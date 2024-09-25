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聞正聲：北角開槍事件引關注 偏頗批評令公眾失焦

【明報文章】一名思覺失調患者早前疑因病發在家中襲擊家人，警員接報到場處理，患者涉嫌揮舞手上菜刀、利剪，並一度衝向在場警員，最終被擊斃。死者家屬事後質疑涉事警員使用過度武力。警方則重申，根據現有資料顯示，警員行動合乎指引，強調當時雙方距離僅1.5米，情况危險。

這宗備受社會關注的警員開槍事件，警務處長已表明會建議召開死因庭，讓法庭獨立公正確定死因和肇事情况。既然如此，現階段爭論誰是誰非，明顯過早。偏偏網上網下充斥着一些偏頗的所謂「分析」，企圖將矛頭指向警方的執法。有關做法不單令社會上的討論嚴重失焦，亦無助社會「從事件中學習」，減低不幸事件再次發生的機會。

救人如救火 胡亂評論對所有人不公道

有市民被警員擊斃，絕對是值得大家關注的大事。但筆者留意到有政客和評論表示，案件涉及精神上無行為能力人士（mentally incapacitated person, MIP），警方須向公眾交代事發前後經過，包括警員到達現場前，有否翻查病人在警署的犯案紀錄，並盡最大能力理解病人的情况，亦質疑警方就處理MIP的訓練是否足夠云云。

上述說法，看似公允，但實則是明顯完全未有考慮現已曝光案情。據死者兄長近日接受訪問所言，案發時死者夫婦及母親3人在屋內，死者襲擊在客廳的母親，弟婦從房中衝出嘗試制止，同遭毆打；3名衝鋒隊警員接報到場，先將母親救出，其後便手持長棍及盾牌站於屋外鐵閘走廊。據稱鐵閘一直打開，其後就發生死者手持菜刀和利剪，嘗試衝前襲擊警員的不幸事件。

根據各大小媒體報道的案情，當時情况之危急，可想而知。事件中兩人先後受襲，警員到場，母親奪門而出，死者當時手持足以致命的武器，雙方距離僅1.5米，是名副其實的「一步就到」。在如此情况下，警員應先救人，並阻止施襲者進一步行動？還是先翻查死者紀錄，「並盡最大能力理解病人有否服藥」呢？

留待死因庭研訊 方是對家屬最好交代

筆者認為，任何指引都有檢討空間，但今次事件中的死者是施襲者，不單襲擊家人，更企圖襲擊到場警員。不管他是否MIP，警員首先要做的都必須是盡力制止施襲者！難道在這種間不容髮的情况下，警員還要先了解病情？不可能吧！

筆者如同其他發表評論的人一樣，不在案發現場，因此難以評論警員開槍有沒有錯，但今次事件絕對是天大的不幸。而如家屬們所指，最重要是將事件查個水落石出。這種想法和意願，想必大家都會認同。正如據報道裏死者的哥哥所言，他滿意警務處長蕭澤頤建議死因庭盡快召開研訊的回應，因為家屬們追求的，正正是一個公平的調查。

筆者認為社會各界應留待死因裁判庭按程序研訊，評論事件時就更應該持平，這才是對家屬的最好交代。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[聞正聲]

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