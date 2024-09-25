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田方澤

田方澤：自攜裝置和電子學習 真的有利教學？

【明報文章】新學期開始，看到不少學生和家長討論學校要求學生自攜平板電腦作學習用具（「自攜裝置」或「BYOD」(bring your own device)）。當中一個爭議是，學校要求學生用數千元購買平板電腦，卻強迫安裝行動裝置管理程式（mobile device management, MDM）限制用途。學校要監察學生使用個人擁有的昂貴物品，同時亦有私隱疑慮。近幾年教育局透過不同撥款，讓學校改善網絡基建、資助基層學生購買器材等。新教學法紛紛上馬，但政策背後是否值得？似乎沒有很多討論。

是否符合成本效益

先旨聲明：區區並不反對電子學習和自攜裝置，也曾於課堂上嘗試各種教學方法；只是必須問的問題是，要全面推動，是否確實符合成本效益？

推動自攜裝置，原因大概是促進自主學習、課堂互動等；同時學生可在平板電腦使用電子教科書和做筆記，減輕書包重量，更方便管理學習材料。比起過往由學校於有需要時才借出設備，學校可減省很多借出和收回裝置的時間及行政成本；學生更熟習裝置操作，對教學也有益。

諸等理由都是好的，問題是我們的教學法能否配合？例如，有多少課堂是真正使用軟件做合作學習用途？多少課堂仍是舊有的教師主導模式？在追趕公開試、趕課程和操練的節奏中，高中的電子學習不算普及；在初中和小學教學裏，是否確實普及而有效？用網上協作平台、以電腦輸入方式完成堂課和學習，多數是用點列或較簡單的句子表達，會不會影響學生執筆的書寫能力、專注力、長篇論述和邏輯思維？

前面提及的MDM，名義上是有助學校網絡安全、統一更新軟件、發放教材等，但背後也是對學生秩序問題的回應——以實時控制學生手上裝置的情况、禁止自行下載軟件等，處理如上課玩遊戲、偷拍同學、欺凌、流出老師上課情况等。表面上是促進教學，但也是對學生自我管理的不信任。相比起教育和整頓秩序，MDM是最簡單又一石二鳥的做法。科技公司Apple的相關文件建議：「由於（自攜）裝置非校方所有，因此學生或家長可隨時移除MDM裝置設定。」現實上有多少學校會接納並向家長說明？大概可想而知。

現實是在一些學校中，電子學習只是偶一為之，或主要以平板電腦取代紙本記錄筆記，並無大用。資源用了，成果卻不顯著。至於上述提出的各種疑問，似乎暫時未見太多研究，大家卻已紛紛推動措施。

電子學習、電子化，真的是世界潮流和促進教學的唯一法門嗎？香港是一個富裕社會，政府有能力提供津貼，數千元對不少家庭也不算很大負擔。然而在不少發達國家，尤其英國、加拿大和歐洲等地區，正討論在學校全面禁用電話，以免學生分心或造成其他秩序問題；我們卻反其道而行，有沒有一個很強的基礎？

教育潮流下的專業自主

有意見反對學校過度推崇電子學習。在教學現場，平板電腦可以透過即時投票、合作回答問題等方法，讓老師更容易看到學生意見、檢視學習進度，對教學確有助益。惟老師各有專長、科目特質有所不同，要求這些老師用一式一樣的器材教學，未必就能夠令教學效能最大化；或者用其他方式，也可有效蒐集學生意見和達至學習成效。如果錢用了、培訓做了，卻反而引伸其他問題，又令教師沒有空間以自己最擅長的方法教學，是否本末倒置？

過去20年，教育界大概陷入一個困局：教育潮流日日新，政府也樂於透過各種方法鼓勵老師採取新的教學方法；但浪奔浪流，大家不停更新和適應，是否真的有利教學？可以選擇做，可否選擇不做？教學內容已受公開試和各種課程文件所限，對於教學法，前線教師有多少專業自主空間？又是另一個大課題。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]

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