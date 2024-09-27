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2024年9月27日星期五
葉蔭聰
筆陣
筆陣：「仇日」的非意圖惡果 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：新世界「地震」 體育園易手有知會政府 ／文：李先知
劉妍、蘇鑰機：香港報紙消息來源的恒與變
江玉歡：香港政府施政方略 應體現危機意識與風險把控能力
陳紹雄：大欖隧道收費方案 應採「分時段收費」
筆陣：「仇日」的非意圖惡果 ／文：葉蔭聰
【明報文章】筆者上月底評論中國全球化智庫副主任高志凱的「10%日裔台灣人」論時，提及6月蘇州發生日本人學校斬人案，一名中國籍男子刺傷日本學童及其家長，以及刺死了一名挺身保護學生的中國籍女校巴乘務員。
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筆陣：「仇日」的非意圖惡果 ／文：葉蔭聰
聞風筆動：新世界「地震」 體育園易手有知會政府 ／文：李先知
劉妍、蘇鑰機：香港報紙消息來源的恒與變
江玉歡：香港政府施政方略 應體現危機意識與風險把控能力
陳紹雄：大欖隧道收費方案 應採「分時段收費」
聞風筆動：新世界「地震」 體育園易手有知會政府 ／文：李先知
劉妍、蘇鑰機：香港報紙消息來源的恒與變
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陳紹雄：大欖隧道收費方案 應採「分時段收費」
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