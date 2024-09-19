陳帆川：AI講道理勝過人類 因為缺乏感情

學術期刊《科學》上周的封面故事，報道了幾名學者如何利用AI令人們減少相信陰謀論。他們邀請了2000多名相信陰謀論的美國人，跟大型語言模型GPT對話，再量度他們對陰謀論的信任度。結果發現，相關指標平均下降了20%，而且效力持續至少兩個月。

參加者所相信的陰謀論，包括牽涉甘迺迪遇刺、外星人和光明會的經典陰謀論，以及跟新冠疫情與2020年美國大選相關的陰謀論。部分人對陰謀論深信不疑的程度，甚至影響他們的身分認同。

過程中，參加者首先跟AI機械人講述自己所相信的陰謀論；由AI機械人略作總結後，AI機械人再附上理據，解釋為何該陰謀論不可信。文字對答的過程，驟眼看跟真人對話無異。

解釋事實比謙恭態度更重要

跟GPT互動過的人都知道，AI機械人一般非常有禮貌，常常「唔該前，唔該後」；即使用戶的觀點再荒謬，它都會首先表示理解。是次參加者聽信GPT，會否是出於它的循循善誘？研究團隊於是「解除」GPT的禮貌，調整其態度以陳述事實為主。結果發現GPT一樣能夠說服參加者，顯示解釋事實比起謙恭的態度更重要。不過團隊預料，如果GPT態度惡劣的話，則會大削說服力。

團隊亦發現，對AI本身抱懷疑態度的人，雖然會比較不信任AI機械人的解釋，但並非決定性，GPT仍能夠有效地減少他們對陰謀論的信任。團隊進一步向參加者表明，是次對答的AI機械人並非中立，它們的立場是說服參加者不要相信陰謀論。結果發現，參加者明知對方有立場，但仍能被說服。

團隊表示，這是全球首次以一對一的方式，為參加者解釋陰謀論的研究。過往要邀請專家替每一名參加者詳細解釋無限量的陰謀論問題，根本不可能。學者呼籲大眾正視正確應用AI的好處，同時警惕一旦不當使用的惡果。

團隊將參加者與GPT的對答悉數放上網，供人閱覽。有趣的是，AI不但彬彬有禮，而且耐性無限，善於不厭其煩地再三拆解哪怕再荒誕的觀點，而不勞氣傷神。我們常說人類最大的優勢是創意和情感，惟這同時也是弱點——向相信假新聞和陰謀論的人說理，最後一定是罵戰收場。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]