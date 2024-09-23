明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
潘宇軒、趙永佳

潘宇軒、趙永佳：克服「共創」挑戰 提升教育項目價值

【明報文章】「共創」（co-creation）一詞近年走進大眾視野。無論在企業或社會服務界別，「共創」強調用家（user）參與設計、生產甚至評鑑產品和服務，其產生的「價值」非單由傳統的產品／服務提供者（provider）所創造。「共創」反映用家的觀點，以及他們的在地需要，亦往往意味着由下而上、參與式（participatory）的創造。

學校內外的教育創新者，對「共創」教育項目帶來的機會也興趣濃烈。2020年，陳廷驊基金會開展生涯探索教育計劃「FEiA 1.0」（Future Education in Action 1.0），邀請「教育燃新」為策略伙伴機構，推動兩間學校開展校本創新、以價值為本的生涯探索教育。

由上而下政策 未必符合每間學校需要

在FEiA 1.0中，基金會不單是資金來源及質素監察者，而策略伙伴也不單是訓練者和促導者，更重要的是兩間參與學校的教師也不單是被動的項目用家——他們透過一起參與及計劃工作坊、本地及外地交流，以至頻繁的到校討論，以「共創」理念一起塑造校本的生涯探索教育項目的雛形（prototype），並測試以了解其適切性。

學校執行的教育計劃，往往源於由上而下的政策，「用家觀點」的影響力較小，以致由內容到形式均不時被批評「一刀切」，未必符合每所學校的獨特需要。而FEiA 1.0的經驗，正好反映「共創」實踐的確能夠為生涯探索教育帶來獨特成果。

以兩所參與學校均採用的「造夢獎學金」項目為例，其雛形的「設計及生產」正值學校活動受疫情衝擊而幾近停頓之時。在籌辦方強調「慈悲」價值，加上在項目初期便已鼓勵兩所學校的教師推行「同理（empathize）學生」的練習，當他們發現項目資源或因面對面活動停擺而變得充裕，而這些資源正好能夠額外支持學生為個別興趣多走一步時，各方就於短時間內「共創」了讓學生自願申請、自行決定如何應用獎學金，去增強自己的知識、技能、經驗的「造夢獎學金」，自主探索生涯發展的可能，大受師生歡迎。

藉「共創」增強學校教育韌性

事實上，原來學生的「夢」亦林林總總：不少學生化身「創客」學做藍染、皮革、蠟燭或改裝單輪滾軸溜冰鞋；一些學生成為表演「練習生」，初嘗樂器、組織舞團及樂隊；也有學生走入社區，在新界村落做公共空間的實驗，或組織境外學習團。「造夢獎學金」在疫情下創造了貼合真正需要的個別化生涯探索教育雛型，充分反映共創實踐如何增強學校教育的韌性。兩校現仍繼續按校情改善該項目，延續至今。

由於「造夢獎學金」由各方共創，因此亦共同塑造了其「使用價值」。兩校教師均表示，「造夢獎學金」比其他類似的項目更稱心，且在其任教學校中具實效：「我覺得造夢獎學金個idea係好勁。我係今年中四班主任，我見到班學生聽到之後個樣係唔同咗，有spark嘅、隻眼係有光嘅。」

報名學生的學習動機強烈，負責老師在面試結束後，對學生的熱誠和投入表示感動，認為學生跟平時判若兩人，解釋說學生在有動機去完成的事上，表現大大不同。

從教育角度看，更可幸的是不止一名教師留意到，即使未有從中得到別人眼中「顯著成果」的學生，也因「造夢獎學金」與教師交集而得到學習成長的機會：「（有學生未能完成）唔成功呢，我哋都好似可以借個機會同佢傾到，佢自己嘅學習又好呀，個人狀態都好，一啲需要……我會覺得（造夢獎學金）係好重要嘅一個funding。」

「造夢獎學金」推出時，正是長時間停課甚至禁足之下，全港教師對學生的精神健康憂心忡忡之際。我們見證到「共創者」如何因應當時師生身處的社會脈絡，考慮學校教育仍有可為之處，從人的需要出發，實踐慈悲為本的價值觀。難怪有參與教師會提出「有時要先照顧學生心情，再跟他們談生涯探索」。總的來說，兩校師生對這個臨時共創且「從天而降」的「造夢獎學金」，均給予正面評價。

建立信任 克服挑戰

假如「共創」可以那麼吸引，為什麼教育界的共創項目仍屬少數？「共創」項目面對哪些挑戰令教育工作者卻步？答案之一，也許是共創蘊含「不確定」。首先，共創中持份者的關係往往是不確定的，例如當「用家」不止是「用家」，也同時是「生產者」時，我們應如何理順決策機制？在共創項目中，各行動者的角色往往更流動，甚至互為重疊。除了各方有願意理解別人的意願之外，行動者之間「應該」如何定立具體的工作關係及角色、建立合作默契？

再進一步，創新項目是否能達到「成果」，也隱含不確定性，特別是在教育界狹窄的「績效」定義下，亦可能對共創的行動者帶來焦慮（Bason & Austin 2019）。果真如此，在共創項目中，應如何與各方協商「讓項目持續有進展」的角色責任，並且澄清對「成果」的定義，以減輕「沒有成果」的焦慮？

對教育界特別受用的，正如Bedenik等學者（2024年）指出，當共創團隊能夠建立充分信任時，包括對整個系統角色安排的「非個人」宏觀層面（macro-level）信任，由領袖或促導者推動良好的互動實踐的中觀層面（mezzo-level）信任，以至團體個人之間的微觀層面（micro-level）信任，方能支持各人在眾多「不確定」中冒險共創，帶來創新。

假如我們視共創是一種需要學習的方法，FEiA的經驗有助我們了解教育共創計劃的複雜性，使我們能夠從這些挑戰及其反思中，以建立教育生態中的信任為基礎，學習如何讓未來的教育共創項目更為可行、更具影響力。

有見及此，FEiA 1.0把兩所學校曾經透過「共創」而測試的雛形，整理為一個「生涯探索教育工具箱」（見《Future Education in Action學習報告》），除了上面提及的「造夢獎學金」，亦包括舊生導師項目、多元學習節、學生作品集平台等，均是可供其他學校按校情選擇嘗試的創新實踐。

創新教育的可行路徑

無論如何，FEiA 1.0的經驗告訴我們：實踐「共創」能為本港教育帶來優勢，而相關的挑戰也是可及早預計從而克服的。因此我們很樂意見到FEiA活用累積到的經驗，在2024年最後一季推出2.0版本。

當社會大眾仍對教育系統中僵化的部分不滿時，實踐「共創」的確是創新教育的可行路徑——把眾多孜孜不倦的學校教師、家長、社區人士，以至學生自己的努力，導向有意義的方向。

參考資料：

．Bason, C., & Austin, R. D. (2019). The Right Way to Lead Design Thinking. Harvard Business Review, 97(2), 82-91

．Bedenik, T., Kearney, C., & Ní Shé, É. (2024). Trust in embedding co-design for innovation and change: considering the role of senior leaders and managers. Journal of Health Organization and Management, 38(9), 36-44

作者潘宇軒是教大教育政策與領導學系講師，趙永佳是教大社會學講座教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[潘宇軒、趙永佳]

上 / 下一篇新聞