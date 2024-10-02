范鴻達：真主黨遭受重創 納斯魯拉死亡之仇難報

顯而易見，在對加沙哈馬斯持續打擊近一年後，黎巴嫩真主黨已成為以色列更為重視的打擊對象。隨着納斯魯拉死亡，被以國圈定的所有真主黨軍事指揮系統的領導層已被全部殲滅。

黎巴嫩政府不會為納斯魯拉復仇

真主黨是1982年以色列入侵黎巴嫩後成立的反抗組織，擁有自己的武裝力量。1990年黎巴嫩內戰結束後，真主黨以反對以色列為由拒絕解除武裝，堅持保留自己軍隊。此後一直到今天，黎巴嫩事實上存在兩個武裝系統——國家武裝和真主黨武裝。

在納斯魯拉被炸死後，有觀點認為以國與黎巴嫩的衝突會嚴重升級，甚至惡化到大規模戰爭。坦率地講我並不認同這樣的說法——黎巴嫩政治格局本就是遜尼派、什葉派和基督教馬龍派三足鼎立，真主黨代表的什葉派只是其中之一。

因為真主黨的一些行為，黎巴嫩反對真主黨的也大有人在。2000年以國撤出黎巴嫩後，為數眾多的黎巴嫩人把以色列對本國屢有發生的軍事打擊歸咎真主黨，認為外國支持的真主黨給自己國家帶來災難。而且，不同於其他政治派別，真主黨擁有獨立武裝力量，這顯然不利於黎巴嫩的軍隊國家化，存在較大安全風險。此外，真主黨主張的色彩濃厚的伊斯蘭什葉派意識形態，在黎巴嫩也遭到一些非議。

這樣看來，黎巴嫩政府和其他政治派別及一些民眾，對這樣的真主黨及其領導人納斯魯拉有意見和不滿，是不難理解。再加上真主黨在國際社會本就是一個充滿爭議的組織，因此儘管黎巴嫩政府宣布為納斯魯拉舉行為期3天的哀悼，但其動用國家力量為納斯魯拉報仇的可能性不大。

「伊朗猛攻以國」可能性不大

從真主黨形成之日起，它就被認為與德黑蘭關係密切；真主黨也被認為是以伊朗為首的中東抵抗運動的核心力量。在納斯魯拉被以國襲擊身亡後，從伊朗最高領袖哈梅內伊到伊斯蘭革命衛隊指揮官、總統和外長，都表達了對死者的尊重和讚美，同時也對以國發出憤怒之聲。哈梅內伊宣布全國為納斯魯拉哀悼5天；伊朗甚至宣布啟動徵兵登記，準備往黎巴嫩和以國佔領的敘利亞戈蘭高地派遣戰鬥人員。

儘管伊朗有如此反應，但事實上，伊朗因為納斯魯拉之死而對以國採取猛烈軍事行動的可能性不大。第一，被殺害的納斯魯拉是黎巴嫩一個組織的領導人，伊朗師出無名；一旦對以方採取軍事行動，伊朗必將陷入國際孤立。而且，即使德黑蘭想派戰鬥人員到黎巴嫩，非但對方極可能不會接受，且還會招致周邊國家和國際社會廣泛反對。

第二，以國及其支持者具備對伊朗之可能打擊的猛烈反攻能力，德黑蘭對此心知肚明。近些年伊朗科學家和到訪的國際貴客（如哈馬斯前領導人哈尼亞）接連被暗殺於本國內部，這已相當充分表明了伊朗的防禦能力薄弱。

第三，伊朗民意不支持，而且政界也存在嚴重分歧；強行發動對以國的大規模軍事行動會導致國內劇烈動盪，這是其決策者最擔心的威脅。迄今，國家穩定與發展已成為德黑蘭更為看重的事項。

鑑於真主黨本身在國際社會就存在很大的政治爭議，部分國家認為它是恐怖組織。即使是中東一些阿拉伯國家也持此種觀點，「兄弟的」阿拉伯國家捲入衝突助其抗擊以國、為納斯魯拉復仇的可能性也不大。

大選臨近 軟化了美國對以態度

從去年10月到現在，除了今年夏天兩個月在伊朗調研外，其餘時間我都在美國，切身經歷了美國有史以來在巴以衝突中對以國最頻繁和嚴重的批評。面對戰爭之下加沙日益嚴重的人道主義危機，及那裏數以萬計的人員傷亡，美國大學生、學界、媒體和政界等均對以國特別是現任的內塔尼亞胡政府紛紛說不。

從美國政府來看，拜登總統幾次公開批評內塔尼亞胡政府的對加沙政策；幾個月來，拜登政府也一直努力推動以方與哈馬斯達成停火協議，甚至不惜向以國施加壓力。但來自華盛頓的壓力，並無改變內塔尼亞胡既定的對敵對勢力的嚴厲軍事打擊政策。從加沙到黎巴嫩，以國不斷推進自己的軍事打擊計劃。

值得注意的是，儘管本輪「加沙-以色列戰爭」爆發以來，美國內部對巴勒斯坦人的支持達到新高，美國與以色列特殊關係也正遭遇日益明顯的挑戰，但迄今整體而言，美國支持猶太人和以色列的勢力仍是更為強大。

因此隨着本年美國總統大選投票日臨近，華盛頓對以國的批評日漸減弱。對內塔尼亞胡而言，在距離美國大選投票還有一個多月的情况下，是他及其領導的政府快速推進自己作戰方案的最佳時機，畢竟在選情極不明朗的當下，美國兩黨及政要都不會對以方施加強大壓力——美國猶太人集團對大選的影響力是不可忽視。

迄今，在以國持續的狂轟猛炸下，真主黨的軍事力量特別是武器彈藥庫已遭受嚴重摧殘，其軍事指揮系統的領導層亦已被消滅殆盡，而且以方仍還在繼續攻擊真主黨軍事目標，後者勢力遭受嚴重摧殘已成必然。惟從國家長遠建設與發展來看，這也並非是黎巴嫩不可以接受的。

作者是上海外國語大學中東研究所教授

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[范鴻達]