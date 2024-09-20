明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
彭鴻昌、連瑋翹

彭鴻昌、連瑋翹：百億藥費 能否令香港藥到病除

【明報文章】早前有網上電商平台出售公立醫院病人的藥物，引起公眾關注是否有病人出售廉價藥物圖利、藥物供應商有否違法賣藥，更有意見認為電商平台監管不力等問題。再之前，有住院病人在出院時獲處方400多日的精神科藥物，同樣引起熱議，質疑醫院為何處方長達一年多的受管制藥物，認為從醫生處方藥物到藥劑師配藥把關，都未如理想。

種種有關公立醫院藥物供應及過量處方藥物的問題，均反映現時醫療服務和體系運作問題，必須細心探討方能對症下藥。

公院過量開藥 致「三輸」局面

現時公立醫院醫護人力短缺、專科門診病人數目繁多，一般穩定新症輪候時間長達一年多；醫生為每名病人診症的時間，亦只有短短幾分鐘。覆診時，如病人服用上次處方藥物後情况穩定，醫生為節省時間便可能繼續處方同樣藥物，很難做到全面評估病人的用藥需要。另外，覆診之間的間距亦拉長，有礙監察和控制病情。

醫生為確保病人求診或覆診前有足夠藥物，處方藥物數量唯有增加，當中包括控制病情的必要藥物及紓緩病徵不適的「有需要時用」藥物，以致公院病人取藥時，常見以大型環保袋將大量藥物帶回家，情况並不理想。

病人領取的藥物數量之多，不單難以管理，覆診間的長間距期間，若病人對藥物出現不良反應，在缺乏「服藥反饋」機制下，公立醫院亦無從評估及介入。由此造成的藥物安全風險，隨之而增加。

此狀况實為「三輸」：

（1）病人輸。每次獲發一年多的藥物，病人尤其是年長者，無法管理及不懂妥善保存，影響治療效果。

（2）醫生輸。醫生被迫處方長時間藥量，倘病人覆診後病情改變或服藥後出現不良反應，醫生無法適時調校藥物，社區內亦無服藥反饋機制；多數病人服藥後遇有問題，只能無奈地到急症室求醫、收入病房，再由醫生調整藥物，徒添醫生工作量。

（3）社會輸。病人因轉換不合適的藥物而丟棄餘下大量藥物，或獲處方大量「有需要時用」藥物，均造成藥餘問題，浪費公帑之外，缺乏服藥反饋機制也減低病人的服藥依從性（medication adherence），令治療成效欠佳，長遠增加醫療開支。

要扭轉三輸局面，政府及醫管局必須從多方面着手處理，包括增加醫護人手、發展基層醫療、運用科技配合治療等，也可從藥物處方及配藥制度入手。

發展社區藥房 方可對症下藥

今年3月，醫管局主席表示將進一步檢討配藥及整個藥物收費制度，期望令公帑更加用得其所，減少不必要浪費。其實現時門診病人獲發「有需要時用」藥物，已由以前的數量減少四分之一甚至一半，藥物用完再覆配。

這種做法當然可減少浪費此類藥物，但對於真正有需要的病人而言，又會造成反效果——有肢體殘障需輪椅代步的人反映，他們要長期服用止痛藥物，惟現時只獲發一個月藥量，服用完後需長途跋涉往醫院，甚為不便。

要對「過量處方藥物問題」對症下藥，長遠而言應發展社區藥房，一方面可方便病人在社區覆配所需藥物，另一方面可以發展基層醫療健康網絡，當病人與社區藥房建立信任關係之後，病人遇到藥物問題就有便捷求助之門。更重要的是，社區藥劑師可發揮專業知識，協助病人處理及跟進藥物問題，與病人的專科醫生溝通，反映病人服藥情况及藥物需要；倘能夠協助病人做藥物重整（drug reconciliation）則更好。如此便能夠在社區中建立服藥反饋機制，提升病人的服藥依從性。

為方便做藥物重整，醫管局也應建構病人藥物電子清單，清楚列明病人由各專科所獲處方的藥物，方便社區藥劑師檢視病人用藥及重整藥物。社區藥房才是對過量處方藥物問題「藥到病除」的良方妙藥。行政長官日前也特意到訪社區藥房了解運作，筆者希望本年度施政報告能為社區藥房的發展，提供所需的政策支援及足夠資源，以達至上述功能。

醫管局應檢視安全網制度

2022/23年度，公立醫院藥物開支逾124億元，佔醫管局總開支一成多。百億藥物開支看似很多，但公立醫院提供的藥物由上述「有需要時用」及治療偶發疾病的一般藥物，到專科門診較便宜的通用藥物及較昂貴的專用藥物，以至病人住院期間的各種治療藥物，都包括在這百多億元開支內，甚至也包括30多億元的藥物儲備。這筆開支還未計算透過撒瑪利亞基金、關愛基金等安全網向病人提供的昂貴但具療效的藥物資助。

總括而言，公立醫院藥物開支雖過百億元，但仍未到胡亂花費的地步；特別是需要昂貴但具療效藥物的病人，及等候列入安全網藥物的病人，均需負擔部分或全部自費。可見，藥物開支仍未足以令有需要用藥的病人在無經濟憂慮下「藥到病除」。

醫管局主席稱希望透過藥物檢討，令病人可適當地用藥，減少浪費，將金錢用於擴大藥物名冊，讓重病病人可以得到更適當照顧，不用自己付錢購買昂貴藥物，增加資源給有需要的病人。

惟問題是：是否有必要將減少浪費的藥物開支，與治療危疾重病的藥物資助拉上關係？一旦增設社區藥房，未必能夠減少藥費開支，反而提供更全面的社區藥劑師服務令病人得益後，成本將有所增加。到時是否不會再擴大藥物名冊，減輕病人服用昂貴藥物的負擔？減少藥物浪費，不應是加大藥物名冊的前提。

持續改善對危疾重病患者的照顧、減輕其負擔，乃應有之義。因此，除增設社區藥房照顧一般病人外，醫管局應檢視現時安全網制度，使危疾重病患者——尤其是癌症患者——毋須擔心。

政府需探索藥物資助方法

醫務衛生局長曾提出要為危疾重病患者的治療費用封頂。對癌症患者而言，現有安全網固然可減輕患者的經濟壓力。不過，新研發藥物由註冊到被納入安全網，現時約需23個月；即使衛生署和醫管局已承諾改善機制，可將時間縮短至14個月，但病人需要在此一年多時間內完全自費買藥，藥費以十數萬元計，對一般市民來說也難以負擔。

危疾重病患者要「藥到病除」，還需有關當局在現有安全網以外，積極探索藥物資助方法，例如與藥廠商討設立更多藥費封頂計劃、按藥物表現支付藥費（pay by performance），並撥款成立創新治療藥物基金，資助病人使用治療危疾重病的新研發藥物，從而促進醫療創新之餘，也給予患者「藥到病除」的求生希望。還望行政長官於本年度施政報告內，對此有所回應。

作者彭鴻昌、連瑋翹是香港社區組織協會幹事

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[彭鴻昌、連瑋翹]

上 / 下一篇新聞