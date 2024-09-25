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2024年9月25日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：建國75周年 中國式現代化之路怎樣走 ／文：陳景祥
聞風筆動：倡改革陪審團制度 湯家驊料政府暫不考慮 ／文：李先知
劉銳紹：橫眉冷對千夫指 冰凍三尺百日寒——從深圳日籍學童遇襲致死談起
聞正聲：北角開槍事件引關注 偏頗批評令公眾失焦
姚志勝：夏寶龍會見李家超談話要點解讀
田方澤：自攜裝置和電子學習 真的有利教學？
馮沛賢：檢討「高才通」 精準輸入人才
筆陣：建國75周年 中國式現代化之路怎樣走 ／文：陳景祥
【明報文章】今年是國慶75周年，還有25年，就是中國第二個「百年目標」實現之時，到時候中國會是什麼樣？
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筆陣：建國75周年 中國式現代化之路怎樣走 ／文：陳景祥
聞風筆動：倡改革陪審團制度 湯家驊料政府暫不考慮 ／文：李先知
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