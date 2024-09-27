陳紹雄：大欖隧道收費方案 應採「分時段收費」

政府在今年7月就大欖隧道的接收安排及3個擬議收費情景，提交至立法會交通事務委員會討論。筆者歡迎政府提出減費方案，並計劃實施「易通行」不停車繳費服務，希望政府汲取經驗、做好相關配套，不要再出現「甩轆」事件。

至於政府擬議的3個收費情景，情景一是維持大欖隧道現時的固定收費結構，並大幅下調私家車、的士及其他商用車輛收費至45元，預期可用盡大欖隧道容車量，亦可維持隧道交通暢順。

收費情景二是進一步下調私家車、的士及其他商用車輛的固定收費至35元，但預期會誘發過量的額外車流量，令大欖隧道交通出現擠塞，同時加劇大欖隧道附近主要幹道和元朗區內道路的交通壓力。

情景三是「分時段收費」，基於保持大欖隧道交通暢順的原則，私家車於繁忙時段收費45元、一般時段收費35元 、非繁忙時段收費20元，的士全日劃一收費30元，貨車和巴士等商用車輛全日劃一收費45元。

彈性收費 回應市民期望

由於三隧分流「分時段收費」效果顯著，筆者認為大欖隧道的減費方案應借鑑三隧分流，採用「分時段收費」，以價格作為調控交通的手段，善用大欖隧道剩餘容量，發揮隧道紓緩屯門公路以至吐露港公路繁忙交通的作用，並避免誘發過量額外車流，造成廣泛擠塞，影響使用大欖隧道的出行者。

雖然大欖隧道「分時段收費」調控交通的效果，未必如三隧分流般明顯，因為大欖隧道有免費的屯門公路作為替代路線，對價格敏感而有條件在繁忙時段以外駕車的駕駛人士，會選用屯門公路；只不過，對比起「一刀切」收費模式，相信更具彈性的收費方案，更可以回應市民對「減費」的期望。

就交通管理效果而言，根據政府提供的數據，現時情景三「分時段收費」的行車量／容車量比率，雖然與情景一差不多，但其顯示的比率，可以隨不同收費而有不同效果。例如調節繁忙時段的時間，已有好大影響。現時政府提出的「分時段收費」，當局只有一種收費評估，筆者建議政府考慮提出更多組合的分時段收費模式，建基於不同收費情景的數據基礎，去推算之後的行車量／容車量比率，再衡量及評估不同組合帶來的影響。

普遍而言，社會對於繁忙時段以較高收費水平作為交通調控，以有效分流，爭議普遍不大。但在非繁忙時段，政府應該有更大空間和幅度去減價。當局應該以數據說話，以數據模型闡述不同收費水平的釐定及不同繁忙時段的界定，其收費架構對大欖隧道及屯門公路車流量帶來的影響；並一併檢視附近路網的運力或承受能力，以數據向市民解說不同收費方案。

商用車輛「收平啲」 貫徹效率優先原則

鑑於大欖隧道是往返新界西／北和市區的主要幹道，處於策略性的位置，是跨境客運和物流業的重要通道。現時使用大欖隧道的車流約有32%為貨車，因而隧道暢通對支持本港社會經濟活動有關鍵作用。政府應謹慎釐定大欖隧道收費架構，並一併考慮商用車輛是否應該「收平啲」，以增加其競爭力，支持物流業營運和發展，貫徹效率優先原則，以價格信號來調節繁忙與非繁忙時間的車流。

作者是立法會議員

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[陳紹雄]