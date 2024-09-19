明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
陳帆川

陳帆川：AI講道理勝過人類 因為缺乏感情

【明報文章】跟網民講道理，一直被視為不可能的任務，因為大家躲在屏幕後放縱不拘、情緒高漲、立場偏激。如果我們邀請毫無情緒的人工智能（AI）聊天機械人介入講道理，會否更有效？

學術期刊《科學》上周的封面故事，報道了幾名學者如何利用AI令人們減少相信陰謀論。他們邀請了2000多名相信陰謀論的美國人，跟大型語言模型GPT對話，再量度他們對陰謀論的信任度。結果發現，相關指標平均下降了20%，而且效力持續至少兩個月。

參加者所相信的陰謀論，包括牽涉甘迺迪遇刺、外星人和光明會的經典陰謀論，以及跟新冠疫情與2020年美國大選相關的陰謀論。部分人對陰謀論深信不疑的程度，甚至影響他們的身分認同。

過程中，參加者首先跟AI機械人講述自己所相信的陰謀論；由AI機械人略作總結後，AI機械人再附上理據，解釋為何該陰謀論不可信。文字對答的過程，驟眼看跟真人對話無異。

解釋事實比謙恭態度更重要

跟GPT互動過的人都知道，AI機械人一般非常有禮貌，常常「唔該前，唔該後」；即使用戶的觀點再荒謬，它都會首先表示理解。是次參加者聽信GPT，會否是出於它的循循善誘？研究團隊於是「解除」GPT的禮貌，調整其態度以陳述事實為主。結果發現GPT一樣能夠說服參加者，顯示解釋事實比起謙恭的態度更重要。不過團隊預料，如果GPT態度惡劣的話，則會大削說服力。

團隊亦發現，對AI本身抱懷疑態度的人，雖然會比較不信任AI機械人的解釋，但並非決定性，GPT仍能夠有效地減少他們對陰謀論的信任。團隊進一步向參加者表明，是次對答的AI機械人並非中立，它們的立場是說服參加者不要相信陰謀論。結果發現，參加者明知對方有立場，但仍能被說服。

團隊表示，這是全球首次以一對一的方式，為參加者解釋陰謀論的研究。過往要邀請專家替每一名參加者詳細解釋無限量的陰謀論問題，根本不可能。學者呼籲大眾正視正確應用AI的好處，同時警惕一旦不當使用的惡果。

團隊將參加者與GPT的對答悉數放上網，供人閱覽。有趣的是，AI不但彬彬有禮，而且耐性無限，善於不厭其煩地再三拆解哪怕再荒誕的觀點，而不勞氣傷神。我們常說人類最大的優勢是創意和情感，惟這同時也是弱點——向相信假新聞和陰謀論的人說理，最後一定是罵戰收場。

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

上 / 下一篇新聞