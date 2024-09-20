彭鴻昌、連瑋翹：百億藥費 能否令香港藥到病除

種種有關公立醫院藥物供應及過量處方藥物的問題，均反映現時醫療服務和體系運作問題，必須細心探討方能對症下藥。

公院過量開藥 致「三輸」局面

現時公立醫院醫護人力短缺、專科門診病人數目繁多，一般穩定新症輪候時間長達一年多；醫生為每名病人診症的時間，亦只有短短幾分鐘。覆診時，如病人服用上次處方藥物後情况穩定，醫生為節省時間便可能繼續處方同樣藥物，很難做到全面評估病人的用藥需要。另外，覆診之間的間距亦拉長，有礙監察和控制病情。

醫生為確保病人求診或覆診前有足夠藥物，處方藥物數量唯有增加，當中包括控制病情的必要藥物及紓緩病徵不適的「有需要時用」藥物，以致公院病人取藥時，常見以大型環保袋將大量藥物帶回家，情况並不理想。

病人領取的藥物數量之多，不單難以管理，覆診間的長間距期間，若病人對藥物出現不良反應，在缺乏「服藥反饋」機制下，公立醫院亦無從評估及介入。由此造成的藥物安全風險，隨之而增加。

此狀况實為「三輸」：

（1）病人輸。每次獲發一年多的藥物，病人尤其是年長者，無法管理及不懂妥善保存，影響治療效果。

（2）醫生輸。醫生被迫處方長時間藥量，倘病人覆診後病情改變或服藥後出現不良反應，醫生無法適時調校藥物，社區內亦無服藥反饋機制；多數病人服藥後遇有問題，只能無奈地到急症室求醫、收入病房，再由醫生調整藥物，徒添醫生工作量。

（3）社會輸。病人因轉換不合適的藥物而丟棄餘下大量藥物，或獲處方大量「有需要時用」藥物，均造成藥餘問題，浪費公帑之外，缺乏服藥反饋機制也減低病人的服藥依從性（medication adherence），令治療成效欠佳，長遠增加醫療開支。

要扭轉三輸局面，政府及醫管局必須從多方面着手處理，包括增加醫護人手、發展基層醫療、運用科技配合治療等，也可從藥物處方及配藥制度入手。

發展社區藥房 方可對症下藥

今年3月，醫管局主席表示將進一步檢討配藥及整個藥物收費制度，期望令公帑更加用得其所，減少不必要浪費。其實現時門診病人獲發「有需要時用」藥物，已由以前的數量減少四分之一甚至一半，藥物用完再覆配。

這種做法當然可減少浪費此類藥物，但對於真正有需要的病人而言，又會造成反效果——有肢體殘障需輪椅代步的人反映，他們要長期服用止痛藥物，惟現時只獲發一個月藥量，服用完後需長途跋涉往醫院，甚為不便。

要對「過量處方藥物問題」對症下藥，長遠而言應發展社區藥房，一方面可方便病人在社區覆配所需藥物，另一方面可以發展基層醫療健康網絡，當病人與社區藥房建立信任關係之後，病人遇到藥物問題就有便捷求助之門。更重要的是，社區藥劑師可發揮專業知識，協助病人處理及跟進藥物問題，與病人的專科醫生溝通，反映病人服藥情况及藥物需要；倘能夠協助病人做藥物重整（drug reconciliation）則更好。如此便能夠在社區中建立服藥反饋機制，提升病人的服藥依從性。

為方便做藥物重整，醫管局也應建構病人藥物電子清單，清楚列明病人由各專科所獲處方的藥物，方便社區藥劑師檢視病人用藥及重整藥物。社區藥房才是對過量處方藥物問題「藥到病除」的良方妙藥。行政長官日前也特意到訪社區藥房了解運作，筆者希望本年度施政報告能為社區藥房的發展，提供所需的政策支援及足夠資源，以達至上述功能。

醫管局應檢視安全網制度

2022/23年度，公立醫院藥物開支逾124億元，佔醫管局總開支一成多。百億藥物開支看似很多，但公立醫院提供的藥物由上述「有需要時用」及治療偶發疾病的一般藥物，到專科門診較便宜的通用藥物及較昂貴的專用藥物，以至病人住院期間的各種治療藥物，都包括在這百多億元開支內，甚至也包括30多億元的藥物儲備。這筆開支還未計算透過撒瑪利亞基金、關愛基金等安全網向病人提供的昂貴但具療效的藥物資助。

總括而言，公立醫院藥物開支雖過百億元，但仍未到胡亂花費的地步；特別是需要昂貴但具療效藥物的病人，及等候列入安全網藥物的病人，均需負擔部分或全部自費。可見，藥物開支仍未足以令有需要用藥的病人在無經濟憂慮下「藥到病除」。

醫管局主席稱希望透過藥物檢討，令病人可適當地用藥，減少浪費，將金錢用於擴大藥物名冊，讓重病病人可以得到更適當照顧，不用自己付錢購買昂貴藥物，增加資源給有需要的病人。

惟問題是：是否有必要將減少浪費的藥物開支，與治療危疾重病的藥物資助拉上關係？一旦增設社區藥房，未必能夠減少藥費開支，反而提供更全面的社區藥劑師服務令病人得益後，成本將有所增加。到時是否不會再擴大藥物名冊，減輕病人服用昂貴藥物的負擔？減少藥物浪費，不應是加大藥物名冊的前提。

持續改善對危疾重病患者的照顧、減輕其負擔，乃應有之義。因此，除增設社區藥房照顧一般病人外，醫管局應檢視現時安全網制度，使危疾重病患者——尤其是癌症患者——毋須擔心。

政府需探索藥物資助方法

醫務衛生局長曾提出要為危疾重病患者的治療費用封頂。對癌症患者而言，現有安全網固然可減輕患者的經濟壓力。不過，新研發藥物由註冊到被納入安全網，現時約需23個月；即使衛生署和醫管局已承諾改善機制，可將時間縮短至14個月，但病人需要在此一年多時間內完全自費買藥，藥費以十數萬元計，對一般市民來說也難以負擔。

危疾重病患者要「藥到病除」，還需有關當局在現有安全網以外，積極探索藥物資助方法，例如與藥廠商討設立更多藥費封頂計劃、按藥物表現支付藥費（pay by performance），並撥款成立創新治療藥物基金，資助病人使用治療危疾重病的新研發藥物，從而促進醫療創新之餘，也給予患者「藥到病除」的求生希望。還望行政長官於本年度施政報告內，對此有所回應。

作者彭鴻昌、連瑋翹是香港社區組織協會幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[彭鴻昌、連瑋翹]