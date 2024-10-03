陳帆川：香港跟中國內地的距離

中國大陸早以電子支付取代現金，人臉識別隨處可見，所有消費都鼓勵你做會員。人民處理衣食行，幾乎全用手機程式搞定。以前大家只知道高科技令價格透明、省時省錢，現在升斗小民都了解到，最值錢的其實是數據本身，因為大數據可協助科技公司掌握用戶喜好和預測趨勢，然後改善功能，吸引用戶消費更多。

中國人以刻苦耐勞著稱，但一個打車司機說，現在即使勤奮也不一定能夠比別人掙得多，因為打車平台掌握所有訂單的實時數據，會將訂單平均分給所有司機，務求人人有工開、個個有租交。如果他接了一張200元（人民幣，下同）的大單，接下來兩個小時便可能一張單都沒有，因為平台覺得他掙夠了，「基本上你一個月能掙多少，都由電腦控制，不是多勞多得」。

雖然中國內地在科技融入生活上傲視全球，但一般打工仔的薪酬仍跟發達國家相去甚遠。以該打車司機為例，他在一線城市駕車，每天工作15小時，收入300元，扣除200元車租和充電等開支，再拿20元吃兩餐，實際收入僅得80元。

他為了節省電動車充電開支，每晚午夜12時後才去充電站充電，等足一個半小時充滿後才回家。他一天睡5個小時，一周工作7天，一個月下來也僅得2000多元收入，還積勞成疾，最近進過幾次醫院。

香港憑何維持超高薪酬 值得思考

反觀香港，在科技上似乎非常落後，筆者一直懷疑有多少大公司真的在用大數據去做任何實事。但本港的薪酬水平，在國際上卻高得驚人。如果該司機在香港拚命而不是在大陸，一個月下來，至少掙2萬多港元而非可憐的2000多人民幣。「落後」的香港在融入大灣區的格局下，憑什麼維持超高薪酬，值得思考。

大數據之後，中國大陸新一輪科技革命，是跟美國拼AI（人工智能）。在Google搜「香港AI」，以了解香港如何為祖國發揮作用，結果是「iPhone 16內地版無AI功能？香港料掀炒風！內地果粉湧港搶買手機」。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]