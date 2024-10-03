施漢銘：法院判決清晰界定「立場新聞」煽動而非報道

對於法院判決，特區政府回應案件指區院就串謀發布煽動刊物案的判刑彰顯公義；特首李家超就該案結果表示香港媒體要做真正的新聞工作，香港一向有的新聞自由獲得了保障。

了解法官判辭 可見裁決合情合理

今次「立場案」受外界關注的焦點，就是新聞工作者和新聞自由是否受到威脅。香港記者協會在法院判刑後發聲明指「不論刑期為何，兩名新聞工作者及『立場新聞』，因新聞工作而被定罪、判刑，已對香港新聞業界造成不可逆轉的傷害」。然而我們只要對法官判辭有多些了解，便會發現法院的裁決是合情合理。

首先，在9月26日判辭中提到，「立場新聞」這家機構的創立，目的是「支持和促進香港本土自主的本土主義」，法官的依據就是「分析了『立場』曾經發表的3篇社論和實體刊物《立誌》，裁定『立場』的政治理念是本土主義，其媒體路線為支持及促進香港自主，在反修例期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具」。

從以上判辭可見，法官是有充分理據認為「立場新聞」的政治立場為「鼓吹本本主義、促進香港自主」。眾所周知，「立場新聞」於2019年修例風波中儼如「黑暴」的文宣平台，「立場新聞」記者多次走到「黑暴」最前線，更營造「立場姐姐」、「立場哥哥」等「帶風向」（通過製造輿論左右人們看法）的意見領袖。如此一個機構，從事的根本不是真正的新聞工作。所以，所謂「威脅香港新聞界」的指控根本是有人企圖假借「新聞自由」誤導香港市民。

今次案件另一個焦點，就是關於新聞工作者或傳媒工作者會否因報道而觸犯「蓄意煽動」或「罔顧煽動後果」等相關罪行。在庭審時，辯方資深大律師余若薇陳辭指，在本案之前法庭沒有就新聞工作者的限制訂下指引，因此鍾林兩人不知道什麼不可以報道，他們不是明知故犯，只是誤墮法網。

法官對辯方陳辭表示不同意，因法例早已提供指引，傳媒工作者可以發布什麼或不可以發布什麼，重點顯然在於發布者意圖。

判辭指出：「假若他的意圖是符合第9（2）條（筆者按：《刑事罪行條例》第9(2)條）的訂明，不是為了抹黑、中傷、散播仇恨或恐懼，而他的批評或意見是以事實為基礎，並透過適當的驗證和證明手段確保事實的真確性，並在呈現、描述和敘述他的評論或意見時保持真誠和公正的態度，根據傳媒的倫理守則進行，在這種情况下，即使他的批評是猛烈和尖銳，他也不會干犯煽動罪。」

從兩個層次理解「煽動意圖」

關於「煽動意圖」，從8月29日及9月26日判決書的判辭來看，可以兩個層次去理解。

第一層，發布文章本身是否「具有煽動意圖」。在案中控方是以17篇文章作檢控基礎；法庭亦裁定17篇文章中有11篇具煽動意圖，其中一個理由是「沒有提出任何客觀基礎」。例如法官認為「文章A7（註1）指抗爭者被無理打壓、被失蹤、侵犯、長年囚禁等，而沒有提任何客觀基礎，目的是以假消息散播憎恨及反政府情緒」，故裁定文章內容對國家安全或公眾秩序及安全造成潛在破壞，意圖嚴重破壞中央或特區政府權威。

此外，法官裁定文章具煽動意圖的另一個理由是「提供錯誤的事實」。例如法官認為「文章A16（註2）在沒有提出任何客觀基礎下，指中文大學學術自由受到威脅需要保護，提供錯誤的事實以攻擊警方執法，並美化暴動者的行為」。

由此可見，「沒有提出任何客觀基礎」或「提供錯誤的事實」，就成為法官就有關文章是否具「煽動意圖」的其中一個關鍵考量。這是因為新聞報道的內容，必須提出客觀基礎。

第二層，就案中被告是否具「煽動意圖」，在今次裁決書中，法官列舉「立場新聞」發布具「煽動意圖」的文章，並非單純的新聞報道。例如法官指出「立場」的編採「藉文章A16意圖重新展示抗爭口號標語，重燃已經冷卻的暴力抗爭」，認為是「意圖發布煽動文章」，「『立場』和D3（筆者按：即第三被告林紹桐）不是純粹履行傳媒的報道責任」。此外，就文章A1（註3）專訪何桂藍，法官在裁決書指「『立場』專訪何桂藍和發布專訪文章A1，顯然是為參加民主派35＋初選的何桂藍助選」。

由此可見，兩名被告作為「立場新聞」負責人，顯然是有意圖地讓「立場新聞」平台發布具煽動意圖的文章，絕非辯方律師所說的「不知道什麼不可以報道」。

值得留意的是，法官在判決書提及：「只有那些意圖『打擦邊球』的人才會擔心誤墮法網，因為他不是從他的意圖出發，而是從言論或文章的內容是否可以『偷雞』出發。」相信這一段判辭，能夠成為新聞工作者做採訪和報道時一個重要準則。

法院已詳述定罪依據及量刑理由

事實上，以往法庭已多次強調，新聞從業員與其他人一樣都有義務遵守所有法律，包括刑事法律。特首李家超早前指「《歐洲人權公約》亦指明，只有建基於事實的報道，方可得到言論自由和新聞自由的保障」。

法院在「立場案」的庭審和判決過程中，已詳盡闡述定罪依據和量刑理由，指出兩名被告在具有煽動意圖的情况下，容許「立場新聞」平台發布具煽動意圖的報道和文章，其行為已超越新聞工作的正常範疇。今次法院的判決，清晰和明確地解釋了各被告所涉及的相關罪行，讓大眾清楚「立場新聞」假借新聞自由之名，實為作出反政府行動。

註1：〈【博客文章】在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀〉

註2：〈【專訪】【中大衝突兩年】畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝〉

註3：〈【立會選戰】專訪 — 除下記者證後，還有人與她同行嗎？〉

作者是香港大學公法學博士候選人、香港基本法澳門基本法研究會會員

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[施漢銘]