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鄧鍵一

鄧鍵一：哪些市民較經常看新聞——2020與2024年比較

【明報文章】在上一篇文章〈香港市民接觸新聞資訊趨勢續探〉（下稱〈趨勢續探〉；刊2024年8月22日《明報》），筆者比較2020、2021、2024年香港市民透過報紙和電視接觸新聞資訊的時間，指出這幾年間，市民看電視新聞的時間持續下跌；看報章新聞的時間，2024比2021年稍多，惟仍低於2020年。

我們很難單憑市民看新聞的時間，就斷定市民是不是有意識地「迴避新聞」，畢竟每個人花幾多時間接收新聞資訊，當中可以有很多原因。若要了解市民接收新聞資訊的模式轉變，除了他們看幾多新聞，他們看新聞的時間與各種社會政治態度的關係，也是值得發掘的方向。

一般來說，看新聞的時間與某些態度、行為的關係，是比較穩定。例如花較多時間看新聞的人，多數對公共事務較有興趣，日常也花較多時間跟其他人討論時事。又例如，花較多時間看新聞的人，通常他們的內在效能感（internal efficacy）也較高（內在效能感即是覺得自己能夠理解和談論公共事務的能力）。另一方面，社會一般理解作為良好公民的價值觀，傾向認為良好公民應多接觸新聞資訊，從而認識相關的公民德性和價值規範。

然而，上述與看新聞時間相關的態度和價值觀，並不是完全固定——因應社會環境轉變，看新聞時間多與少，跟各種態度和價值觀的關係，也有可能隨之變化。即是，以前可能持某種態度和價值觀的市民較多看新聞；後來較多看新聞的，會是持另外一些態度和價值觀的市民。

為探討市民在這方面的轉變，我應用〈趨勢續探〉一文的數據，進一步比較2020與2024年，持哪些政治態度和公民價值觀的市民，較多看報章和電視新聞（註1）。這裏分析的政治態度包括內在效能感、集體效能感、外在效能感、政治信任度。

至於公民價值觀，我們在調查中列出6項公民實踐（遵守法律、舉報罪案、配合政府政策、幫助生活比自己差的人、積極參與社區事務、促進社會改革），問受訪者分別覺得它們有幾重要。

政治效能感與讀報時間的關係

附表是迴歸分析的結果（註2）。為方便閱讀，圖表只列出達到統計顯著度的結果，及顯著結果中正相關或負相關的方向；不達到統計顯著度的結果，則留空格。報紙方面，2020及2024年，內在效能感較高的市民，每日花較多時間看報章新聞，這符合上述的一般理解。不過在2024年，外在效能感（external efficacy）較低的市民，也會花較多時間看報章新聞（外在效能感即是受訪者覺得政府能夠多有效地回應民意）。

換言之，到了2024年，愈感到政府不能有效回應民意的市民，每日花愈多時間看報章新聞。另外，也是2024年，愈覺得「積極參與社區事務」重要的市民，愈多看報章新聞。

當然，我們不能輕易說明上述的因果關係，也有可能是因為市民多看了新聞，外在效能感才愈低，更覺得「積極參與社區事務」很重要。但重點是，跟2020年比較，4年過去，多看新聞的市民，除了出於自己對公共事務的認知外，也包含了他們對政府回應民意能力的看法，及他們怎樣理解「參與社區事務」作為公民實踐的重要性。

感「配合政策」重要者 較多看電視新聞

至於電視新聞，2020年時，內在效能感較高的市民，每日花較多時間看電視新聞，這跟上述說法一致。但跟報章新聞不一樣，到了2024年，內在效能感跟看電視新聞的時間，卻沒有顯著關係；反而，覺得「配合政府政策」是重要公民實踐的市民，傾向多看電視新聞。當然，兩者關係也有可能是市民多看了電視新聞，所以更加覺得「配合政府政策」重要。

值得留意的是，在做第二次調查時，一些比較批判的新聞機構已經不再營運，所以比較報章與電視新聞在4年間變化的重點，可能更在於兩者的性質差異。

所謂內在效能感與看多少新聞的關係，部分在於新聞報道包括了幫助市民了解事情來龍去脈，及事情與大家有多大的切身關係。報章作為文字媒介，性質上較能夠在行文中加入具分析性質的內容，及回顧事件前因後果。電視新聞的話，這一部分的功能某程度上依賴新聞專題節目（例如《新聞透視》、《鏗鏘集》），多於每晚的電視新聞。內在效能感跟收看電視新聞時間沒有了顯著關係，有多大程度上因為市民少了看電視新聞，連帶少了收看新聞專題節目，是值得進一步探討的課題。

市民看新聞的動機變化

第二，雖然市民看報章新聞的時間比2020年少了，但明顯地，他們看報章新聞涉及的動機和態度比4年前豐富了。同是本欄作者的陳智傑於9月12日的文章〈免費新聞與付費新聞〉裏匯報，受訪者表示自己「經常」及「十分經常」留意社區新聞的市民，跟「經常」及「十分經常」留意政治新聞和經濟新聞的百分比大致相若。

雖然我們手上沒有過去的數據可以直接比較，但從以往印象所知，社區新聞總被視為不如政治及經濟新聞那麼重要，所以這個結果還是有點令人意外。然而，這也符合我們在今年7月的焦點小組討論中，有市民提到雖然因為社會變化，現在的新聞整體上沒有以前那麼好看，但看新聞還是重要的，畢竟他們還需要知道自己生活的社區情况、政府有什麼政策會直接影響自己及自己生活的社區。可能是因為市民看新聞的動機有所調整，「積極參與社區事務」的重要性與看報章新聞的時間，在今年調查出現了顯著關係。

註1：2020年8月的電話問卷調查受訪人數為817，回應率38%；2024年5至7月的受訪人數為1002，回應率38%

註2：控制變項包括性別、年齡、教育程度、家庭收入、出生地、政治立場、國族認同

作者是香港恒生大學公共政策研究中心副主任

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[鄧鍵一]

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