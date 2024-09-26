方文權：以改革推動香港復興發展

香港正處於「由治及興」、拼經濟、謀發展的關鍵時期。吃透並踐行二十屆三中全會精神，對香港未來發展，具有十分重要的現實意義和深遠的歷史意義。香港如何在二十屆三中全會精神指引下，着眼現實、謀定未來？

訂「復興戰略」 檢視香港定位

一是研究制訂「香港復興戰略」。香港是中華民族大家庭的一員，中華民族偉大復興必然要有「香港篇章」和「香港貢獻」。以華人為主體的香港有過長期輝煌，以「四小龍」、「東方之珠」享譽世界。由於各種內外因素的交織影響，香港前進步伐遇到阻礙，不改則衰，不進則退；變則通，通則興。

我們要以歷史主動和責任擔當，檢視思考香港的發展定位和目標、優勢及資源、產業與競爭，結合國家所需，研究制訂「香港復興戰略」及發展規劃。香港復興，理應成為中華民族偉大復興的重要組成部分。

敢為天下先 爭取「香港機遇」

二是在國家對外開放中發揮更大作用。二十屆三中全會強調鞏固提升香港的國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地。這為香港在新時代、新征程中進一步發揮獨特作用，提供了頂層政策保障和難得的歷史機遇。

我們要勇於、善於踐行習近平主席的系列全球倡議，敢為天下先，獨創新事業，在中央理解和支持下，對接粵港澳大灣區戰略和發展規劃，攜手志同道合的伙伴國家、國際組織、行業組織、主權基金和企業財團、戰略科技領軍人物，探討創建諸如「全球銀行」、「全球航運公司」、「全球創科產業公司」這樣的全球平台，更好地參與並服務「一帶一路」建設，在新一輪全球金融經濟、創科產業融合發展中打出「香港招數」，爭得世界百年變局中的「香港機遇」。

香港發展創科，宜精不宜泛，找準一兩個領域，發力做到極致就夠了。香港在中西相容教育、中西文化交流、中西結合醫療這些領域，是有豐厚沉澱和天然優勢的。

我們要以改革和創新的精神，充分發揮北部都會區、啟德體育園、交椅洲，及以兩大醫學院、3所中醫藥學院為基礎的中西醫體系的潛在價值和綜合作用，有機整合全港其他可用資源，謀劃發展「全球最優教育新城」、「國際演藝和體育中心」、「國際醫療保健中心」，服務大灣區乃至全國全球，助力國家開創對外開放新局面，厚植香港發展創新科技的智慧和人才力量。

擬定香港改革清單 公諸於眾

三是擬定「香港特區改革舉措」。二十屆三中全會明確提出了300多項重要改革舉措，特區政府宜向中央看齊、緊跟中央步伐，梳理影響政府施政管治、經濟社會發展和百姓民生福祉的難點，形成改革舉措清單，責任到位，限時完成，並公諸於眾，提振信心，凝聚社會各界共識和力量，增強香港發展動能，扭轉香港發展態勢，為以中國式現代化推進社會主義現代化強國建設，濃墨重彩寫出「香港篇章」，做出無愧於歷史的「香港貢獻」。

一國兩制下的香港特區，要滿懷信心、上下同心，切實把握運用好二十屆三中全會精神，敢於改革、有序改革、智慧改革、加快改革，推動新定位建設邁上新台階，實現復興發展大業，使「香港更香、特區更特」。

作者是天大研究院董事長、中國粵港澳大灣區智庫聯盟主席

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