歷的轉型，單是經濟方面嗎？看來港人這幾年經歷的，除了經濟轉型外，最少還有以下三方面︰

一是面對環境的改變，港人如何重拾信心，及相信自己有能力開拓未來？

二是面對制度出現的變化，港人如何仍相信制度的公平和有效率？

三是面對價值觀的變化，港人如何保持原有信念，並灌入新元素？

港人對發展新產業缺乏自信心

首先，港人怎能重拾對自己和未來的信心？港人所以對自己有信心，是從過往做事積累的經驗而得來，正是「經一事，長一智」。若然以前做錯了，就盡量避免犯同樣錯誤；如果做對了，就盡量精益求精，以後做事就有信心。香港經濟既經歷轉型，也就是說港人過去熟悉和積累的經驗，今天不是派不上用場，就是發揮空間有限。

因此，港人要繼續掙錢，就必須另闢蹊徑。創科產業是在原有產業上開拓的新發展，但創科產業不是港人熟悉的，加上起步較遲，又要面對從世界和內地來的激烈競爭，港人缺乏自信心甚至患得患失，是意料之中。

另外，港人在傳統產業上建立的連繫和網絡，未必適用於今天開創的新產業。况且創科產業多是投資大、成功率低、收成期長，並非香港一般中小型企業所能應付。而擁有龐大資金的投資者，是否有興趣投資新產業是一大疑問。事實證明，就算年輕創業者願意投身創科產業，他們多不能得到本地資金支持，信心從何而來？

為開拓新產業，及讓港人對未來和前景有信心，筆者認同一些學者的建議——社會必須來次大辯論，議題包括怎樣發展新產業才是香港該走的路？怎樣推動全民配合新產業的發展？怎樣營造社會氛圍，支撐港人適應經濟轉型？怎樣輔導年輕人在學業和事業上裝備自己，迎合經濟轉型之時，更能夠建立自己對未來的信心？

以上講過，自信心是從經驗積累得來的。不少港人所以失去自信，是摸不清環境的改變，又沒有過去經驗作參考，自然不知將來要走的路，更不曉得如何裝備自己。

這樣，港人怎會對自己和未來有信心？看看歷屆中學會考／文憑試的頂尖優異生，他們多選讀醫科，因為他們對成醫之路有信心。如果有一天優異生選擇科目時，也願意配合新產業發展，這或許正是香港經濟轉型成功的曙光。

港人對制度失去信任的原因

第二是如何重建港人對制度的信任。港人從對制度的猜疑到依賴制度行事，從不相信法律的公正性到堅守「法律面前人人平等」，從「生不入官門」到事事要求政府干預，正是走過一條十分漫長的路。

到了今天，不是說港人對制度公正、法律公平和政府擔當失去信任，惟無可否認的是，由於香港近年出現的改變，部分港人對制度的信任無疑大打折扣。他們的疑問主要有三方面：

（1）對立法會、區議會的組成和選舉辦法出現改變的疑問。港人過去熟悉的政治制度，近年出現翻天覆地的改變，他們的反應是有點無所適從，因為以前曾經支持的政黨和議員，今天可能消失了，或不再出來參選。

（2）對香港法律制度出現改變的疑問。雖然法律制度原有的公平和公正性得以保持，惟《港區國安法》和《維護國家安全條例》的訂立，其精神和原則跟以往的法例有分別，尤其是其中的含意和作用，不少香港人需要時間了解。

（3）對於特首李家超的施政手法，港人是認同的；對他敢於擔當和「實事實幹」的表現，港人讚賞之餘，也相信他有能力解決一些存在已久的深層次社會問題。惟政府要取得市民信任，很多時也在乎官員解釋政策的能力。問責官員過去在這方面的表現，明顯有所不逮，其中推行和取消垃圾徵費是較突出的例子。

怎樣恢復港人對制度的信任？首先，信任並非單純信與不信——信任是經過一段時間，並透過雙方互動建立起來的。因此，政府要取得市民信任，尤其是針對新制度、新法律、新措施，政府必須與市民相伴而行，令他們對新制度有了解，也覺得在制訂過程中有他們的參與。總言之，要得到港人對制度的信任，尤其是對新生的制度和政策，他們的參與不可或缺。

自由、民主、人權、法治

愛國、忠誠、關愛、守法

第三，是重整港人的價值觀。關於港人的價值觀，筆者在這欄多次討論，一些觀點不再重複。首先要解釋的是：價值觀有它理性的一面，也有它感性的一面。例如在中華文化傳統裏，雖然「禮、義、廉、恥」理性上為大眾認同，惟這些價值觀能夠成為個人行為的規範，感性上的接受和肯定至為重要。因此，價值觀要發揮作用，除了觀念的宣傳和教導外，實踐是不二法門。

另外，價值觀並非一成不變，很多時更隨環境變遷而有新的理解和意義，否則價值觀會流於迂腐，甚至被廢棄成為歷史遺物。

以上講過，「禮、義、廉、恥」是華人社會根深柢固的價值觀；但自上世紀80年代開始，由於香港政治、經濟和社會環境改變，「自由、民主、人權、法治」的觀念迅速冒起。雖不至取代傳統價值觀，卻成為港人追求的目標，更與公平和公義等觀念連結起來，被港人視為共同實踐的真理；甚至為了追求公義，部分港人可以不顧大眾的安全和利益。

改變價值觀 須是港人所認同

到了今天，什麼是港人的價值觀？如果香港經濟正在轉型，港人信奉的價值觀也在轉型之中：一方面，不少港人仍然認為「自由、民主、人權、法治」是他們堅守的價值觀；另一方面，不少港人認為「愛國、忠誠、關愛、守法」才適合現今環境。筆者認為，港人價值觀是要改變的，惟這樣的改變必須令港人感受到，這是他們所認同和追求的。這樣轉型後的價值觀才能持久、才能團結港人。

筆者過去在這欄所寫的3篇文章，談的是近日香港社會狀况，盼成為特首準備施政報告的參考。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

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[周永新]