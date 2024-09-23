明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
何濼生

何濼生：良心媒體須肩負推進社會文明的使命

【明報文章】媒體力量強大，因為媒體塑造文化、影響人心，擁有強大的政治力量。美國的霸權，除因其地理位置得天獨厚，東有大西洋，西有太平洋，其他國家不易侵犯，又遠離難民的「發源地」，軍事力量強大、經濟實力雄厚之外，還壟斷了世界上的主流媒體。近年西方媒體不斷抹黑中國，西方社會對中國的好感便不斷下滑，印證了媒體的力量。美國政客深知抖音影響力巨大，不斷打壓，也不斷迫使其母公司賣出控制權。

然而，利用媒體去達到政治目的，雖然短期效果明顯，卻有嚴重的副作用。國民歧見一旦形成，就會制約政客改變政策的可能。政客最後被自己塑造的民意綁架了，縱使想改變，也非常困難；於極端情况下，甚至被迫錯上加錯，斷送國家利益之餘，還可能捲入害己害人的戰爭。

壟斷控制媒體 等同自廢武功

《禮記》大學篇稱「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」。朱熹認為這裏的「親民」應作「新民」解。他說：「新者，革其舊之謂也。言既自明其明德，又當推以及人，使之亦有以去其舊染之污也。」儘管王陽明指「親民」本亦含教養和新民的意思，筆者仍認為「新民」可以更清晰地強調國民要自強不息、愈來愈文明、愈來愈懂得明德格物，以止於至善。

要知道「修身齊家治國平天下」不單是知識分子的事，也是全民的責任。所謂「國家興亡，匹夫有責」，因此全民都要不停「自新」、不停進步，以文明的文化取代迂腐的文化。

要「新民」，媒體的作用不能忽視。但由國家壟斷媒體、控制媒體，卻等同自廢武功。一旦國家長期行使審查媒體的權力，其媒體便會被視為「官方喉舌」，徒惹來「威權」罵名，趕走讀者。

因此，我國宜合理地並有說服力地規範媒體，對違反早已實行並合情合理之規範的媒體予以懲處；對合乎規範但或疑為不對的評論，容許發表之餘，另發文提出其謬誤之處，並歡迎各方加入討論。於是，大家紛紛加入擺事實講道理、示範開明探討的風氣，提高評論素質，擺脫威權印象，推進政策和制度變革，跟「異見者」並肩自強自新，向「至善」邁進。

不應假設「不對的評論」就是不對

這樣的示範，會徹底擊破西方媒體抹黑中國的謊言。相反，如果採用審查、打壓的方法去杜絕「不對的評論」，只會製造更多彈藥給人家攻擊我們行使威權。此外，我們根本不應該假設被疑為不對的評論就是不對；領導認為是不對，甚至集體認為是不對的，也可能是對的。我們好應該謙虛、科學地檢驗每一個結論，不斷求證，示範科學的善治。

不稱職、不文明的媒體，不但不能夠推進人類文明，還會製造紛亂、蠱惑人心，把人類推入糾紛、衝突甚至滅亡。媒體影響極大，社會責任也巨大。記得多年前本人與黎智英先生同台參加香港電台在維園舉行的《城市論壇》，我跟黎先生私下說：記者報道事實，不應滲入自己或報章的立場；涉及立場的，應限於社論或評論版。這原則我一直信以為真。但黎先生居然問我：現在有哪份報紙這樣做？

報道歸報道 評論歸評論

把政治立場滲入報道，雖然能夠提高報章影響力，也能讓持相同政治立場的讀者獲得認同感；煽情的評論和有立場的報道，雖更能夠引發閱讀興趣、提高銷路，惟如果要文明論政和推動社會進步，就應該堅守「新聞報道歸新聞報道，時事評論歸時事評論」的原則，並盡量減少情緒化的遣詞用字，及避免對任何人作人身攻擊。編輯亦應提醒寫評論的人小心核實資料，及避免煽情和煽動仇恨，並拒絕刊登懷疑煽情和煽動仇恨的言論。

其實，如果大家都是想香港好、國家好、世界好，不同意見、不同想法都可以透過分析和交流去化解，反正大家都想找到最好的方案，找到最合人情、國情和最能夠促進社會進步的政策及制度。我們根本不應該拼力爭取自以為是的想像，這才是文明議政。能夠促進這風氣的媒體，就是真正有擔當、真正肩負社會責任。如此移風易俗就是「新民」。

可見，有社會責任、文明的媒體，都應該歡迎不同角度、不同觀點的評論。記得曾有美國報章（忘了是哪份）對重要議題經常在同一頁一併登出兩篇持相反意見的評論，這應是編輯刻意安排。

現在世界紛亂，而美國的主要媒體都一面倒擺出反華和抹黑中國的態勢，目的就是要遏止中國進步、維持美國霸權。觀乎內地與香港股市長期低迷，美國在唱衰中國和推出惡法制裁中國、推動金融脫鈎（financial decoupling）方面，看來相當成功。然而，中美關係惡劣對美國其實也沒有好處。今天其聯邦政府負債已逾35萬億美元，美元地位亦因「金磚國家」去美元化而面臨挑戰，肇因就是美國花巨資力挺自身的霸權和濫用其霸權。今天美國政客想走回頭路跟中國改善關係，卻已因民意受媒體「感召」變得極度反華而十分困難。這更突顯利用媒體達到狹隘之政治目的，無異作繭自縛。

作者是嶺南大學經濟系及潘蘇通滬港經濟政策研究所兼任研究教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[何濼生]

上 / 下一篇新聞