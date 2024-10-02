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藍天銘

藍天銘：以色列的外交呼籲：立即執行安理會第1701號決議

【明報文章】真主黨自去年10月8日，即哈馬斯對以色列發動嚴重恐襲的第二天，單方面從黎巴嫩南部（以色列自2000年已全面撤出該區）挑起武裝衝突。真主黨在今年9月22日發動猛烈襲擊之前的11個月，持續向以色列北部發射火箭炮，至今奪走了數十名以色列人的生命，包括在一場足球比賽中被殺害的12名無辜兒童。這些襲擊將以色列北部邊境地區變成了死亡地帶（death zone），迫使約7萬名以色列人離開家園，並造成了無法忽視的人道主義和安全危機。

以國有責任解除真主黨威脅

在9月20日，以色列國防軍打擊了真主黨高層指揮官策劃類似去年10月7日的大規模恐襲計劃。以色列當然有責任解除真主黨對國民的威脅。近日真主黨更加劇對以色列的侵略，他們的火箭炮直驅以色列人口稠密的核心區域，在平民區造成嚴重破壞，置近50萬無辜平民於水深火熱之中。

納斯魯拉（Hassan Nasrallah）領導真主黨恐怖組織長達32年之久，親自負責策劃和執行數以千計的恐襲，直接導致無數無辜平民死亡。他也是在去年10月8日下令對以色列發動攻擊的罪魁禍首。鑑於此，以色列政府決定剷除納斯魯拉。

以色列像任何主權國家一樣，確保所有公民——包括猶太人和阿拉伯人——免受真主黨及納斯魯拉等外敵攻擊。以色列正在國際法框架內履行這個義務，並繼續採取一切措施，確保其公民能夠安全重返家園。

國際社會漸漸意識到真主黨的破壞力。美國、阿拉伯國家聯盟的成員國、德國、澳洲、英國等多國認定真主黨為恐怖組織——後者積極參與敘利亞政權的屠殺，嚴重影響敘利亞局勢。毋庸置疑，在敘利亞反政府組織控制的地區，納斯魯拉的死給人們帶來了無比喜悅。

為了有效恢復中東穩定，國際社會必須一致認定真主黨為恐怖組織；而其幕後黑手伊朗，是世界上最大的恐怖主義支持者。伊朗不僅染指真主黨，它的魔爪更抓緊哈馬斯、胡塞武裝及整個中東地區，特別是敘利亞和伊拉克的什葉派民兵網絡。伊朗的代理人正在積極散播暴力和混亂。

伊朗政權長期以來試圖破壞該地區的穩定，透過暴力強加其激進意識形態，企圖重塑中東。然而，伊朗的野心遠不止於此，其影響力遍及全球，包括提供無人機和飛彈攻擊烏克蘭，破壞全球和平穩定。

國際社會應果斷地制止伊朗的暴行，加強制裁阿亞圖拉政權（Ayatollah regime）的金融、軍事和恐怖網絡。我們要聯合起來，指向伊朗的伊斯蘭革命衛隊，並列其為恐怖組織。伊斯蘭革命衛隊是伊朗的全球恐怖主義行動的神經中樞。透過制裁和孤立這個實體，國際社會可及早削弱其資助和指揮真主黨等組織的能力。否則，伊朗將逃避責任，繼續擴散其恐怖活動，甚至波及中東以外地區。

此外，聯合國安理會應執行第1701號決議，要求黎巴嫩真主黨部隊撤至利塔尼河（Litani River）以北。該決議的通過，是為了結束真主黨對黎巴嫩南部的操控，並防止其對以色列的攻擊；但真主黨在伊朗的全力支持下，繼續在該地區任意活動。

阻止全面戰爭的唯一途徑

我們必須正視真主黨對黎巴嫩的統治、對黎巴嫩南部的佔領、對以色列平民的恐怖襲擊，以及伊朗持續支持該恐怖組織及其邪惡活動。以色列站在這場戰鬥的最前線，不僅捍衛其公民，也捍衛自由世界的安全和價值。

伊朗和真主黨所構成的威脅，是不可否認的。以色列尋求避免局勢升級的同時，國際社會應積極採取行動，推動安理會執行第1701號決議。這是阻止全面戰爭的唯一途徑，致力維持國際秩序和安穩。

（編者按：文內分題為本報編輯所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[藍天銘]

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