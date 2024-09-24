Emil Avdaliani：伊朗力圖擴大對周邊地區影響力

伊朗謀求加強連繫伊拉克

伊朗有意在伊拉克南部城市巴士拉（Basra）與伊朗城鎮薩拉姆什（Shalamcheh）之間興建鐵路。此計劃對德黑蘭具重要意義，因為它可以令伊朗增加兩國之間，特別是該兩個區域之間的貿易和人員往來。伊拉克的巴士拉及周邊地區主要居住着什葉派人口，而伊朗注視着在該區域的影響力。

更廣泛地說，伊朗還希望透過巴士拉-薩拉姆什鐵路，與逐步實現的「發展之路」（The Development Road）更好地聯繫起來。後者是一個雄心勃勃的計劃，旨在通過伊拉克全境而將土耳其連接到波斯灣（見圖）。

被視為「印度-中東-歐洲經濟走廊（IMEC）」（從印度經阿聯酋、沙特阿拉伯、以色列到達歐洲）競爭對手的「發展之路」，現時得到安卡拉和巴格達的積極支持。的確，與之前幾十年相比，目前當地的地緣政治環境有利於實施該計劃——伊拉克現在更為穩定，西方軍隊可能會在未來幾年內離開該國，而土耳其正游說盡快實現這個項目。

由於伊朗被排除在上述兩個倡議（IMEC及「發展之路」）之外，加上不大可能阻止IMEC的實現，而「發展之路」在地理上更為接近，德黑蘭擁有更多工具來影響或參與該計劃。例如，伊朗透過軍事化的什葉派組織網絡，對伊拉克施加相當大的影響；這些組織構成了遍及中東多國、被稱為「抵抗軸心」（Axis of Resistance）的更廣泛網絡之一部分。因此在一定程度上，「發展之路」的安全可能取決於伊朗的仁慈（benevolence）。

伊拉克在伊朗戰略願景佔重要位置

伊朗總統也到訪伊拉克的庫爾德斯坦（Kurdistan）地區。外國領袖通常傾向以艾比爾（Erbil；庫爾德斯坦的首府）作為他們在該區行程的焦點，但這次佩澤希齊揚同時訪問了艾比爾和蘇萊曼尼亞（Sulaymaniyah），印證了主導伊拉克庫爾德斯坦的兩大庫爾德政黨——庫爾德民主黨和庫爾德愛國聯盟——是多麼的平等和強大。

由於伊朗一直擔心其與伊拉克庫爾德斯坦接壤的邊境不安全，因此引起了安全問題。佩澤希齊揚此次訪問，根本上是要落實執行2023年巴格達與德黑蘭簽訂的安全協議，即解散毗鄰伊朗邊境的部分庫爾德組織。

佩澤希齊揚出訪伊拉克，是他擔任伊朗總統的首次外訪，顯示了伊拉克在該國的地區戰略願景（strategic vision）裏的重要。伊拉克也被視為伊朗「前沿防禦」戰略（forward-defense strategy）中的緩衝區和關鍵要素。在與以色列的較勁急速升級、美國於中東位置的不確定性當中，伊朗決意要擴大其對伊拉克的影響力——這是伊朗新總統及其團隊的外交政策願景的明顯標誌。

在訪問伊拉克之前，德黑蘭還對俄羅斯在南高加索問題上的立場感到不舒服——阿塞拜疆欲修建一條穿過亞美尼亞最南端的蘇尼克州（Syunik）的走廊；而伊朗憂慮一條「突厥走廊」（Turkic corridor；由土耳其到阿塞拜疆和裏海）會對伊朗北部省份造成問題，因當地主要居住着講突厥語的人口。更重要的是，伊朗擔心一條穿越亞美尼亞的走廊會限制其與該國的連繫，而伊朗目標是藉此延伸到格魯吉亞及其黑海港口。

故此，當俄羅斯在9月初再次提出有關該走廊的事宜，伊朗政界人物和政治評論員都明顯氣憤。這導致德黑蘭召見俄羅斯駐伊朗大使，並與試圖緩和緊張局勢的俄方有不愉快的交流。此次事件再一次突顯，縱使伊朗與俄羅斯密切合作，但無論是在中東還是南高加索，兩國往往存在利益衝突。

伊朗外交將有變化

在新總統主政下，伊朗的外交政策不大可能發生重大轉變，但已經有不同的戰術活動，顯示即將會有一些變化。德黑蘭將謀求其核心戰略利益，就如在伊拉克和亞美尼亞的事例所反映，惟也將更開放地與「集體西方」（collective West）就它的核計劃達成諒解。這一政策的成功遠未得到保證，但那顯示了伊朗欲對世界每一個主要國家建立更為等距的外交政策（equidistant foreign policy）。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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[Emil Avdaliani]